Pratteln gilt als öde – zu Unrecht, wie ein Besuch zeigt

UNTERSCHÄTZT Pratteln, Amore mio! Hommage an einen verkannten Ort Die 17 000-Einwohner-Gemeinde gilt als dreckig und gesichtslos. Noch immer haftet ihr ein Ghetto-Image an – zu Unrecht: Pratteln ist das vielfältigste Baselbieter Dorf, wie unser Streifzug zeigt. Eine Liebeserklärung.

Das sind sie sich nicht gewohnt. Das hätten sie kaum erwartet. Doch wenn der erste Schock überwunden ist, werden sie überrascht sein, positiv. Sie werden vielleicht sogar ihr Land wiedererkennen. Einfach verdichtet, ungeschminkt, en miniature.



Auf jeden Fall werden sie grosse Augen machen, all die Innerschweizer, Appenzeller, Berner Oberländer, wenn sie in etwas mehr als einem Jahr in Pratteln aus dem Zug steigen. Im August 2022 geht in Pratteln das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest über die Bühne. Der offizielle Festumzug führt am Freitag, 28. August, vom Bahnhof durch den alten Ortsteil bis zum Festgelände am östlichen Siedlungsrand. Es ist eine Tour d’Horizon der besonderen Art.



Die Schweiz, die es nicht als Motiv von Schweiz Tourismus schafft

Das erste, was die Schwingfreunde am Bahnhof erblicken, sind Kamine, Fabriken und Kesselwagen, aber auch neue Hochhäuser. Die Szenerie wechselt schlagartig, wenn der Festzug im Ortskern, im Dorf, ankommt: Schloss, Kirche, Bauernhäuser mit grosszügigen Gärten. Die Gäste werden zu den Hängen blicken, zur Schauenburgerfluh, zur Geissfluh, zum Adlerberg, und sie werden staunen: Berge gibt’s hier ja auch! Sogar Reben! Ist der Ortskern durchquert, beginnt wieder die Agglo-Schweiz: Logistikbetriebe, Garagen, Wohnblöcke. Neben dem Festgelände, das von der Bahn zerschnitten wird, thront der Hülftenkreisel der A22.



Für Basler ist Pratteln Ikea-Town: Blick auf das Grüssen-Gebiet an der A2. Roland Schmid

Pratteln ist nicht Ballenberg. Pratteln ist unverstellt – kann gar nicht anders. Schwingfreunde, die den Brünigschwinget gewohnt sind, dürften erst einmal leer schlucken ob der etwas gar urbanen Kulisse. Doch selbst die Walliser Bergbäuerin wird zugeben müssen: Es hat was, dieses Pratteln. Vereint es doch auf seinen knapp elf Quadratkilometern alles, was die moderne Schweiz ausmacht. Jene Schweiz, die nicht immer schön ist, und das Land seit 200 Jahren dominiert. Und zu dem gemacht hat, was es heute ist.



Ihre Studienkolleginnen hätten seltsam reagiert, als sie ihnen erzählt habe, sie schreibe ihre Abschlussarbeit über Pratteln, erinnert sich Jennifer Degen.

«Es hiess: ‹Was, du schreibst über Pratteln? Was soll denn an Pratteln spannend sein?›.»

Die 39-Jährige, die in Pfeffingen aufgewachsen ist und in Basel wohnt, beleuchtete vor Jahren in ihrer Lizenziatsarbeit die Geschichte der «Prattler» Italiener, insbesondere der Zuwanderer aus Roccavivara, einem Bergdorf in der Region Molise.



Die Postkarten-Seite Prattelns: Das Schloss. Roland Schmid

Die freischaffende Kuratorin erwartet die «Schweiz am Wochenende» auf dem Schmittiplatz. Dort steht das Bürgerhaus, das Degen wie ihre Westentasche kennt: Für das Ortsmuseum, im selben Gebäude untergebracht, arbeitete sie 2010 an einer Ausstellung mit. «Einen Platz finden», hiess sie. Es ging um die Menschen aus Roccavivara. Für sie hatte der Schmittiplatz eine grosse Bedeutung. Die Rocchesi waren in der ganzen Region verstreut. Doch immer wieder sonntags kamen sie zusammen, erzählt Degen: «Der Schmittiplatz war ihr Treffpunkt. Sie kamen von weit her nach Pratteln, trafen sich, um zu reden, um Karten zu spielen, aber auch, um die neuesten Nachrichten aus der Heimat zu erhaschen – es gab keine Handys, und Telefongespräche ins Ausland waren teuer.»



