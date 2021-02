VEREINSLEBEN Baselbieter Vereine in der Coronakrise: Alles abgesagt und aufgeschoben, doch die Hoffnung ist noch immer nicht verloren Seit fast einem Jahr müssen die meisten Vereine auf das gemeinsame Singen, Tanzen, Sport treiben, Inszenieren und Beisammensein verzichten. Wie sie damit umgehen und auf welche Konsequenzen sie sich gefasst machen, erzählen Vorstehende und Mitglieder. Eva Oberli 11.02.2021, 05.00 Uhr

Wie gehen die Vereine aus der Region mit den Einschränkungen durch die Coronaschutzmassnahmen um? Ein erster Text in der bz Anfang Januar über fünf Baselbieter Vereine ist auf grosses Echo gestossen. Etliche Reaktionen und Rückmeldungen haben dazu Anlass gegeben, bei weiteren Direktbetroffenen nachzufragen. Nachfolgend schildern nun vier Vereine ihre Perspektive auf die schwierige Coronazeit.

Ob das traditionelle Maitanzen und -singen im Städtli dieses Jahr stattfinden kann, ist noch ungewiss. Bild: zVg

Kein Körperkontakt, keine Annäherung, keine grossen Gruppen – diese Vorschriften treffen den Gesellschaftstanz wie die Faust aufs Auge.

Die Trachtengruppe Liestal (TGL) suchte daher nach kreativen Lösungen, wie man die wöchentlichen Tanzproben auch mit den geltenden Schutzmassnahmen durchführen kann.



Tanzleiterin Marianne Imhof schrieb Trachtentänze ins «Fassungslose» um, die Tänzerinnen und Tänzer verzichteten einfach auf das gegenseitige Fassen der Hände. Die TGL konnte so im Sommer und Herbst einige Wochen fast wie gewohnt tanzen, führte Präsenzlisten und verzeichnete keine einzige Ansteckung mit dem Virus. Als dann jedoch die 10-Personen-Grenze für Sport und Kultur und ausserdem ein Tanzverbot in Kraft trat, musste allerdings auch die TGL ihr Donnerstagstanzen sein lassen.

Zur Trachtengruppe Liestal gehört auch ein Trachtenchor, der sich ebenfalls einmal wöchentlich trifft. Im letzten Jahr hiess es für die Sängerinnen, statt im Probelokal auch mal draussen und mit Masken zu singen. Keine Ansteckungen, gut besuchte Proben und dennoch – mit dem Gesangsverbot für Laienchöre wurde auch dies verunmöglicht. Um die Sängerinnen dennoch bei Stimme zu halten, verschickt die Chorleiterin Gillian Macdonald seither regelmässig Videos für die Stimmbildung und zum selbstständigen Lernen von diversen Liedern.

TGL- Präsidentin Sabina Schneider kritisiert bei all den Einschränkungen vor allem die fehlende Kommunikation seitens der Behörden.

«Es hat immer an Informationen gefehlt, das Verbot wurde ausgesprochen, aber wie weiter, das wusste niemand. Das ganze Vereinswesen und das soziale Netzwerk wurden einfach stillgelegt.»

Auf sämtliche Auftritte im letzten Jahr bis hin zum diesjährigen gemeinsamen Unterhaltungsabend mussten die Tanzgruppe und der Trachtenchor verzichten. Das habe für den Verein auch finanzielle Konsequenzen, schliesslich stünden den leitenden Personen ihre Entschädigungen zu, so Schneider. Die TGL setzt sich dafür ein, ab März den Probebetrieb im Verein wieder aufnehmen zu können, auch wegen ihres Nachwuchses, der Kindertanzgruppe. Gerade für sie sei es wichtig, ihre Freizeit mit einem Hobby und in Kontakt mit anderen Kindern gestalten zu können. Wenn dem Nachwuchs das verwehrt bleibe, dann drohe das Vereinsleben zu sterben.

Sabina Schneider nennt das Singen und Tanzen in der Trachtengruppe ein «Lebenselixier und ein grosses soziales Netzwerk». Es sei aber auch zu erwähnen, dass «wir nicht nur für uns, sondern auch für die Bevölkerung unsere Kultur und die lebendige Tradition unseres Kantons pflegen. Es entsteht für alle eine grosse Lücke, wenn es keine Darbietungen und sonstige Kontakte gibt.»

