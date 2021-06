Unwetterschäden in Niederdorf: Es ist zum Heulen und wird teuer

Unwetterschäden Betroffene sind verzweifelt: «Du siehst dieses Chaos und könntest einfach heulen» Vor drei Tagen trat die Vordere Frenke wegen Starkregens über die Ufer und überflutete in kurzer Zeit das Waldenburgertal. Eine betroffene Niederdörferin erzählt vom Schockmoment am Mittwochabend, Aufräumarbeiten und Schäden in der Höhe von einer halben Million Franken. Eva Oberli 26.06.2021, 05.00 Uhr

Nicole Felber ist zwei Tage nach dem Unwetter noch immer mit Aufräumen beschäftigt. Kenneth Nars

«Es ist gar nicht gut. Nein, wirklich nicht.» Mit diesen Worten beginnt die Niederdörferin Nicole Felber am Freitagmorgen das Gespräch. Sie gehört zu den Menschen im Waldenburgertal, die von den sintflutartigen Regenfällen am Mittwoch besonders hart getroffen wurden.

Als der Regen über Niederdorf einsetzte, verbrachte Familie Felber gerade einen gemütlichen Mittwochabend. «Mein Mann Matthias und die Kinder waren zum Fussball gucken bei den Nachbarn. Ich stand unter der Dusche», erinnert sich Nicole Felber. Sie ist im Haus an der Dorfgasse 44 aufgewachsen und weiss von klein auf, dass es bei Regen immer wichtig ist, die Vordere Frenke und das hinter dem Haus vorbeifliessende Bächlein im Auge zu behalten.

Es schien alles in Ordnung, bis das Telefon klingelte. Es war die Nachbarin von gegenüber. «Nicole, bist Du zu Hause?», fragte sie nur und sagte: «Ihr müsst aus dem Haus raus, da kommt eine Wand!» Felber lief nach draussen und erblickte die Wasserflut, die sich ihren Weg talabwärts bahnte.

«Ich hab ins Haus geschrien: Kommt sofort raus!»

Eine Flut und eine machtlose Feuerwehr

Innert zwei, drei Minuten stand die Garage mitsamt zwei Autos unter Wasser, die Kellerräume liefen voll. «Sich einfach dieser Gewalt ausgesetzt zu sehen, ohne irgendwas tun zu können, war ein Schock. Der hält bis jetzt an», meint Nicole Felber zwei Tage später. Sie habe versucht, einen Notruf abzusetzen, doch die Leitungen der Feuerwehr waren über 20 Minuten lang besetzt. «Irgendwann konnte ich mit einem Feuerwehrmann sprechen. Der sagte mir, dass zu unserer Liegenschaft kein Durchkommen sei, weil sie zu weit oben im Dorf liege. Auch die Bestände an Sandsäcken seien bereits aufgebraucht.» Die Familie improvisierte, schichtete Schaltafeln und Sandsäcke von Nachbarn auf, um die Wassermassen zurückzuhalten.

Auch am Freitag steht das Wasser noch in den Kellerräumen. Kenneth Nars

«Die Holzheizung im Keller war zu dem Zeitpunkt schon überschwemmt, nun näherte sich der Wasserpegel dem Sicherungskasten», schildert Felber.

«Rauch stieg auf, wir wussten nicht, ob von der Heizung oder von der Elektrik. Dann gab es einen Knall und der Strom war weg.»

Als sich das Wasser im Erdgeschoss des Generationenhauses anzusammeln begann, versammelte sich Familie Felber gemeinsam mit einem Paar, das zur Miete im Haus wohnt, Nachbarn und Matthias Felbers Bruder im Treppenhaus. Eine Freundin holte die Kinder ab und nahm sie über Nacht mit zu sich. Am Donnerstag gingen beide zur Schule. «Diese Normalität ist ihnen jetzt wichtig», glaubt Mutter Nicole, die in der Nacht auf Donnerstag nicht mehr als zwei Stunden geschlafen hat.

Aufräumarbeiten dauern an

Seither ist man in der Dorfgasse mit dem Aufräumen beschäftigt. «Wir sind im Modus: machen», so Felber. Die eigentlichen Wohnräume im Haus blieben von der Wasser- und Schlammflut verschont, somit ist das Haus weiterhin bewohnbar. Mittlerweile gibt es auch wieder Strom und Warmwasser.

Aber alles, was sich am Mittwochabend in den Kellerräumen und in der Garage befand, ist hin. Lebensmittelvorräte, Arbeitsgeräte, Gefriertruhen mitsamt Inhalt und das Lebenswerk von Nicole Felbers Vater.

«Alle seine Modellflugzeuge wurden zerstört, als das Wasser in seinen Bastelraum eindrang»,

sagt die Tochter mit belegter Stimme.

«Wir schaufeln hier jetzt Schlamm raus, sehen alle die Schräubchen, Bauteile und die Werkzeuge. Alles müssen wir wegwerfen. Das tut einfach weh.» Ihre Eltern, die zum Zeitpunkt der Niederschläge nicht in Niederdorf waren, seien bei ihrer Rückkehr beinahe zusammengebrochen.

Für die Schadensdokumentation muss jedes Teil fotografiert werden. Kenneth Nars

Schäden von 500'000 Franken

Den emotionalen Schaden, der nicht zu beziffern ist, wird die Familie verschmerzen müssen. Wie teuer der Schaden an Heizung, Boiler, Elektrik und Fahrzeugen ist, kann man erst schätzen. «Das wird in die 500'000 Franken gehen», meint Felber.

«Ich stelle mich da auf einen ziemlichen Kampf mit der Versicherung ein.»

Die Tatsache, dass niemand bei dem Unwetter verletzt wurde, und die Unterstützung von positiv eingestellten Menschen bezeichnet Nicole Felber als Lichtblicke in der momentanen Situation.

Auch von ihrer Versicherung hätten sie sehr rasch Hilfe bekommen. Bereits am Donnerstagnachmittag war ein Schadensexperte für eine Begutachtung vor Ort und die Familie wird gegenwärtig von drei Helfern unterstützt. «Da haben wir es auch mal lustig, gehen einen Kaffee trinken und machen Sprüche. Aber dann kommst du zurück, siehst dieses Chaos und könntest einfach heulen.»