Italiener kamen früh nach Pratteln. Schon kurz nach der Jahrhundertwende habe ein Muratore, der es später zu Berühmtheit brachte, beim Bau des Wirtshauses Klemme mitgeholfen, will die Prattler Heimatkunde von 2003 wissen. Sie nennt auch den Namen des ominösen Maurers: Benito Mussolini.



Der zweit- und der dritthöchste: Links der Helvetia Tower (75 Meter), hinten der Aquila Tower (66 Meter). Roland Schmid

Die Zahl der Gastarbeiter aus Italien stieg vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Die günstigen Arbeitskräfte waren gefragt, die boomenden Betriebe sogen sie auf. Rohner, Buss, Schindler, Henkel, Firestone, um nur die Grössten zu nennen. Die Diskussion um die Rolle der Secondos in der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft, die zur Europameisterschaft neu aufflammte – das ist in Pratteln kalter Kaffee. Auf italienische Familiennamen trifft man auf Schritt und Tritt. Spaini, Puccetti und Pietropaolo gesellten sich zu den alteingesessenen Geschlechtern wie Pfirter, Dill und Weisskopf, gelten heute selber als typisch prattlerisch.



Der Alt-Gemeindepräsident der SP, der Mercedes fährt und Golf spielt

Ja, die Auswärtigen: Dass Pratteln überhaupt zur grössten Baselbieter Industriestadt werden konnte, dafür sorgten ein Deutscher und – welch Ironie! – ein Stadtbasler. Baselland gäbe es heute kaum, wäre in Pratteln kein Salz gefunden worden. Es war das weisse Gold, das dem klammen jungen Kanton auf die Beine half. Wir schreiben das Jahr 1834. Carl Christian Glenck ist überzeugt: In Pratteln gibt es Salz. Die eben erst gebildete Baselbieter Regierung erteilt dem deutschen Salinenfachmann eine Konzession – und sichert sich geschickterweise gleich zehn Prozent des Salz-Ertrags.



Am 30. Mai 1836 ist es soweit: Glenck stösst beim Roten Haus, heute Gebiet Schweizerhalle, auf reines Steinsalz. Spätestens da ahnen die Landschäftler: Zur Stadt müssen wir nicht zurück – wir haben eine Devisenquelle. Baselland habe die Mit-Kantone rasch zum Abschluss von Lieferungsverträgen eingeladen, weiss die erwähnte Heimatkunde. Doch warum war sich Glenck so sicher? Er stützte sich auf Unterlagen eines gewissen Peter Merian, der bereits 1821 beim Prattler Rheinufer Salzvorkommen vermutete. Der Basler Ratsherr und Universitätsprofessor hätte sich wohl nicht träumen lassen, dass ausgerechnet seine Prognosen dereinst den Separatisten das wirtschaftliche Überleben sichern würden.



Jahr für Jahr steigerten die Salinen die Produktion. Die Salzförderung lockte weitere Betriebe an, gab der Industrialisierung im Unteren Kantonsteil mächtig Schub. Die Saline erhielt 1872 Gleisanschluss. Die Säurefabrik Schweizerhalle, später SF-Chem, heute CABB, wurde 1918 gegründet.

Wenn Lehrer ins Dichten kommen

Welche Bedeutung die Salinen für den Kanton hatte, lässt erahnen, dass über sie sogar gedichtet wurde. Der Lehrer Johann Jakob Schaub aus Gelterkinden geriet 1864 nach einer Schulreise zu den Salinen ins Schwärmen:



Seht ihr die Menge der Kamine?

«Aha! Das ist ja die Saline!»



Das liebe Salz wird hier gemacht

Und uns von da dann zugebracht,



Der schönsten eine von den Gaben,

Die wir von Gott empfangen haben.



Die Bevölkerung vervielfachte sich. Vor allem wegen der Zuwanderung. Schon um 1910 hat Pratteln einen Ausländeranteil von 15,5 Prozent, heute sind es 41,8 – das ist Baselbieter Rekord. Prattelns Industrie zog zudem viele Schweizer Zuwanderer an, aus dem Luzerner Hinterland oder dem Emmental. Es gibt kaum eine Baselbieter Gemeinde mit einem derart tiefen Anteil Alteingesessener. In den 1980er-Jahren geriet Pratteln aber in eine Krise. Der Niedergang begann mit Firestone. 1978 schloss die Prattler Fabrik. 600 Angestellte standen auf der Strasse. Von einem Tag auf den anderen. Die ganze Region stand unter Schock. Weitere sollten folgen.



Gegensätze, selbst hier: Ceres Tower (82 Meter hoch) und Kentucky Saloon. Roland Schmid

«Wenn die Schlote nicht mehr rauchen, geht es uns in Pratteln schlecht», zitiert der ehemalige Gemeindepräsident Beat Stingelin seinen Grossvater. Das Bonmot des Gewerkschafters Walter Stingelin sagt viel aus über das Selbstverständnis Prattelns und seiner Einwohner: Wohlstand und Arbeit sind hier nicht selbstverständlich.



Die Krise ist noch zu gut in Erinnerung und begründet das bis heute anhaltende Ghetto-Image der Gemeinde. Am Anfang der Renaissance Prattelns steht in den 90er-Jahren die Einzonung des Gebiets Grüssen in die Gewerbezone und die Ansiedlung von Möbel- und Elektronikmärkten sowie grosser Logistikfirmen. Die Entwicklung Prattelns zum Rundumversorger der Region sehen viele kritisch – Stingelins Urteil fällt positiver aus. Diese Märkte böten, wie vor ihnen die Industriebetriebe, niederschwellige Jobs:

«Ich habe im Media Markt einige junge Prattler mit Krawatte Fernseher und Computer verkaufen sehen, die zuvor in der Schule nicht mit super Leistungen glänzten.»



Der 73-jährige Stingelin verkörpert einen Menschenschlag, wie er für Pratteln typisch und in dieser Ausprägung anderswo kaum möglich ist: Der erwähnte Grossvater war Sektionschef des Grütlivereins, für den Beat als Kind von Haus zu Haus ging, um Mitgliederbeiträge einzuziehen. Der Vater war bei Schienenfahrzeug-Bauer Schindler im Büro tätig. Er selbst arbeitete sich bei Coop zum obersten Zertifizierer hoch. Stingelin ist Sozialdemokrat der aussterbenden Gattung: Mit ihm braucht man nicht über Gender­sternchen zu diskutieren. Er kann in einer Diskussion auch mal laut und deutlich werden.



Besser als sein Ruf: Das Längi-Quartier. Roland Schmid

Doch das Herz hat der Gemeindepräsident von 2004 bis 2016 am rechten Fleck: Seiner Initiative war es zu verdanken, dass das in Verruf geratene Längi-Quartier ab 2008 am nationalen «Projet urbain» teilnehmen und mit zahlreichen Planungsmassnahmen revitalisiert werden konnte. Stingelin fährt Mercedes und spielt leidenschaftlich Golf, doch die Bodenhaftung hat er nie verloren. Als wir im Joerin-Park unweit der Bahnhofstrasse an kiffenden Jugendlichen vorbei schlendern, sagt er: «Die gehören zu Pratteln wie die eingefleischten Eingeborenen.» Dass sich mit dem Z7 das Herz der mitteleuropäischen Heavy-Metal-Konzertszene ausgerechnet hier befindet, mag Zufall sein. Die schwarz gewandeten, langhaarigen Metal-Fans passen aber zu Pratteln: unkonventionell, doch bodenständig. Raue Schale, weicher Kern.



Hochhäuser bringen Glamour - und gute Steuerzahler

Als Gemeindepräsident brachte Stingelin seinen Arbeitgeber Coop dazu, anstelle des Verteilzentrums am Bahnhof, das geschlossen wurde, im Gebiet Salina Raurica ein neues Verteilzentrum und eine Schokoladenfabrik zu bauen. So konnten neben den 350 bisherigen weitere 200 Arbeitsplätze nach Pratteln geholt werden. Unter dem Label Zentrale Pratteln entsteht auf dem Areal des ehemaligen Verteilzentrums ein neues gemischt genutztes Quartier. Auch andere Flächen werden frei. In keiner anderen Baselbieter Gemeinde gibt es derart grosse Transformationsareale.



Das mag ein Grund sein, weshalb in Pratteln die geplante Entwicklung von Salina Raurica auf derart harsche Ablehnung stösst. Erst im Juni lehnte das Baselbieter Stimmvolk den Projektierungskredit zur Verlängerung des 14er-Trams nach Salina Raurica ab. Auch Pratteln sagte klar Nein. «Viele Prattler finden wohl, dass zuerst diese ehemaligen Gewerbe- und Industrieareale neu bebaut werden sollen, bevor wir die Rheinebene entwickeln», kommentiert Stingelin. Eine grundlegende Skepsis gegenüber Neuerungen könne er aber keine erkennen.



