Unschönes Erwachen In der Region Basel stank es am Mittwochmorgen so richtig – weshalb? Baslerinnen und Baselbieter werden sich heute Morgen gefragt haben, weshalb die Morgenluft von unschönen Gerüchen gestört wurde. Lea Meister 13.07.2022, 08.52 Uhr

Aus Pratteln verbreitete sich heute Morgen ein unangenehmer Gestank in der Region. Andreas Höhener

Rund um den Bahnhof SBB hielten sich heute Morgen einige die Nase zu, denn es stank. Bemerkt wurde dieser Umstand auch auf Twitter.

Wie die Baselbieter Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, ist es an der Düngerstrasse in Pratteln (Schweizerhalle) kurz nach 6.15 Uhr zu einer Geruchsbelästigung gekommen, die im Umkreis von einigen Kilometern wahrnehmbar war, so auch in Basel und Muttenz.

Beim Umfüllen eines Feststoffes sei es zur Geruchsbelästigung in einem Gebäude gekommen, durch die Lüftung geriet diese anschliessend in die Umwelt. Weshalb der Geruch durch die Gebäudelüftung nach aussen dringen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Es bestehe allerdings keine Gefahr für die Bevölkerung.