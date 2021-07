Pick-E-Bikes verbreiten sich in der Region Basel nur schleppend

Pick-E-Bikes verbreiten sich in der Region nur schleppend – im Oberbaselbiet gibt es noch gar keine

Die Verleih-Velos sind vor allem in der Stadt Basel und in Agglo-Gemeinden zu finden. Im Laufental sollen sie derzeit den ländlichen Raum erobern. Andernorts kriegt das Unternehmen keinen Fuss in die Tür.