Offen und pragmatisch zeigte sich Pratteln auch gegenüber Hochhäusern: Noch vor dem Kanton und als erste Baselbieter Gemeinde überhaupt entwickelte Pratteln 2008 ein Hochhauskonzept. Mit dem Ceres Tower (82 Meter), dem Helvetia Tower (75) sowie dem Aquila Tower (66) stehen die aktuell drei höchsten Gebäude im Baselbiet allesamt auf Prattler Boden.



Der Schmitti-Platz, Treffpunkt der italienischen Gastarbeiter – sie nannten ihn Piazza Roccavivara. Roland Schmid

Die Hochhäuser haben eine neue Bevölkerungsschicht nach Pratteln gebracht: Plötzlich leben hier nun auch gut verdienende junge Paare. Der sozialen Durchmischung ist das förderlich. Noch immer ist Pratteln nach Liestal und Oberdorf jene Gemeinde im Kanton mit dem höchsten Anteil an Sozialhilfebezügern. Zudem verleihen die Türme dem Ort als weitum sichtbare Wahrzeichen ein neues Image: Wer bis vor wenigen Jahren auf der Autobahn an Pratteln vorbeifuhr, der nahm in erster Linie die Kästen der Möbelriesen und Logistiker wahr, ebenso die Autobahnraststätte, den gelben «Fressbalken». Die Hochhäuser brachten einen Hauch Glamour und Coolness in die Ikea-Town.



Die Stadt, die ein Dorf bleiben will

Das ist in Pratteln willkommen, doch eine Stadt will man hier trotzdem nicht sein. «In die Stadt fahre ich nach Basel, ins Stedtli nach Liestal und ins Dorf an den Schmittiplatz», erklärt Stingelin. Auch in dieser Frage ist Pratteln eine Blaupause der Schweiz. Man ist längst verstädtert. Doch man tut so, als lebe man noch wie zu Gotthelfs Zeiten.



Der Familienname Burgunder ist selten in Pratteln. Sein Grossvater sei von Neuhausen am Rheinfall nach Pratteln gekommen, erzählt Beat Stingelins Nachfolger Stephan Burgunder, «weil er hier – wie viele andere auch – Arbeit fand, bei Schindler.» Der FDP-Politiker prophezeit seiner Gemeinde eine grosse Zukunft.

«Wir haben zwei Autobahn-Ausfahrten, das Tram, in einer halben Stunde ist man am Euro-Airport und künftig wird die S-Bahn sechsmal pro Stunde in Pratteln halten – das, zusammen mit unserem Kulturleben und der nahen Natur, überzeugt viele Firmen.»

Das Volks-Nein zum Salina-Raurica-Tram bezeichnet der Gemeindepräsident als verpasste Chance. «Aber Pratteln wird sich trotzdem weiter entwickeln und wachsen.»



Stingelin und Burgunder sind sich einig: An Wachstum führt kein Weg vorbei. Nur zieht die Bevölkerung nicht richtig mit. Den Konflikt, den die 16 700-Einwohner-Gemeinde im Kleinen austrägt – wachsen versus bewahren, öffnen versus sich einigeln – gibt es auch auf nationaler Ebene. Nur heissen die Abstimmungsvorlagen anders. Etwa Masseneinwanderungs-Initiative.



Historikerin Jennifer Degen vor einem Arbeiter-Wohnblock der die Firma Buss. bwi

Pratteln putzt sich für das «Eidgenössische» heraus. So wird etwa die Bahnhofsstrasse umgestaltet. Mehr Sitzgelegenheiten, mehr Grün, breitere Trottoirs. Die Schwingergemeinde soll den Ort in bester Erinnerung behalten. Das taten auch die Italiener, die Pratteln irgendwann wieder den Rücken kehrten. Jennifer Degen stattete für ihre Forschungsarbeit Roccavivara mehrere Besuche ab. Im Dorf sei sie mit vielen Rückkehrern ins Gespräch gekommen, erzählt die Historikerin.

Solche Emotionen habe sie in «Rocca» nicht erwartet: «Die waren richtig happy, dass sie mit mir über Pratteln reden konnten. Viele hatten Tränen in den Augen.»