Das gesellige Beisammensein wird in Zukunft noch stärker geschätzt werden. Bild: zVg

Ältere Menschen sind oft mit Einsamkeit und wenig Abwechslung im Alltag konfrontiert. Abhilfe schafft da etwa der Verein Senioren Gelterkinden und Umgebung für rund 300 Mitglieder aus 15 Oberbaselbieter Gemeinden. Doch hier handelt es sich um die höchste Risikogruppe, in den vergangenen Monaten ging es daher meist nicht anders, als einen Grossteil der geplanten Vereinsanlässe abzusagen.

«Es war für uns immer von höchster Priorität, die Entscheide für oder gegen eine Durchführung sorgfältig abzuwägen und gegenüber den Risikopatienten in unseren Reihen verantwortungsbewusst und richtig zu handeln»

betont die Vereinspräsidentin Erika Rüegg-Handschin.

Ein breiter Austausch zwischen Vorstand und Verein fand bei einer Telefonaktion im vergangenen März statt. Dabei ging es nicht nur um die Frage «Wie geht’s Dir?», sondern auch um «Was machst Du gerade?».

Und es zeigte sich, dass sich mit Handarbeiten, Briefe schrieben, Aufräumen oder Memoiren verfassen die Zeit gut vertreiben lässt. Auch sei bei diesen Telefonaten ein grosses Verständnis der Vereinsmitglieder für die gegenwärtige Situation herauszuhören gewesen, erzählt die Präsidentin. Von sturen Rentnern, die aufmucken, weil sie sich nicht einschränken lassen wollen, könne man auch jetzt nicht sprechen.

Nach nun fast einem Jahr Covid mit mittlerweile zwei Lockdowns stellt sich dennoch die Frage: Können sich die Senioren noch weiter allein zu Hause beschäftigen? «Ich glaube, sie halten es aus», sagt Rüegg-Handschin. Die Mitglieder würden sehr von der ländlichen Struktur profitieren, schliesslich könne man jederzeit raus ins Grüne, an die frische Luft und bald komme ja schon der Frühling und damit reichlich Gartenarbeit. Weiter ergebe sich auch das soziale Umfeld für die Älteren natürlich, etwa beim Einkaufen im Dorf, zufälligen Begegnungen oder auf einem Spaziergang in der freien Natur. So kommt auch ein Austausch untereinander nicht zu kurz.

In Zukunft werde man wohl das Zusammensein bei Veranstaltungen umso mehr geniessen, schätzt die Vereinspräsidentin.

«Das Wichtigste für uns im Vorstand ist, dass wir die Mitglieder wieder an Bord holen. Das heisst: Wir warten miteinander aufeinander.»

Das Jahresprogramm für 2021 ist derweil noch am Entstehen, es soll aber die Generalversammlung im Juni, einen Grillplausch, eine halbtägige Reise und Aussen-Aktivitäten wie etwa das Boule-Spiel enthalten.

Der Vorstand wird am 5. März über das definitive Programm entscheiden.

Die Theatergruppe Reinach bei ihrer letzten Aufführung im Jahr 2019. Bild: Martin Studer

Kulturschaffende haben zu Zeiten von Corona ein schweres Los.

Nicht anders geht es Vereinen, denen zurzeit die Möglichkeit verwehrt bleibt, ihren Beitrag zum kulturellen Leben in der Region beizutragen. Dazu gehört die Theatergruppe Reinach, die jedes Jahr ein Märchen einstudiert und zwischen Mitte November und Mitte Dezember aufführt. Diese Märlibühne besuchen jährlich bis zu 5000 Kinder und Erwachsene.

Eine Tradition, schon über ein halbes Jahrhundert alt, die 2020 wegen der Pandemie aussetzen musste. Es sei schwer gewesen, auf diese stets mit viel Freude erwarteten Aufführungen zu verzichten, schreibt Jürg Kyburz, Mitglied der Theatergruppe Reinach auf schriftliche Anfrage.

Aber alles andere hätte keinen Sinn gemacht.

«Wir haben uns nach den Sommerferien 2020 getroffen und entschieden, im 2020 kein Märchen zu inszenieren, da die Auflagen für uns zu gross und die Aussichten nicht gut waren.»

