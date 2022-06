Birsfelden: Später Widerstand gegen Hauptstrassen-Sanierung

Unterschriftensammlung Zu breit, zu steil, zu grosse Kreisel: Neue IG bekämpft Sanierung der Birsfelder Hauptstrasse Der Kanton Baselland will während vier Jahren die Birsfelder Ortsdurchfahrt sanieren. Vorgesehen ist unter anderem, dass zwei Kreisel Lichtsignalanlagen ersetzen. Für eine neu gegründete IG steht schon jetzt fest: Die Pläne müssen zurück an den Absender. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 28.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Birsfelder Hauptstrasse: Hier soll das Tram stadteinwärts eine eigene Spur erhalten. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Der Landrat hat den Projektierungskredit schon vor zwei Jahren bewilligt, die Planungen sind im vollen Gange. Doch nun gibt es späten Widerstand gegen die geplante Erneuerung der Birsfelder Ortsdurchfahrt. Eine neu gegründete IG hat eine Petition lanciert gegen das Sanierungsvorhaben, das rund 40 Millionen Franken kosten soll. Die Kritik lautet zusammengefasst: Die Strasse wird zu breit, die neuen Kreisel zu gross, und eine Zufahrtsstrecke zu steil. Weitere Themen sind Tempo 30 und Enteignungen.

Die IG Ortsdurchfahrt Birsfelden hat die Unterschriftenbögen bereits breit in der Bevölkerung gestreut, zusammen mit einem dicken Argumentarium. Man stelle die Neugestaltung der Birsfelder Durchfahrtsachse nicht grundsätzlich in Frage, heisst es im Begleitbrief – aber:

«Es gibt diverse Punkte, die uns Sorgen bereiten.»

Die Planungen würden sich, beklagt die IG, schwergewichtig auf verkehrstechnische Ziele und Rahmenbedingungen abstützen. «Städtebauliche Aspekte werden dabei wenig bis überhaupt nicht berücksichtigt.» Darum schicke man das Projekt für Nachbesserungen zurück an den Absender, das Tiefbauamt des Kantons Baselland.

Gemeinde steht bereits mit Kanton im Austausch

«Uns war bekannt, dass in Birsfelden nicht alle mit dem vorliegenden Konzept zufrieden sind», sagt Andrea Bürki, Mediensprecherin der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD), zur bz. «Darum steht das kantonale Tiefbauamt mit der Gemeinde Birsfelden im Austausch, um möglichst viele Interessen berücksichtigen zu können.» Den Ergebnissen dieser Gespräche wolle sie nicht vorgreifen.

Der Birsfelder Gemeindepräsident Christof Hiltmann (FDP) bestätigt die Kontakte: «Wir stecken mitten in der Diskussion mit dem Kanton». Der Gemeinderat teile und vertrete selbstverständlich die Anliegen der Bevölkerung. Für die Bevölkerung sei die Hauptstrasse in erster Linie Lebensraum:

«Aber es gibt auch übergeordnete Interessen und gesetzliche Vorgaben, die wir nicht komplett negieren können. Daher braucht es gegenseitige Kompromissbereitschaft.»

Der Kanton sieht vor, den Strassenraum zu verbreitern. So soll das 3er-Tram in Fahrtrichtung Stadt ausserhalb des Ortszentrums eine eigene Fahrspur erhalten, damit es nicht mehr im Stau stecken bleibt. Im Ortskern sind fürs Tram Kaphaltestellen geplant. Der Anschluss der Muttenzerstrasse an die Hauptstrasse soll zudem verschoben werden, damit vor dem Theater Roxy ein neuer Platz entsteht. Die Zufahrt werde jedoch zu steil, moniert die IG. Sie spricht von einer Steilrampe.

Weil ein eigenes Tramtrassee mehr Platz benötigt, sieht die Baudirektion auch Enteignungen vor. Die brauche es gar nicht, sagt die IG: Dann, wenn man die Infrastruktur, anders als vom Kanton gehandhabt, von Beginn an auf Tempo 30 ausrichte.

Info-Anlass für die Anwohner in Aussicht gestellt

Die IG ist zudem überzeugt, dass der Kanton ungenügend informiere. Die Bevölkerung sei 2019 letztmals informiert worden. Baudirektion-Sprecherin Bürki entgegnet, man müsse die Planungsarbeiten abwarten, bevor man mit Informationen an die Öffentlichkeit gehen könne:

«Der Kanton hat aber eine Bevölkerungsinformation vorgesehen, im Herbst 2022, also vor der Planauflage und dem Bewilligungsverfahren.»

Dass Gemeinde wie Kanton Kompromisse anstreben, hat auch mit den Tramgeleisen zu tun. Sie müssen ab 2024 ersetzt werden. Ein Referendum könnte den Zeitplan zur Strassensanierung durcheinander bringen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen