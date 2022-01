Verdrängt Die ganze Schwingwelt blickt nach Pratteln – und der Kanton macht den lokalen Schwingklub heimatlos Das Fröschmattschulhaus in Pratteln wird bald abgerissen und neu gebaut. Für die Schwinger wird danach kein Platz mehr sein, trotz vieler Jahrzehnte Gastrecht. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Die Niklausschwinget findet seit über 50 Jahren im Keller des Fröschmattschulhauses in Pratteln statt. Zvg/Markus Portmann

Es ist ein zeitlicher Zufall – ein eher unglücklicher. Im August ist Pratteln während des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (ESAF) das Zentrum der Schwingerwelt, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren – und gleichzeitig droht der Prattler Schwingklub, sein Klublokal zu verlieren. Die Schwinger trainieren zwei Mal pro Woche im Fröschmattschulhaus. Im Keller dort befindet sich ein nur fürs Schwingen eingerichtete Anlage.

«Es ist möglich, dass wir in der Fröschmatt sind, seitdem die Schule gebaut wurde», sagt der Klubpräsident Urs Schneider, der für die SVP im Prattler Einwohnerrat und im Landrat sitzt. So genau weiss das niemand, jedenfalls wurde im Keller bereits vor über 50 Jahren das heute noch beliebte «Niklausschwinget» durchgeführt. Als das Gebäude 2011 von der Gemeinde an den Kanton überging, blieb dieses Gewohnheitsrecht stillschweigend bestehen.

Kanton unterstützt keine nichtschulischen Sportarten

Doch damit soll bald Schluss sein. Denn der Kanton möchte das Schulhaus abreissen und neu erstellen – und in den Neubauplänen ist nirgends die Rede von einem Schwingkeller. Nach Gesprächen mit der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) hatte Schneider noch die Hoffnung, dass die Schwinger berücksichtigt würden. Er deponierte sein Anliegen in der landrätlichen Bau- und Planungskommission.

«Doch jetzt ist klar, dass der Kanton nur das Notwendigste plant.»

Das bestätigt die BUD. Der Kanton stelle die für die Schulen errichteten Infrastrukturen den Gemeinden und Vereinen für die ausserschulische Nutzung zur Verfügung, heisst es zwar. Aber:

«Schwingen gehört nicht zum Lehrplan der Sekundarstufe I.»

Und spezifische Anlagen für einzelne Vereine oder Sportarten zur Verfügung zu stellen, sieht der Kanton nicht als seine Aufgabe an.

Hoffnung auf Mitgliederzuwachs

Dabei macht man sich unter Prattler Schwingern die Hoffnung, dank des «Eidgenössischen» die derzeit eher tiefe Anzahl Aktivmitglieder zu erhöhen. «Schwingen ist bei uns eine Randsportart», sagt Schneider. «Mit dem ESAF wird sie viel präsenter.» Auf die Anzahl Passivmitglieder habe sich das bereits ausgewirkt.

Im Einwohnerrat hat Schneider jetzt an die Gemeinde appelliert, ein Trainingslokal zur Verfügung zu stellen. Er schlägt dafür auch schon einen Ort vor: Die Sandgrube, wo es einige Sporteinrichtungen gibt, inklusive der nötigen Infrastruktur. Das Ortsparlament unterstützte das Anliegen der Schwinger am Montag einstimmig.

Bestenfalls Raum mit anderen Sportarten teilen

Doch einfach wird es nicht, auf Gemeindeebene eine Lösung finden. Gemeinderat Philipp Schoch (Unabhängige/Grüne) zeigte sich durchaus wohlwollend. Den Standort Sandgruben hielt er für «sicher nicht falsch», man werde aber sauber Standortalternativen ausarbeiten und gegenüberstellen. Und er betonte auch:

«Wir bauen sicher nicht exklusiv für die Schwinger.»

Die Rede ist von einem «polysportiven Bau, wo es unter anderem auch Sägemehl gibt». Doch das sind erst unkonkretisierte Ideen. Ebenso vage ist die Idee, die im Einwohnerrat aufkam: Das Trainingslokal im noch zu erstellenden Schulhaus im zukünftigen Quartier Zentrale zu erstellen. Doch weil derzeit unsicher ist, wie viele Schüler aus dem Quartier Bredella dort eingeschult werden müssen, sind die Schulhauspläne noch in der Schwebe.

Andere Klubs könnten aushelfen

Damit bleibt völlig unklar, ob und wann die Prattler Schwinger einen Ersatz für ihren Keller erhalten. Laut BUD dürfen sie voraussichtlich bis Ende 2024 in der Fröschmatt bleiben. Man habe den Neubau langfristig geplant, «damit Gemeinde und Schwingklub ausreichend Zeit haben, eine Alternative zu finden».

Schwingvereinspräsident Urs Schneider bleibt jedenfalls optimistisch. Denn er ist überzeugt:

«Die Gemeinde wird uns Schwinger nicht fallen lassen.»

Ansonsten setzt er auf die Solidarität der übrigen sechs Schwingklubs im Kanton: «Zumindest provisorisch werden wir sicher bei einem davon unterkommen.»

