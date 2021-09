Münchenstein will kein neues Quartier auf dem Van-Baerle-Areal

Ehrlich gesagt, freut mich das Resultat. Diese unsinnige verdichtete Bauweise, wo sich niemand richtig wohlfühlen kann und keiner dieser Architekten selbst dort wohnen möchte, da man dem Nachbar fast in die Suppe sieht (s. Pratteln) oder sich von Balkon zu Balkon bis auf 1.5m fast die Hand reichen kann, ist zu verurteilen. Sind viele Menschen so nahe aufeinander, bekommt jeder alles des Nachbarn mit, muss dessen Musikstil, Eheprobleme, TV-Sendungen usw. mitanhören, wird es auch zu viel mehr Streitereien in solchen Quartieren kommen. Etwas Privatsphäre muss schon noch möglich sein. Wer will schon, dass die Schweiz schlussendlich wegen der Geldgier und extremen Zuwanderung so zugebaut wird? Unser Nachkommen sind überhaupt nicht mehr zu beneiden, in keiner Weise.