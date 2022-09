Uptown-Basel-Investor Staehelin: «Suchen uns unsere Mieter aus»

Uptown Basel Grossinvestor Thomas Staehelin: «Das soll nicht überheblich klingen, aber es ist so: Wir suchen uns unsere Mieter aus» Eine halbe Milliarde Franken wird in Uptown Basel investiert, das erste Gebäude ist bezogen. Grossinvestor Thomas Staehelin erklärt im Interview, wer die ersten Mieter sind, warum man keine Anzeigen schalten muss – und weshalb es Uptown Basel heisst, obwohl das Areal in Arlesheim liegt. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 08.09.2022, 05.00 Uhr

«Ging wirklich nie darum, nur Gebäude hochzuziehen»: Thomas Staehelin auf dem Dach des Baus 1. Kenneth Nars

Thomas Staehelin sitzt auf dem Dachgarten von «Pioneer», dem ersten vollendeten Gebäude von Uptown Basel in Arlesheim, acht weitere sind geplant. Bis zu 100 Unternehmen sollen sich auf dem Areal ansiedeln und rund 2500 Jobs schaffen. Bau 1 wird heute Donnerstag offiziell eingeweiht. Staehelin ist Verwaltungsratspräsident der Uptown Basel AG, doch selbst für den Wirtschaftsanwalt ist vieles neu – als eine Mitarbeiterin ihm und den Gästen Kaffee anbietet, fragt er verdutzt: «Wo hats denn hier eine Kaffeemaschine?»

Obwohl noch gar nicht offiziell eingeweiht, ist im Bau 1 schon Leben eingezogen. Wie viele Flächen sind vermietet – oder, um im Uptown-Basel-Jargon zu bleiben: Wie ist der Ladestatus?

Thomas Staehelin: Wir stehen bei rund 80 Prozent. Vermietet ist fast alles.

Seit Corona stehen viele Büro- und Gewerbeflächen leer. Wie finden Sie Mieter?

Wir schalten keine Inserate. Die Mieter finden uns, respektive – das soll nicht überheblich klingen, aber es ist so – wir suchen uns unsere Mieter aus. Es muss auch passen. Jedem unserer Gebäude ist ein Oberthema zugeordnet. Der Bau 1 ist das Wissenstransfer-Zentrum.

Was heisst das konkret?

Wir üben Coworking. Hier gibt’s nur ganz wenige Einzelbüros. Die Mitarbeitenden der verschiedenen Mieter sollen sich begegnen und austauschen. Das tönt vielleicht nicht neu, aber dazu muss man wissen: Wir haben Mieter, die teilweise Konkurrenten sind, etwa Bouygues und Vinci Energies, beides grosse französische Unternehmen. Trotzdem sind sie bei uns eingezogen.

Uptown Basel by night: Hier stehen sämtliche Neubauten. www.designraum.ch

Dieser Dachgarten ist schön. Aber Mitarbeitende erwarten von modernen Arbeitsumgebungen noch mehr.

Wir sind ja längst nicht fertig. Der Campus-Gedanke ist uns wichtig, wir betreiben aktives Community-Management, Ökologie und Nachhaltigkeit sind bei uns zentrale Werte. Wir werden eine eigene Energiezentrale auf dem Areal haben, die Abwärme und Biomasse für die Produktion von Wärme in den umliegenden Gemeinden nutzt. Der Bau 1 ist das erste Industriegebäude in der Schweiz, das SNBS-zertifiziert wird (SNBS steht für «Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz», das Gütesiegel wird vom Verein Minergie Schweiz verliehen, Anm. d. Red). Aber zurück zum Campus-Gedanken: Wir sind jetzt bei einem Restaurant, einem Shop und es wird vieles hinzukommen, etwa eine Kita.

Uptown Basel bewirbt sich als «internationales Kompetenzzentrum für Industrie 4.0». Was ist Industrie 4.0?

