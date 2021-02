Unia-Gewerkschafterin im Interview «Die Einführung des Mindestlohns führt zu mehr Pizzaverkäufen in Basel» Der per Initiative geforderte Mindestlohn von 23 Franken sei ein Jobkiller, heisst es von Gewerblern. Stimmt nicht, kontert Unia-Regionalchefin Sanja Pesic im Interview: Dank Mindestlohn steige das Konsumniveau der wenig Verdienenden. Davon profitiere die Wirtschaft. Hans-Martin Jermann 23.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Es läuft grundsätzlich etwas schief», sagt Sanja Pesic. Obwohl in Basel die Wirtschaft seit Jahren boomt, sind immer mehr Menschen von Sozialhilfe abhängig. Nicole Nars-Zimmer

Sanja Pesic, Sie kämpfen an vorderster Front für einen Mindestlohn von 23 Franken in Basel. Weshalb ist dieser nötig?

Sanja Pesic: In einem wirtschaftlich erfolgreichen, wohlhabenden Kanton wie Basel-Stadt mit seiner langen sozialen Tradition müsste es eine Selbstverständlichkeit sein, dass der Lohn einer Vollzeitstelle zum Leben reicht. Leider ist das heute nicht der Fall. Es gibt mehr Working Poor, als man vielleicht denkt: Heute können von den 151'000 Beschäftigten im Kanton 10 Prozent, also 15'000 Menschen, nicht von ihrem Lohn leben. Frauen sind davon mit einem Anteil von 25 Prozent überproportional betroffen. Bei den Männern liegt der Working-Poor-Anteil bei 7 Prozent.

Für das berechtigte Anliegen, das Working-Poor-Phänomen zu bekämpfen, gibt es eine volkswirtschaftlich sinnvollere und günstigere Lösung: Betroffene mit Direktzahlungen unterstützen.

Die Mindestlohndebatte ist nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine gesellschaftspolitische: In Basel-Stadt ist die Sozialhilfequote in den vergangenen Jahren trotz Wirtschaftswachstums gestiegen. Immer mehr Menschen können am vorhandenen Wohlstand nicht mehr teilhaben. Da läuft grundsätzlich etwas schief. Mit einem Mindestlohn wirken wir der Bildung einer Zweiklassengesellschaft entgegen. Schon heute bezahlt die Allgemeinheit die Zeche für Tiefstlöhne. Die Unternehmen zählen darauf, dass ihre Angestellten staatliche Unterstützung erhalten.

Mindestlöhne führen bei personenbezogenen Dienstleistungen wie in Restaurants und Coiffeursalons zu höheren Konsumentenpreisen. Ausgerechnet dort, wo diese schon heute ein Problem darstellen. Wird das Bier oder der Haarschnitt teurer, sinkt die Nachfrage.

Diese Schreckensbilder sind längst widerlegt. Die Praxis und die meisten Ökonomen sagen etwas anderes: Dank der Mindestlöhne steigt die Kaufkraft der wenig Verdienenden. Diese geben fast ihr gesamtes Einkommen wieder aus – im Gegensatz etwa zu den Reichen, die einen relativ grossen Anteil sparen. Superreiche konsumieren nicht. Anständige Löhne fördern den Konsum. Davon profitieren auch die erwähnten KMU.

All jene Gastronomen und andere Gewerbler, die im Mindestlohn einen Jobkiller sehen, unterliegen also einem Irrtum?

Ich meine ja. Nehmen wir den Pizzakurier: Der Kreis seiner Kunden wird grösser, weil sich nun plötzlich Tausende Menschen in Basel eine Pizza vom Kurier leisten können. Eine Preiserhöhung lässt sich damit umgehen. Der Mindestlohn führt definitiv zu mehr Pizzaverkäufen in der Stadt. Wer womöglich etwas schlechter fahren wird, sind die Käufer von Luxusprodukten wie etwa Jahrgangs-Champagner oder Essen im Sterne-Restaurant, aber dort macht ein Franken mehr oder weniger nichts aus.

Viele KMU kämpfen wegen Corona um ihre Existenz. Der Mindestlohn bringt in einer schwierigen Situation zusätzlichen Sand ins Getriebe.

Eben nicht. Zahlen aus dem Kanton Neuenburg, wo der Mindestlohn 2017 eingeführt wurden, belegen das Gegenteil. Klammert man die negativen Effekte durch Corona im Jahr 2020 aus, ist dort die Arbeitslosigkeit seit Einführung des Mindestlohns gesunken. Dieser ist also keine hemmende Regel, sondern hat einen positiven Effekt auf die Wirtschaft.

Weshalb bekämpft Ihre Unia den vom Grossen Rat abgesegneten Gegenvorschlag mit einem Mindestlohn von 21 Franken? Dass Sie Ihre Initiative mit 23 Franken besser finden, versteht sich von selbst. Aber ein Gegenvorschlag ist letztlich besser als gar nichts.

Ich bin nicht Grossrätin, sondern Gewerkschafterin. Basel ist eine erfolgreiche, aber eben auch teure Stadt. Deshalb sind 23 Franken hier kein Luxus, sondern das Minimum, um von einer Vollzeitstelle leben zu können. Ich bin überzeugt, dass die Baslerinnen und Basler auch zum Schluss kommen werden: Wir wollen bei uns keine Tiefstlöhne. Die Gewerkschaften haben mit der Initiative eine durchdachte, ausgewogene Lösung vorgelegt.

Das beantwortet unsere Frage nicht: Welche Empfehlung geben Sie ab: Zweimal Ja zu Initiative und Gegenvorschlag oder einmal Ja und einmal Nein?

