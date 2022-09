Unterstützungsgelder Baselbieter Sozialhilfequote bleibt 2021 stabil 8'040 Personen erhielten im Jahr 2021 Unterstützung durch die Baselbieter Sozialhilfe. Der befürchtete Anstieg der Fälle als Folge der Coronapandemie ist ausgeblieben. Lea Meister 29.09.2022, 10.30 Uhr

Die Auswirkungen der Pandemie zeigen sich noch nicht in den Zahlen der Sozialhilfestatistik im Baselbiet. Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Coronapandemie hatte starke Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Dennoch ist die Sozialhilfebezugsquote im Baselbiet im Jahr 2021 stabil geblieben. Die Zahl der Personen, die sich neu für den Bezug angemeldet haben, ist gar weiter zurückgegangen, wie der Kanton am Donnerstag mitteilt.

«Es ist erfreulich, dass sich der Arbeitsmarkt nach der Pandemie sehr schnell erholt hat. Die Arbeitslosenquote liegt seit Anfang 2022 tiefer als im Vorkrisenjahr 2019», so der Wortlaut in der Mitteilung. Ein Anstieg der Fälle aufgrund der Auswirkungen der Pandemie sei aber weiterhin möglich.

Zahl der Aussteuerungen steigt wieder an

Wie auch 2020 haben sich auffallend wenige, kürzlich ausgesteuerte Personen, bei der Sozialhilfe angemeldet. Nur 10,6 Prozent der Fälle hatten einen Aussteuerungshintergrund. Vor der Pandemie sei dieser Wert jeweils höher gewesen, 2019 beispielsweise 16,6 Prozent. «Der wohl wichtigste Grund dafür ist, dass die Arbeitslosenversicherung zur Abfederung der Auswirkungen der Covid-Pandemie arbeitslosen Personen zusätzliche Taggelder ausbezahlt hat und damit in den Jahren 2020 und 2021 während insgesamt neun Monaten beinahe keine Aussteuerungen erfolgt sind», so der Kanton.

Dennoch steige die Zahl der Aussteuerungen seit Juni 2021 wieder an. Möglich also, dass dieser Effekt mittelfristig auch in den Sozialhilfezahlen zum Vorschein kommen wird. 8'040 Personen haben im vergangenen Jahr im Baselbiet Sozialhilfe in Anspruch genommen, 181 weniger als im Vorjahr. Da gleichzeitig die Bevölkerungszahl zugenommen hat, kann von einer stabilen Sozialhilfequote gesprochen werden, so der Kanton.

Bei der Ablösung von der Sozialhilfe zeigen sich die Folgen der Pandemie. So konnten sich im Jahr 2019 knapp 600 Personen aufgrund einer verbesserten Erwerbssituation von der Sozialhilfe ablösen, 2021 waren es nur noch rund 500 Fälle.

Anstieg an Asylgesuchen vor sechs bis sieben Jahren hat heute einen Einfluss auf die Statistik

In den Jahren 2015 und 2016 stieg die Anzahl der Asylgesuche im Kanton deutlich an. Vorläufig aufgenommene Personen werden sieben Jahre nach der Einreise, respektive fünf Jahre nach einem positiven Asylentscheid in die Sozialhilfeempfängerstatistik des Bundes aufgenommen. Der damalige Anstieg an Gesuchen erklärt, weshalb der Anteil Sozialhilfebeziehender mit einem Asylhintergrund im Jahr 2021 angestiegen ist.

Mit den insgesamt tieferen Fallzahlen sinkt aber auch der Nettoaufwand. 2021 betrug dieser noch 75 Millionen Franken. Im Vergleich zu 2020 ist dieser Aufwand um 1,5 Millionen Franken gesunken, was einem Minus von 1,9 Prozent entspricht und im Verhältnis steht zum Rückgang der unterstützungsbedürftigen Personen.