Zu behaupten, man wisse das, wäre überheblich. Aber was man sagen kann: Wir wollen ein Entwicklungs- und Produktionsstandort sein, welcher die Ansprüche der Wirtschaft von übermorgen erfüllt. Der Fokus liegt auf dem Medizinischen, also das ganze Gebiet der Life Sciences. Hinzu kommen die Logistik und die Digitalisierung, die sich als Querschnittsfunktion durch alles durchzieht, Stichworte wie Künstliche Intelligenz, «Internet of Things», Datenmanagement, Vernetzung der Systeme, vollautomatisierte Produktion und so weiter.

Bei der Grundsteinlegung von Bau 1 sagten Sie, man müsse die Deindustrialisierung der Schweiz stoppen.

Unsere Hauptüberlegung war: Was können wir dazu beitragen, dass es nicht zu einer Deindustrialisierung kommt? Die Schweiz soll nicht zu einem reinen Dienstleistungszentrum zurückgestuft werden. Hier muss ich erwähnen: Wir befinden uns auf einem der bedeutendsten früheren Industrieareale der Region. Die Firma Alioth produzierte hier unter anderem Dynamomaschinen, später wurde das Unternehmen an die Brown Boveri, heute ABB, verkauft. Nun wird hier bald wieder produziert, etwa von einem unserer Zuzüger, Straumann: Der Zahnimplantat-Hersteller wird in einer früheren Fabrikationshalle mit 3D-Druckern neue Produkte entwickeln – ein wunderbares Beispiel für Industrie 4.0, für die wir, wenn man es so nennen will, den Nährboden schaffen. Nun könnte man fragen: Warum tue ich mir das in meinem Alter noch an?

Sagen Sie es uns!

Ich kann das gleich beantworten: Weil ich es gerne mache, weil es mir Spass macht.

Sie sind 75 und könnten stattdessen Golf spielen!

Habe ich das mit Uptown Basel geplant? Nein. Ich habe in meinem Leben vieles gemacht. Um nur einige öffentliche Ämter zu erwähnen: Ich war Präsident der Handelskammer beider Basel, war Grossrat für die LDP und Grossratspräsident. Bei Uptown geht es aber nicht zuletzt auch um die Familie. Wir investieren hier in eine gute Sache. Ich bin Verwaltungsratspräsident, aber meine Frau und meine zwei Kinder engagieren sich ebenfalls mit Herzblut.

Das Investitionsvolumen des Projekts wird mit über 500 Millionen Franken beziffert, einen bedeutenden Teil davon steuert Ihre Familie bei, als Eigentümerin der Uptown Basel AG. Das Geld könnte man auch so anlegen, dass man weniger zu tun hat.

Es ging wirklich nie nur darum, Beton anzumischen und Gebäude hochzuziehen. Was hier entsteht, ist einmalig. Wir konnten beispielsweise Plug & Play überzeugen, hierher zu kommen. Das ist eine US-amerikanische Start-up-Plattform, die Zehntausende Jungunternehmen unter ihren Fittichen hat und zum Fliegen bringen will – faszinierend! Das wird unserer Wirtschaftsregion etwas bringen.

Uptown Basel steht im Kanton Baselland. Gab es wegen des Namens Animositäten?

Bislang war das nie ein Thema. Die Zusammenarbeit mit den Behörden ist bestens. Den Namen haben wir gewählt, weil Basel in der Wirtschaftswelt ein Begriff ist – selbst in den USA.

Ihre Familie, die Staehelins, gehören zum Daig. Da ist der Schritt ins Baselbiet doch auch ein wenig speziell?

Wir sind tief verwurzelt in der Stadt, das ist so. Erst kürzlich feierte unsere Familie 500 Jahre Bürgerrecht in Basel, mit zwei Jahren Verspätung, wegen Corona. Aber schon meine Vorfahren haben den Blick nach Aussen gerichtet. Von daher ist unser Engagement in Arlesheim nichts Neues.

