Darum geht es bei der Abstimmung in Münchenstein am 26. September

Van Baerle Wie dicht darf es denn sein? Münchenstein stimmt über neues Stadtquartier ab Auf der Industriebrache Van Baerle in Münchenstein sollen künftig 1100 neue Einwohner leben – falls die Stimmberechtigten am

26. September dazu ja sagen. Worum geht es genau in dieser Volksabstimmung? Michel Ecklin Jetzt kommentieren 07.09.2021, 05.00 Uhr

So sieht das ehemalige Industrieareal van Baerle in Münchenstein derzeit aus. Zvg Vorgesehen ist ein neues, städtisch dichtes Quartier unmittelbar beim Bahanhof Münchenstein Visualisierung: Zvg In der MItte des neuen Quartiers ist ein öffentlicher Platz vorgesehen. Visualisierung: Zvg Das neue Quartier schliesst ans historische Gstad an. Visualisierung: Zvg Die Dichte entspricht derjenigen einer Stadt wie Zürich oder Basel. Visualisierung: Zvg

1. Worüber stimmt Münchenstein am 26. September ab?

Über den Quartierplan van Baerle. Dieser soll die Neuüberbauung des ehemaligen Industrieareals van Baerle in der Nähe des Münchensteiner Bahnhofs ermöglichen. Die Gemeindeversammlung segnete den Quartierplan im März deutlich ab. Daraufhin ergriffen einige Grüne, SVPler und Parteilose das Referendum.

2. Was ist genau geplant?

Auf den 22'197 Quadratmetern (etwa drei Fussballfeldern) ist ein ganzes Stadtquartier vorgesehen. Geplant sind 12 neue Gebäude mit rund 415 Wohneinheiten, die bis zu 49 Meter hoch werden sollen und Platz für über 1100 Bewohner bieten sollen.

3. Ein Wohngetto also?

Das ist genau nicht das Ziel des Gemeinderats, der Architekten und der privaten Investoren. Rund 90 Wohnungen sollen für 15 Prozent unter den normalen Marktmieten angeboten werden, neben höherpreisigem Wohnen. Damit und mit verschiedenen Wohnungsgrössen will man die soziale Durchmischung fördern. Zudem sind neben dem Wohnen «quartierdienlichen Nutzungen» wie Verkauf, Gastronomie, Kleingewerbe und Kindergarten geplant. Der Raum zwischen den Bauten soll öffentlich zugänglich sein und «stadträumliche Qualität» aufweisen, etwa mit einem zentralen Platz.

4. Ein neues Stadtquartier – was bedeutet das genau?

Die angestrebte Dichte der Siedlung ist hoch, sie entspricht ungefähr derjenigen von Stadtquartieren in Zürich, Genf oder Basel. Pro Einwohner stehen nur neun Quadratmeter Freiraum zur Verfügung – weniger als der Kanton empfiehlt.

5. Wieso so dicht?

Für den Gemeinderat und die privaten Investoren ist die hohe Dichte sinnvoll aufgrund der ausgesprochen zentralen Lage: S-Bahn und Tram könnten kaum näher sein, ebenso zahlreiche Arbeitsplätze und der Erholungsraum an der Birs. Dafür wird kein unbebauter Boden in Anspruch genommen. Zudem: Die Gegend rund um den Bahnhof und das Quartier Gstad, beide bisher etwas vernachlässigt, dürften in den kommenden Jahren eine Aufwertung durchmachen.

6. Sind die Gegner gegen Verdichtung?

Absolut nicht, wie sie betonen. Aber ihrer Meinung nach übernutzt das Projekt das Areal. «Was in Zürich, Genf oder teilweise in Basel anzutreffen ist, passt nicht nach Münchenstein», schreiben sie auf ihrer Website. Sie befürchten, die Wohnqualität werde nicht so hoch wie erhofft. Das Quartier sei isoliert, es werde mangels origineller Architektur keine Identität stiften. Sie reden von einer «Allerwelt-Renditearchitektur». Die Gärten würden von den hohen Bauten beschattet. Der Druck auf die Erholungsflächen an der Birs werde steigen.

7. Berücksichtigt das Projekt keine Umweltanliegen?

Doch, der Ausbau soll sogar den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens entsprechen. Vorgesehen sind etwa wenig Parkplätze und hohe Biodiversität der Grünflächen. Im Bereich Energie hat die Gemeindeversammlung zusätzlich einige Verbesserungen angebracht, auf Anregung der Grünen.

8. Soll Münchenstein so stark wachsen?

Laut Gemeinderat fängt der zusätzliche Wohnraum nur den gesteigerten Flächenbedarf pro Einwohner auf. Die Steuereinnahmen der zukünftigen Bewohner des neuen Stadtquartiers seien nötig, um das strukturelle Defizit der Gemeinde zu lindern. Die Kritiker hingegen meinen, bereits mit den vielen übrigen Entwicklungsgebieten in Münchenstein werde die Bevölkerungszahl wachsen, dafür brauche es neuen Stadtteil im Van Baerle nicht.

9. Was wollen die Gegner mit dem Nein erreichen?

Eine Redimensionierung des Projekts, damit die Dichte geringer wird. Konkret schlagen sie vor, auf das höchste Gebäude zu verzichten, zu Gunsten von mehr Grünfläche.

10. Wird das nach einem Nein am 26. September passieren?

Das ist die entscheidende Frage. Die Anhänger des Neins sind überzeugt, dass die Planer einfach einen weniger dichten Quartierplan präsentieren müssten (für das Areal besteht eine Quartierplanpflicht). Für den Gemeinderat und die Investoren ist das hingegen keine Option, das neue Quartier gebe es nur als Gesamtpaket. Denn es müsse eine gewisse Mindestgrösse aufweisen, um mehr zu sein als eine riesengrosse Wohnsiedlung. Nur so sei die Finanzierung gewährleistet, nur so seien die verschiedenen Zentrumsleistungen wie Läden zu betreiben, nur so entstehe auch wirklich die angestrebte Durchmischung.

11. Wer ist dafür, wer ist dagegen?

Im Pro-Komitee sind alle Münchensteiner Parteien ausser der SVP. Die Grünen sind dafür, obwohl einige Abweichler das Referendum ergriffen hatten. Neben ihnen machen sich weitere Einzelpersonen für ein Nein stark.