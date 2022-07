Region Basel: Unwetter und Hagel führen zu hohen Schäden

Unwetter Nach Jahrzehnte-Hagel im Baselbiet – Schäden in Millionenhöhe Nach den heftigen Unwettern der vergangenen Woche wird das Ausmass der Schäden langsam klar. Vor allem eine Region war besonders stark betroffen. Nicolas Blust 04.07.2022, 19.29 Uhr

Bis zu fünf Zentimeter grosse Hagelkörner prasselten vor einer Woche auf das Baselbiet. Meteo Schweiz sprach von Hagelschauern, die in der Region nur alle zehn Jahre vorkommen. Die heftigen Unwetter der vergangenen Woche sorgten in der Region für Schäden an Häusern und Autos zugleich. Nun wird das Ausmass ersichtlich.