Ungewisse Zukunft Zwangsverwaltung: Bis die Seewner Baukommission wieder selbstständig ist, könnte es lange dauern Auf Anweisung des Solothurner Regierungsrats führt ein Baselbieter Ingenieurbüro die Geschäfte der Baukommission. Die Neubesetzung der Kommission wird für Seewen zu einer grossen Herausforderung.

In Seewen war die Baukommission während Monaten unbesetzt. Nicole Nars-Zimmer

Drei Mitarbeiter der Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG arbeiten in diesen Tagen häufig in Seewen. Das Unternehmen aus Arboldswil hat im Auftrag des Solothurner Regierungsrats die Geschäfte der Baukommission übernommen. Nachdem es wegen Unstimmigkeiten nicht gelungen war, die Kommission zu besetzen, veranlasste die Regierung die Zwangsverwaltung.

Eine Arbeitsstunde kostet bis zu 200 Franken

Mit Gemeindepräsident Roger Weber junior und Statthalter Thomas Müller wollten gleich zwei aktuelle Gemeinderäte der Seewner Baukommission angehören. Von einer knappen Mehrheit der Exekutive wurden die Kandidaturen der beiden, wie auch alle übrigen Kandidaturen, im Herbst abgelehnt. Vor allem die Ämterkumulation und mangelndes Fachwissen sorgten für Kritik. Seit dem Entscheid blieb die Baukommission unbesetzt und Geschäfte liegen.

Die Solothurner Regierung schaute dem Treiben nicht länger: Der Kanton setzte die Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG als Sachwalterin für die Baukommission ein. Zu einem Stundenansatz von 135 bis 184 Franken, wobei der Gemeinde ein Rabatt von zehn Prozent gewährt wird, sind die Arboldswiler nun in Seewen tätig.

«Es gibt für uns viel zu tun in Seewen»

Nach dem Regierungsratsbeschluss von Anfang März konnte sich die Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG mittlerweile mit den Geschäften der Baukommission vertraut machen. «Wir behandeln Baugesuche, die seit der Sachwalterschaft eingegangen sind sowie hängige Gesuche aus den vergangenen Monaten», sagt Johannes Sutter. Der Arboldswiler Gemeindepräsident und Vizepräsident der Baselbieter SVP ist Geschäftsleiter der Sutter AG. Sein Betrieb sei vom Solothurner Bau- und Justizdepartement angefragt worden, da die Firma schon andere Gemeinden im Schwarzbubenland bei Bau- und Planungssachen unterstützt.

Zudem bestehe beim Unternehmen aus dem Oberbaselbiet, wie dem Regierungsratsbeschluss zu entnehmen ist, «keine Vorbelastung in Verbindung mit der Gemeinde Seewen». Ziel sei es, einer neuen Baukommission ein möglichst gut aufgestelltes Bauwesen in Seewen zu hinterlassen, so Sutter.

«Aus der Vergangenheit sind viele Gesuche offen. Es gibt für uns viel zu tun in Seewen.»

Ab nächster Woche werde es einmal pro Woche eine öffentliche Sprechstunde für die Bevölkerung geben.

Es ist unklar, wann die Zwangsverwaltung endet

Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht absehbar, wann Seewen wieder über eine Baukommission verfügen wird. «In diesem Sinne wird die Gemeinde Seewen beauftragt, dem Bau- und Justizdepartement bis am 20. Mai 2022 in einem schriftlichen Bericht aufzuzeigen, wie die gesetzliche und ordnungsgemässe Verwaltung der Baukommission – falls die Gemeindeordnung nicht revidiert werden sollte – künftig gewährleistet werden soll», verlangt der Kanton Solothurn im Regierungsratsbeschluss. Eine vom Kanton angeregte Anpassung der Seewner Gemeindeordnung, die es ermöglicht hätte, dass die Baukommission nicht mehr als örtliche Baubehörde tätig sein müsste, war vom Seewner Gemeinderat abgelehnt worden.

Sämtliche bisherigen Versuche der Gemeinde Seewen, neue Mitglieder für die Baukommission zu finden, sind gescheitert. Zum aktuellen Stand der Bemühungen gibt man sich in der Schwarzbuben-Gemeinde zugeknöpft. Gemeindeschreiberin Claudia Castañal Bouso schreibt auf Anfrage:

«Bedauerlicherweise kann der Gemeinderat zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Fragen beantworten, die den zukünftigen Weg der Gemeinde Seewen erklären.»

Ob das ursprüngliche Bestreben, bis im Juni die Seewner Baukommission neu besetzen zu können, erreicht wird, steht in den Sternen.

