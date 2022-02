VCS will Volksabstimmung über Zuba, weiss aber nicht, wie

Nach der Baselbieter Regierung lehnt auch Allschwil die Forderung des Komitees «Bachgraben plus» entschieden ab, den Zubringer Bachgraben-Allschwil mit zwei Tunnelröhren zu bauen. In einer gestern verschickten Medienmitteilung bekräftigte die Gemeinde, was Allschwils Präsidentin Nicole Nüssli bereits am Vortag zur bz gesagt hatte: Man stehe hinter dem ausgearbeiteten Vorprojekt mit einem einzigen Tunnel im Gegenverkehr. Die Kommunikation von «Bachgraben plus» sei aus Sicht des Gemeinderat «unpräzis und bisweilen irreführend».