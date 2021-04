verbrechen Nach skurrilem Prozessabbruch stehen die Angeklagten im Mordfall Metzerlen wieder vor Gericht Die Verhandlungen gegen die Männer, die im Jahr 2010 den Gemeindepräsidenten von Metzerlen-Mariastein getötet haben sollen, gehen weiter. Ende Mai nimmt das Richteramt Dorneck-Thierstein den Prozess wieder auf. Der Anwalt eines Beschuldigten, der damals den Saal verliess, ist erneut als Verteidiger dabei. Dimitri Hofer 20.04.2021, 19.22 Uhr

Die Bevölkerung von Metzerlen erhält bald Gewissheit, wie die letzten Stunden ihres ehemaligen Gemeindepräsidenten abliefen. Bild: zvg

«Ich hätte den Fall nicht einfach abgeben und meinen Mandanten im Stich lassen können.» Bei Thomas Fingerhuth kommen die Emotionen hoch, wenn er an die Geschehnisse vom vergangenen Dezember denkt. Damals verliess der Zürcher Anwalt den Gerichtssaal und weigerte sich, weiter an den Verhandlungen teilzunehmen. Der Prozess musste nach kurzer Zeit abgebrochen werden und wird nun Ende Mai wieder aufgenommen.

Thomas Fingerhuth vertritt als amtlicher Verteidiger einen der beiden Angeklagten im Mordfall Metzerlen. Im Jahr 2010 sollen ein Holländer und ein Serbe den Gemeindepräsidenten der Ortschaft im Schwarzbubenland in seinem Haus überfallen und zusammengeschlagen haben. Ivo Borer starb später im Spital an seinen schweren Verletzungen. Wohl mit der Aussicht auf eine Millionenbeute fuhren die mutmasslichen Täter ins Hintere Leimental, erbeuteten jedoch nur einen Auto- und einen Haustürschlüssel. Es wird vermutet, dass die Angeklagten in Verbindung mit der international tätigen Juwelendiebesbande Pink Panthers stehen.

Der Angeklagte wird dieses Mal aus Muttenz zugeführt

Nach langen Ermittlungen erhob die Solothurner Staatsanwaltschaft gegen die beiden Männer Anklage wegen Mordes. Im Dezember standen die beiden Beschuldigten sowie ein weiterer Serbe, der das Fluchtauto fuhr, schon einmal vor Gericht. Der Prozess fand an einem geheimen Ort unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Anwalt Thomas Fingerhuth kritisierte die Haftbedingungen seines Mandanten mit scharfen Worten und sorgte mit dem Verlassen des Saales für einen Abbruch des Prozesses. Ein knappes halbes Jahr später sagt der Anwalt, der in der Vergangenheit immer wieder Verbrecher verteidigte:

«Die Arrestzelle, in die mein Mandant während der Zeit des Prozesses eingesperrt wurde, war degradierend und menschenunwürdig. Durch meine Weigerung, unter diesen Bedingungen weiter am Prozess teilzunehmen, konnte ich etwas bewegen.»

Bei der Wiederaufnahme der Verhandlungen in gut einem Monat vertritt Fingerhuth erneut den Holländer. «Dieses Mal wird er direkt aus dem Strafjustizzentrum Muttenz, wo er seit rund zwei Jahren in Untersuchungshaft sitzt, dem Prozess zugeführt», sagt der Anwalt. Auch dieses Mal gibt das Richteramt Dorneck-Thierstein den Verhandlungsort nicht bekannt. Die Medien dürfen, wie damals, dem Geschehen im Saal über eine Videoschaltung beiwohnen.

Zur Befragung der Zeugen ist es noch nicht gekommen

Für das Richteramt Dorneck-Thierstein, das den Prozess verantwortet, handelt es sich um einen der grössten Fälle seiner Geschichte. Fragen zu den Rahmenbedingungen und zum Ablauf des Prozesses konnte Gerichtsschreiber Dario Paganoni am Dienstag nicht beantworten. Da jedoch bei den begonnenen Verhandlungen im Dezember noch kaum etwas besprochen werden konnte, wird wohl zu Beginn die Befragung der Zeugen auf dem Programm stehen. Der Prozess startet Ende Mai und wird eine Woche lang dauern.

Über den Abbruch des Prozesses zeigte sich das Richteramt Dorneck-Thierstein damals alles andere als erfreut: «Das Gericht bedauert sehr, dass der Prozess nicht wie geplant stattfinden konnte», schrieb das Richteramt in einer Medienmitteilung. Für Thomas Fingerhuth hatte sein Entscheid, die Verhandlung zu verlassen, Konsequenzen. «Gegen mich wurde vom Richteramt eine Busse über 700 Franken ausgesprochen, da ich den Prozess boykottiert haben soll», so der Verteidiger. Er sei jedoch nicht bereit, die Busse zu zahlen, weshalb er den Fall weitergezogen habe und dieser nun beim Bundesgericht liege. Es gehe ihm nicht ums Geld, sondern ums Prinzip.

In Metzerlen möchte man nun endlich Gewissheit

Mit einem halben Jahr Verzögerung soll nun endlich bekannt werden, was sich vor mehr als einem Jahrzehnt abgespielt hat. In Metzerlen wünscht man sich Aufklärung nach dieser langen Zeit. «Wir hoffen nun auf den Prozess und eine Klärung der damaligen Vorfälle», sagt der aktuelle Gemeindepräsident Silvio Haberthür. «Die betroffene Familie und die ganze Bevölkerung möchten Gewissheit.»