Eine Produktion verursache einfach Kosten – da sei man bei den Aufführungen auf eine gewisse Anzahl Besucherinnen und Besucher angewiesen. Hinzu komme, dass man mit den einzuhaltenden Abstandsregeln nicht sinnvoll proben kann. Schliesslich sind beim Theater Zusammenspiel, Nähe und Körperkontakt auf der Bühne zentral. Informative Unterstützung erhielt die Theatergruppe Reinach in dieser Zeit vom Zentralverband Schweizer Volkstheater (ZSV), dem sie angeschlossen ist. Der ZSV zeigte seinen Gruppen etwa auf, wie ein umfangreiches Schutzkonzept für Proben oder Aufführungen aussehen könnte.

Schutzkonzept hin oder her: Mit seinen Bestimmungen über die Anzahl von Besucherinnen und Besuchern bei Veranstaltungen nehme der Bund einem die Möglichkeit, im Moment überhaupt an Aufführungen zu denken, so Jürg Kyburz.

Auch nach der Theater-Absage für 2020 war die Gruppe bis in den November noch jeweils ein Mal pro Monat zusammengekommen. Diese Treffen nutzten die Mitglieder, um einander unter Berücksichtigung der Schutzmassnahmen doch noch regelmässig zu sehen und um schon einmal einen Blick ins Skript des nächsten geplanten Stücks zu werfen.

Kyburz hofft, dass ab Sommer ein geregelter Probenablauf wieder möglich sein wird, sodass das im Vorjahr verschobene Stück «Der kleine Muck» für die diesjährige Vorweihnachtszeit vorbereitet und einem grossen Publikum gezeigt werden kann. Bei aller Planungsunsicherheit bleiben die Mitglieder der Theatergruppe Reinach ihrer Leidenschaft treu. «Bei uns sind alle mit so viel Herz und Engagement dabei und wir freuen uns auf ein positives 2021.»

Die U13-Spieler des BCP mit Trainer Michel Barelli. Bild: zVg

Für Bewegungsfreudige und Sportbegeisterte ist die Covid-Situation besonders mühsam durchzustehen, seit Trainings, Turniere und Meisterschaften wieder beinah vollständig zum Erliegen gekommen sind. Generationenübergreifend von dieser Zwangspause im Hobby-Mannschaftssport betroffen sind die zehn Teams des Basketballclubs Pratteln, die Altersspanne der Mitglieder reicht von sieben Jahren bis knapp über sechzig.

«Ich spüre bei vielen Mitgliedern schon eine grosse Vorfreude, dass man sich wieder zum gemeinsamen Sport und Vereinsleben treffen kann»

berichtet Vereinspräsident Christoph Herzog, denn sich zu bewegen, das würden Viele am meisten vermissen.

Vereinsanlässe waren im ganzen vergangenen Jahr nicht möglich, die Trainings hingegen konnten nach Ende des ersten Lockdowns im Mai wieder aufgenommen und während des Sommers durchgeführt werden.

Im Herbst fanden sogar noch die ersten Meisterschaftsspiele statt, bevor die Regelungen wieder verschärft und sportliche Betätigungen im Verein untersagt wurden.

Wie es für die Spielerinnen und Spieler weitergeht, ist unklar. Die Mitglieder unter 16 Jahren dürfen zurzeit anders als die Erwachsenen zwar trainieren, Spiele seien wegen des Körperkontakts aber auch hier verboten. Im Hinblick auf eine Wiederaufnahme der regulären Trainings für alle Altersklassen prognostiziert Herzog:

«Es bedarf wohl weitgehender Lockerungen, damit es für uns als Basketballclub Sinn und vor allem Spass macht.»

Er selbst geht davon aus und hofft sogar, dass sich die Vereinsmitglieder in den vergangenen fast 12 Monaten anderen Interessen widmen konnten, welchen sie allenfalls in Zukunft nebst dem Basketball nachgehen können. Er könne sich daher vorstellen, dass sich gerade unter den Jugendlichen einige neu orientieren und andere wiederum neu in den Verein eintreten werden. Austritte habe es im vergangenen Jahr schon gegeben. Diese seien aber nicht eine Folge der Coronasituation gewesen, sondern beruhten eher auf beruflichen oder privaten Veränderungen.

Nachhaltige Auswirkungen auf den Verein punkto Mitgliederzahl, Ausrichtung oder Organisation der Trainings erwartet Herzog zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht. «Wir werden uns auch in Zukunft auf unsere Werte als offener Basketballclub stützen, wo die Jugendausbildung und das Vereins- sowie Dorfleben eine zentrale Rolle einnehmen.»