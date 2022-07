Kantonsgericht rügt Arlesheim wegen misslungener Auftragsvergabe

Vergaben «So ziemlich alles falsch gelaufen, was falsch laufen kann»: Arlesheim kassiert Watsche vor Gericht Der Gemeinde wollte erst den günstigsten Anbieter bevorzugen – und dann doch wieder nicht. Das ist nur ein Aspekt der Vergabe einer neuen Lüftung, der den Kantonsrichtern nicht gefiel. Michel Ecklin 20.07.2022, 15.51 Uhr

Streit um die Lüftung der Aufbahrungshalle in Arlesheim. Symbolbild: zvg

Es war eine richtige Massregelung, die das Baselbieter Kantonsgericht gestern dem Arlesheimer Gemeinderat verpasste. Verhandlungsgegenstand war die Vergabe einer Lüftung in der Aufbahrungshalle des Friedhofs Bromhübel. Die Gemeinde hatte eine Ausschreibung lanciert und den Preis als einziges ausschlaggebendes Kriterium definiert.

Das war das Erste, was das Gericht bemängelte. «Nur den Preis zu bewerten, wäre von Anfang an nicht erlaubt gewesen», sagte Gerichtspräsidentin Franziska Preiswerk. Der Gemeinderat lud zwei Firmen ein, eine Offerte einzureichen. Aufgrund der Summe wären nach Beschaffungsgesetz drei Firmen zwingend, bemängelten die fünf Richter der Abteilung Verwaltungs- und Verfassungsrecht des Kantonsgerichts einstimmig. Richter Hans Furer meinte:

«Das ist eine klare Gesetzwidrigkeit. Schon nur deshalb muss die Ausschreibung wiederholt werden.»

Die eine Firma machte ein Angebot für 74'000 Franken, doch der Gemeinderat entschied sich für das der zweiten Firma. Dabei war deren Offerte teurer, nämlich 93'000 Franken – eine Vergabe entgegen dem von der Gemeinde selber definierten Kriterium Preis. Der Gemeinderat begründete das so, dass die günstigere Firma nicht genau das Gerät angeboten habe, das man verlangt habe.

Nach Entscheid nachverhandelt

Hier stellte das Gericht grad zwei Mängel fest: Wenn man schon den Preis als einziges Kriterium bestimme, solle man sich auch daran halten, war die einhellige Meinung der fünf Richter. Und die Gemeinde habe die Qualität der Angebote nach «im Voraus in allgemeiner Art formulierten Merkmalen» zu beurteilen – nicht danach, ob genau ein gewünschtes Modell vorgeschlagen werde, so Referent Niklaus Ruckstuhl.

Die unterlegene Firma legte gegen den Gemeinderatsentscheid Beschwerde ein, die dann zur gestrigen Verhandlung führte. Nach Beschwerdeeingang verhandelte die Gemeinde mit der Siegerfirma, als sie merkte, dass es neben dem Preis doch weitere Anforderungen brauchte. Als «Abgebotsrunde» qualifizierte das Ruckstuhl.

«Das geht schon mal gar nicht.»

Das Gericht sah gestern in der Vergabe so viele Mängel, dass unbestritten war: Arlesheim muss das Verfahren wiederholen. Es verband dies mit eindeutigen Worten. So meinte der Gerichtsschreiber Stefan Suter: «In dieser Ausschreibung ist so ziemlich alles falsch gelaufen, was falsch laufen kann.»

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Arlesheimer Ausschreibungsverfahren vor Gericht landet. Richter Furer rief in Erinnerung, dass die Gemeinde bereits wegen ähnlicher Schwierigkeiten wie jetzt vom gleichen Gericht gerügt worden sei. Gerichtspräsidentin Preiswerks Rat in Richtung Arlesheim lautete deshalb: «Dem Gemeinderat ist dringend mehr Fachkompetenz bei Vergaben zu wünschen.»