«Unser Bier» Im Liestaler Ziegelhof fliesst wieder Gerstensaft Die Basler Biobrauerei Unser Bier hat ihre neue Spezialitätenbrauerei an geschichtsträchtiger Stätte in Liestal in Betrieb genommen. Simon Tschopp 15.12.2021, 17.28 Uhr

Prost! Geschäftsführer Luzius Bosshard (von links), Verwaltungsratspräsident Fabian Wetter, Istvan Akos (Verwaltungsrat sowie Mitgründer von «Unser Bier») und Brauer David Regenass in der neuen Halle. Kenneth Nars (Liestal, 15. Dezember 2021)

Spezielle und rare Gerstensäfte werden seit Anfang Monat in den Räumlichkeiten der früheren Brauerei Ziegelhof in Liestal produziert. 1,6 Millionen Franken hat die Basler Brauerei Unser Bier in ihren neuen Standort investiert. Eine Expansion war nötig geworden wegen fehlender Kapazitäten am Hauptsitz des Unternehmens auf dem Gundeldinger Feld in Basel.

«Brückenschlag» zwischen beiden Basel

«Unser Bier» wurde 1997 gegründet. Damals hätte man sich nicht erträumen lassen, dass ein Vierteljahrhundert später auch in Liestal eine Brauerei betrieben würde, sagte Verwaltungsratspräsident Fabian Wetter am Mittwoch an der Medienorientierung. «Aber es wurde Zeit dafür.» Mit diesem «Brückenschlag» kämen sich die beiden Basel näher, meint er.

Die Gär- und Lagertanks. Bilder: Kenneth Nars Die Abfüllanlage. Reichhaltiges Sortiment. Eine alte Tradition wird wiederbelebt.

Die ersten Ideen für einen weiteren Standort von «Unser Bier» wurden vor Beginn von Corona gewälzt. Trotz dieser Pandemie seien sie durch ihr Vorhaben nie verunsichert gewesen, erklärt der Verwaltungsratspräsident.

«Investiert man in der Krise, sorgt man auch für die Zukunft.»

Als es um die Finanzierung ging, gelangte die Basler Brauerei zuerst an Banken. Drei Finanzinstitute wären bereit gewesen, eine Million Franken zur Verfügung zu stellen.

Aktionäre griffen tief in die Tasche

Der Verwaltungsrat der etablierten Biobrauerei sah jedoch davon ab. Er rief die rund 10'500 mehrheitlich aus dem Baselbiet stammenden Aktionäre dazu auf, Darlehen für die neue Brauerei auf dem Liestaler Ziegelhof-Areal zu zeichnen. Mit überwältigendem Erfolg: 1,4 Millionen kamen zusammen. Fabian Wetter dazu:

«Wir hätten noch mehr Geld generieren können, deshalb beendeten wir unsere Aktion vorzeitig.»

Parallel dazu wurde das Aktienkapital um 300'000 Franken aufgestockt. Den Rest der Investitionen stemmte die Brauerei, die finanziell solide dasteht, aus eigenen Mitteln.

Herzstück der Einrichtungen in der neuen Spezialitätenbrauerei ist der Sudhafen mit einem Volumen von 10 Hektolitern mit Gär- und Lagertanks für 1000 Hektoliter sowie die Abfüllanlage. Für die Lagerung der trendigen Craftbiere, beispielsweise im Whiskyfass gereiftes Bier, steht eine Zelle bereit.

Alte Tradition wird wiederbelebt

Ob der einst ebenfalls geplante Brennhafen, um Whisky herzustellen, je installiert wird, ist noch offen. Wetter geht davon aus, dass in den neuen Räumlichkeiten «eher nie» Whisky produziert wird. Dafür wird eine alte Tradition wiederbelebt: das Zwickel. Sobald es die Coronamassnahmen zulassen, können Bierliebhaberinnen und -liebhaber jeweils freitags Gerstensaft vor Ort beziehen – entweder in einem neuen Zweiliter-Siphon oder mit Nachfüllen des Gefässes.

Die Biobrauerei spricht von einer «experimentellen, jungen und motivierten» Spezialitätenbrauerei. Dafür verantwortlich ist primär David Regenass, ein ausgebildeter Lebensmitteltechnologe Fachrichtung Bier, der seine Lehre bei «Unser Bier» absolviert hat.