31-Jähriger aus Zwingen muss nicht ins Gefängnis

Urteil Kistenweise Material aus Corona-Testzentrum entwendet: 31-jähriger Zivilschützer muss nicht ins Gefängnis Am Donnerstag wurde vor dem Strafjustizzentrum in Muttenz das Urteil gefällt. Von einer unbedingten Freiheitsstrafe sah das Gericht ab. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 13.10.2022, 19.02 Uhr

Am Donnerstag fiel das Urteil für den ehemaligen Zivilschützer. Symbolbild: Alex Spichale/LTA

Am vergangenen Mittwoch stand ein 31-jähriger Mann aus Zwingen wegen zahlreicher Diebstähle vor dem Strafjustizzentrum Muttenz. Er stahl unter anderem wiederholt Material aus einem Corona-Testzentrum in Lausen, in dem der Mann zu dieser Zeit als Zivilschützer arbeitete.