Tötungsdelikt in Ziefen: Getötete Frau und Täter waren verwandt

Verbrechen Tötungsdelikt in Ziefen: Getötete Frau und Täter waren miteinander verwandt Eine 60-Jährige wurde am Sonntagnachmittag in Ziefen mit einer Pistole erschossen. Die Tat spielte sich auf einem Hundesportplatz ab. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 28.02.2022, 20.58 Uhr

Am Montag inspizierten Polizeibeamte noch einmal die Hundesportanlage in Ziefen. Juri Junkov

Am Tag danach hängt um die Hundesportanlage ausserhalb von Ziefen noch immer ein Absperrband der Baselbieter Polizei. Nahestehende Personen haben einen Strauss rosaroter sowie eine einzelne weisse Rose niedergelegt. Auch ein Brief, der sich an die Trauerfamilie richtet, ist zu sehen.

Beschuldigter schoss mit einer Faustfeuerwaffe

Auf dem Platz an der Hauptstrasse, die von Ziefen nach Reigoldswil führt, wurde am Sonntagnachmittag eine 60-jährige Schweizerin erschossen. «Wir erhielten um kurz vor 15 Uhr die Nachricht, dass es zu einem Gewaltdelikt gekommen ist. Als die Beamten eintrafen, war die Frau bereits tot», sagt der Baselbieter Polizeisprecher Adrian Gaugler. Der mutmassliche Täter, ein 30-jähriger Schweizer, habe sich vor Ort widerstandslos festnehmen lassen. Die Tat sei mit einer Faustfeuerwaffe, die der Beschuldigte privat erworben habe, begangen worden.

Vor Ort wurden Rosen und ein Brief niedergelegt. Dimitri Hofer

Die Ermittlungen der Behörden zum Tötungsdelikt sind in vollem Gange. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, «welche im Bereich des Hundesportplatzes an der Hauptstrasse ungewöhnliche Feststellungen oder allfällige Beobachtungen gemacht haben», wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Auf Anfrage erklärt Michael Lutz, Sprecher der Baselbieter Staatsanwaltschaft:

«Es ist nun die Aufgabe der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft herauszufinden, welche Dinge sich weshalb am vergangenen Sonntagnachmittag und in der Zeit zuvor zugetragen und schliesslich in das Tötungsdelikt von Ziefen gemündet haben.»

Man werde dem zuständigen Zwangsmassnahmengericht die Untersuchungshaft gegen die beschuldigte Person beantragen.

Opfer und Beschuldigter wohnten nicht in Ziefen

Neben dem Hundesportplatz im Fünflibertal fliesst die Hintere Frenke. Durch Bäume sind Polizeibeamte zu erkennen, die noch einmal den Tatort inspizieren. Auf einem angebrachten Schild steht, dass die Hundeschule vorübergehend geschlossen sei. Die auf dem Schild angegebene Handynummer deckt sich nicht mit derjenigen der Frau, welche die Anlage führt.

Ob es sich beim Opfer um die Betreiberin der Hundeschule handelt, möchte die Baselbieter Polizei nicht sagen. Auch nicht, ob die Frau von ihrem Sohn getötet wurde ‑ altersmässig würde dies passen. Polizeisprecher Gaugler sagt jedoch:

«Opfer und mutmasslicher Täter waren miteinander verwandt und kannten sich.»

Die Hundesportanlage wurde abgesperrt. Dimitri Hofer

Ein Anruf bei der Betreiberin der Anlage endet mit einer Umleitung auf die Combox. Die vor Ort angegebene Handynummer führt zu einer anderen Frau, die keine Auskunft geben möchte und auf die Medienmitteilung der Baselbieter Polizei verweist.

Auch wenn sich die Tat in Ziefen ereignet hat, waren die beiden Auswärtige. «Weder Opfer noch mutmasslicher Täter wohnten in Ziefen», sagt Adrian Gaugler. Wo sie zuhause waren, sagt er nicht. Die Ziefner Gemeindepräsidentin Cornelia Rudin kennt die beiden Personen nicht. Trotzdem sagt sie:

«Das ist schockierend. Eine solche Tat geht einem schon nahe.»

Sie sei überzeugt, dass viele Menschen im Dorf erschüttert seien.

Ziefen stand zuletzt wegen mehrerer Brände negativ in den Schlagzeilen. Das letzte Tötungsdelikt in der Gemeinde, an das sich Rudin erinnern kann, liegt rund vier Jahrzehnte zurück. «Damals wurde die Lehrerin, bei der ich einst auch zur Schule gegangen war, erstochen.» Die jetzige Tat sei zwar schlimm für Ziefen, aber damals sei es eine Tragödie gewesen: «Das war eine Lehrerin aus dem Dorf, die alle kannten.»