Das ist offen. Die Unia-Mitglieder haben diesen Entscheid noch nicht getroffen, die Entscheidung in unseren Gremien fällt spätestens Anfang Mai. Es ist uns aber bewusst, dass es um einiges geht: Basel-Stadt wäre der erste Deutschschweizer Kanton mit einem Mindestlohn, dieser Prozess hat auch eine nationale Dimension.

Nun wird auch im Baselbiet ein Mindestlohn gefordert, allerdings einer von 21 Franken. Unterstützen Sie das?

Grundsätzlich unterstützen wir sämtliche Bestrebungen für Mindestlöhne. Ich gehe wie andere davon aus, dass die Lebenshaltungskosten, Krankenkassenprämien etc. in Baselland etwas tiefer als in der Stadt sind, folglich ein etwas tieferer Mindestlohn als in der Stadt gerechtfertigt wäre. Um eine angemessene Höhe zu berechnen, werden wir auch für Baselland eine Studie erstellen lassen.

Sanja Pesic kritisiert die neuen Schwarzarbeitsgesetze im Baselbiet, über die das Volk bald abstimmt. Diese führten zu einem Abbau bei den Kontrollen, das Erfolgsmodell sei in Gefahr. niz

Themawechsel: Im Baselbiet stimmt das Volk bereits am 7. März über zwei Gesetze zur Bekämpfung der Schwarzarbeit ab. Die Unia sagt Nein und steht damit fast alleine. Auch Ihre Partnerin bei den Kontrollen, die Wirtschaftskammer Baselland, sagt Ja. Das Abseitsstehen der Unia wirkt unverständlich.

Aus unserer Sicht wurde diese Revision nicht aus inhaltlichen, sondern aus politischen Gründen in Angriff genommen. Nach öffentlicher Kritik wurden die Arbeitsmarktkontrollen im Baselbiet per 2017 auf neue Beine gestellt und die Arbeitsmarktkontrolle im Baugewerbe (AMKB) gegründet. Das ist ein erfolgreiches Modell. Bei der nun vorliegenden Revision war die Unia von Anfang an transparent und hat Kritik geübt. Weil dann die vorberatende Kommission des Landrats uns gegenüber versicherte, dass es keinen Abbau gebe, verzichteten wir vorerst auf Opposition. Bis wir realisiert haben, dass der Kanton eben doch den Kahlschlag plant.

Zahlenmässig soll die Anzahl der Baustellenkontrollen gar nicht abgebaut werden. Weshalb reden Sie dann von Kahlschlag?

Bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit geht es nicht nur um die Anzahl Kontrollen, sondern auch um die Präsenz auf den Baustellen. Denn nur mit regelmässigen Baustellenbesuchen kann Schwarzarbeit aufgedeckt werden. Der Kanton will mit dem neuen Gesetz sparen. Damit kann die AMKB nur halb so viele Baustellenbesuche durchführen wie bisher. Jede Woche werden auf den Baustellen im Kanton Baselland mehrere Verstösse aufgedeckt. Trotzdem soll bei den Kontrollen abgebaut werden. Das ist unverständlich.

Die Leistungsvereinbarung zur Kontrolltätigkeit ist noch gar nicht unterschrieben. Sie können jetzt Ja zu den Gesetzen sagen und dann mit der Regierung eine gute Vereinbarung aushandeln.

Einige Befürworter behaupten das. Ich sehe das anders: Diese Leistungsvereinbarung ist ein Ausführungsinstrument des Gesetzes. Sie kann nicht beliebig ausgestaltet werden. Wir Sozialpartner wurden eingeladen, zur Leistungsvereinbarung bis am 22. Februar, also bis gestern Montag, Stellung zu beziehen. Die Regierung will nach der Abstimmung vom 7. März entscheiden. Ich finde dieses Vorgehen nicht korrekt.

Der VPOD hat die Ja-Parole beschlossen. Das ist keine gute Nachricht für Sie. Die Gewerkschaften wirken gegen aussen zerstritten.

Demokratiepolitisch ist es doch gar nicht schlecht, wenn es im gewerkschaftlichen Lager unterschiedliche Meinungen gibt. Ich meine zudem, dass die Abstimmenden die unterschiedlichen Haltungen sehr wohl gewichten können. Wer verfügt bei Baustellenkontrollen über Expertise und ist zuständig? Ist doch klar: Das ist der Gewerkschaftsbund und die Gewerkschaft, deren Mitglieder im Baugewerbe tätig sind, also die Unia.

Bei den Schwarzarbeitskontrollen haben Sie im Baselbiet eine sozialpartnerschaftliche Lösung durchgesetzt, obwohl diese fast überall in der Schweiz Sache der Kantone sind. Weshalb soll diese Sozialpartnerschaft nicht auch bei den Löhnen gelten? Weshalb braucht es dort doch den Kanton? Ihre Haltung ist widersprüchlich.

Überhaupt nicht. Ob Arbeitsmarktkontrollen oder Lohnverhandlungen: Die Sozialpartner sollen miteinander arbeiten und Probleme lösen, wo es möglich ist. In vielen Branchen haben wir dank der Gesamtarbeitsverträge der Sozialpartner angemessene Löhne. In einigen Branchen sind wir allerdings an Grenzen gestossen. Deshalb braucht es nun einen staatlich festgesetzten Mindestlohn. Das ist anders bei den Arbeitsmarktkontrollen: Dort gibt es keinen Grund, vom heutigen Erfolgsmodell abzurücken. Der Kanton würde diese Kontrollen kaum effektiver durchführen – im Gegenteil.