Liestaler Stadtrat will Engelsaal als Stadtsaal selbst betreiben

Veranstaltungsort Private hatten kaum Interesse: Stadt Liestal will Engelsaal nun als «Stadtsaal» selbst betreiben Über ein halbes Jahr lief die Suche nach einer neuen Betreiberin für den alten Saal im Hotel Engel. Erfolglos. Bis Ende 2022 legt der Stadtrat dem Einwohnerrat nun eine Kreditvorlage für den Umbau vor. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 25.08.2022, 15.10 Uhr

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Der Engelsaal soll sich nun ab spätestens 2024 wieder mit Menschen füllen. Archiv: Juri Junkov

Die jahrelange Ungewissheit, was mit dem altehrwürdigen, aber schon seit Ende 2019 leer stehenden Veranstaltungssaal im Liestaler Hotel Engel geschieht, könnte bald enden. Am Donnerstag teilte der Stadtrat mit, dass er beschlossen habe, «den Engelsaal in eigener Regie zu betreiben». Dies unter dem neuen Namen «Stadtsaal».