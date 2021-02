Urnenabstimmung Referendum gegen Tempo 30: Junges Geschwisterpaar hält Maisprach auf Trab Joel und Fabienne Brühwiler haben dafür gesorgt, dass Tempo 30 an die Urne kommt. Das Geschwisterpaar lässt an der Vorlage kein gutes Haar. Der Gemeinderat kontert die Kritik.

Simon Tschopp 22.02.2021, 05.00 Uhr

Joel und Fabienne Brühwiler, die das Referendum gegen Tempo 30 eingereicht haben. Bild: zvg

Dass in der 940-Seelen-Gemeinde Maisprach ein Referendum ergriffen wird, ist eher selten. Dass nun ein junges Geschwisterpaar einen Urnengang erzwingt, ist einzigartig im Oberbaselbieter Bauerndorf. Am 7. März wird über die Einführung von Tempo 30 im Siedlungsgebiet abgestimmt.

Von Haustür zu Haustür

Schon kurz nach der Gemeindeversammlung Ende November 2020, die Tempo 30 samt Kredit von 42'000 Franken mit 38 gegen 14 Stimmen genehmigt hatte, war für Joel Brühwiler klar, dass er das Referendum ergreifen würde. Der 23-Jährige holte seine Schwester Fabienne ins Boot. Die beiden weibelten von Haustür zu Haustür und brachten trotz Corona und Weihnachtszeit über 80 gültige Unterschriften zusammen, nötig gewesen wären deren 70. Unterstützt wurde das Duo von seinen Eltern, SVP-Landrat Markus Graf und mehreren Personen, die sich auch finanziell an der Werbekampagne mit Plakaten und Flyern beteiligten.

«Ich konnte diverse Leute mit meinen Argumenten davon überzeugen, dass Tempo 30 kein durchdachter Plan ist»,

erzählt Joel Brühwiler. Viele Referendumsgegner hätten jedoch keine sachlichen Diskussionen zugelassen, sondern nur gemeint, Tempo 30 sei gut und ihm die Tür vor der Nase zugeschlagen. Der junge Stimmbürger ist im Dorf zuvor noch nicht politisch aktiv in Erscheinung getreten, «ich habe aber, seit ich stimmberechtigt bin, an Abstimmungen und Wahlen teilgenommen». Brühwiler und seine 19-jährige Schwester fahren Auto. Er kennt den Verkehr auch aus Sicht der LKW-Fahrer.

Kanton bemängelt Beschilderung

Der Hauptgrund, weshalb in Maisprach Tempo 30 eingeführt werden soll, ist die momentane Beschilderung mit Tempo 40. Weil diese Zone gesetzlich nicht verankert ist, gilt sie als vorschriftswidrig, was die Baselbieter Polizei schon lange bemängelt. Der zuständige Gemeinderat Dorian Wernli erklärt: «Wir haben damals ein generelles Verkehrsgutachten erstellen lassen und Alternativen zur derzeitigen Verkehrssituation geprüft. Wir sind einstimmig zum Schluss gekommen, dass Tempo 30 die sinnvollste und geeignetste Lösung ist und vor allem auch am meisten Sicherheit für sämtliche Verkehrsteilnehmer bietet.» Diese Variante sei wesentlich günstiger, als Tempo 40 beizubehalten, weil man bedeutend weniger Signalisationstafeln benötige.

Joel Brühwiler findet, die 42'000 Franken sind «hinausgeworfenes Geld». Nachkontrollen nach der Einführung von Tempo 30 würden immense Mehrkosten verursachen. Mit diesem Projekt folge man bloss einem aktuellen Trend. «Messungen haben ergeben, dass im Durchschnitt etwa mit 35 Stundenkilometern gefahren wird. Daran wird sich bei 40 oder 50 als Limite kaum was ändern.» Man solle den gesunden Menschenverstand fördern, statt alles zu reglementieren, fordert er.

Dorian Wernli entgegnet:

«Wir folgen keinem Trend, sondern sind vom Kanton aufgefordert, etwas zu ändern. Aus meiner Sicht ist Tempo 50 keine Alternative und auf Quartierstrassen nicht verantwortbar.»

Allfällige Aufwendungen, die eine Nachkontrolle nach sich ziehen könnten, sind gemäss Gemeinderat teilweise bereits im beantragten Kredit berücksichtigt.

Teil des Vorhabens ist, auch auf der Möhlinstrasse Tempo 30 einzuführen. Obwohl Kantonsstrasse, ist sie einer der engsten und unübersichtlichsten Strassen im Dorf und weist auch kein Trottoir auf. Für Tempo 30 auf dieser Strasse muss der Kanton einwilligen. «Wir sind zuversichtlich, dass dies geschieht, denn aus unserer Sicht sind alle Voraussetzungen dafür gegeben», erklärt Wernli. Wenn Maisprach über ein politisch stabiles Projekt für Tempo 30 verfügt, kann es den Antrag stellen.

Referendumsführer attackiert alt Gemeindepräsident

Wie bei einer Abstimmung üblich, sticheln auch hier Gegner und Befürworter. Joel Brühwiler stört sich an «Falschaussagen» von alt Gemeindepräsident Paul Spänhauer. Dieser sagt in einem Video auf der Website des breit abgestützten Komitees Pro Tempo 30: Die Referendumsleute wollten, dass man mit 50 durch die Möhlinstrasse fahren dürfe, das sei doch «völlig bireweich».

«Wir haben nie davon gesprochen, mit 50 durchs Dorf zu fahren, bloss darauf hingewiesen, dass entgegen der Meinung unserer Gegner keine Tempolimite voll ausgeschöpft wird»,

wehrt sich Brühwiler.

Gemeinderat Dorian Wernli berichtet, er habe vernommen, dass die Unterschriftensammler an gewissen Haustüren behauptet hätten, sie wollten Tempo 40 beibehalten. Diesen Vorwurf weist Brühwiler weit von sich, zumal nicht ein Beispiel genannt werde. Wernli meint weiter:

«Für mich ist bis heute nicht eindeutig, was das Referendumskomitee als Alternative zu Tempo 30 vorschlägt.»

Auch die angepriesene Umfahrung West bringe keine Lösung für das eigentliche Problem, die nicht korrekte Beschilderung auf Gemeindestrassen.

Sollte das Referendum am 7. März erfolgreich sein, bedeute das nicht, dass dann automatisch Tempo 50 eingeführt werde. «Aber wir müssen natürlich noch einmal über die Bücher und unsere Beschilderung anpassen, das verlangt der Kanton», betont Dorian Wernli.