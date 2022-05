Vergangenheitsbewältigung Baselland tut sich weiterhin schwer mit seiner Heimatdichterin Helene Bossert Streng formalistisch lehnt die Regierung eine neuerliche Rehabilitierung der als Kommunistin verunglimpften Baselbieterin ab. Das letzte Kapitel in dieser Frage ist damit aber noch nicht geschrieben. Bojan Stula Jetzt kommentieren 03.05.2022, 05.00 Uhr

Helene Bossert (8.4.1907 bis 21.2.1999) wurde in den 1950er- und 1960er-Jahren als Kommunistin beschimpft und gemobbt. In jüngerer Zeit fordern breite Kreise im Baselbiet die Wiederherstellung ihrer verletzten Ehre. zvg/Staatsarchiv BL

Es war bloss eine dreiwöchige Tour im Herbst 1953: Als Teil einer zwölfköpfigen Frauenreisegruppe fuhr die Sissacher Mundartdichterin Helene Bossert quer durch die Sowjetunion. Doch dieser Trip hält noch heute das offizielle Baselbiet auf Trab – und gewinnt erst noch durch den Ukraine-Krieg und die Frage nach dem Umgang mit den «Russland-Verstehern» ungeahnte Aktualität.

Jedenfalls lehnt die Baselbieter Regierung einen Vorschlag des Laufner SP-Landrats Linard Candreia ab, Helene Bossert zu rehabilitieren oder ihrer anderweitig, etwa mit einer Schulbroschüre oder einer Inschrift am Regierungsgebäude, zu gedenken. In seiner vor wenigen Tagen publizierten Stellungnahme sieht der Regierungsrat mit Verweis auf die Vorgeschichte «keinen Handlungsbedarf».

Die Vorgeschichte geht so: Als Helene Bossert am 3. Oktober 1953 von ihrer «Bildungsreise» aus dem Sowjetreich wieder im heimischen Sissach ankommt, schlagen ihr und ihrer Familie jahrzehntelanger Hass und gesellschaftliche Ächtung entgegen. Selbst das Schweizer Radio belegt seine zuvor populäre freie Mitarbeiterin mit einem mehrjährigen Sendeverbot – wahrscheinlich auf Zutun der Baselbieter Kantonspolizei, welche die vermeintliche Kommunistin phasenweise beobachtet und fichiert.

Umfangreich und ziemlich kompliziert ist seither der Umgang mit dem historischen Andenken an die Baselbieter Mundartpoetin. Jedenfalls viel umfangreicher als mit ihrem eigentlichen literarischen Werk. In biografischen Darstellungen gilt die 1999 verstorbene Bossert mit der offiziellen Publikation einer Werkauswahl 1971 durch die Baselbieter Literaturkommission sowie der Verleihung des Literaturpreises des Baselbieter Kulturpreises 1988 als rehabilitiert.

Auf politischer Ebene fehlt jedoch ein entsprechender Akt, nachdem 1999 ein erster Rehabilitierungsvorstoss im Landrat ergebnislos geblieben ist. Darum fordern schon seit Jahren kultur- und geschichtsinteressierte Kreise in zahlreichen Publikationen eine weitere öffentliche Anerkennung oder gar ein Denkmal.

Dies wiederum hat erst vor Monatsfrist den Zorn der «Neuen Zürcher Zeitung» erregt, die jegliche Rehabilitierungsbemühungen geisselt: Bossert werde als Märtyrern und schuldloses Opfer von antikommunistischer Hetze «verklärt», obschon sie sich zum Propagandainstrument des massenmordenden Sowjetregimes habe machen lassen. Wohl ein Wink mit dem Zaunpfahl an alle heutigen Putin-Versteher.

Das vorerst letzte Ausrufezeichen in dieser Debatte setzt die Baselbieter Regierung. In ihrer ablehnenden Haltung argumentiert sie streng formalistisch: Aus den historischen Quellen gingen zu Bosserts Lebzeiten gar keine juristischen Verurteilungen oder negativen amtlichen Beschlüsse hervor, die man nachträglich annullieren könnte. Zudem fehle eine gesetzliche Grundlage, aufgrund derer man Wiedergutmachung an den Opfern antikommunistischer Hetze üben könne.

Wenn sich etwa, vergleicht die Baselbieter Regierung, Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer bei einstigen Verdingkindern entschuldigt, so geschehe dies auf Basis des Bundesgesetzes über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen.

Der Rehabilitierung von Schweizer Spanienkämpfern oder Flüchtlingshelfern wie Paul Grüninger im Zweiten Weltkrieg seien ebenfalls spezifische Bundesgesetze vorausgegangen. Für die Zeit des Antikommunismus in der Schweiz und ihre Opfer gebe es aber noch nichts dergleichen.

Interpellant Linard Candreia zeigt sich wenig überrascht von der offiziellen Ablehnung. Gleichzeitig befürwortet er den letzten Teil der Regierungsantwort sehr. Denn dort regt der Regierungsrat, zumindest indirekt, eine historische Aufarbeitung des Themas an.

Eine erste Recherche des Baselbieter Staatsarchivs im Auftrag der Regierung hat die Namen von mindestens sieben weiteren Baselbieter Personen ergeben, die ähnlichen Repressalien wie Bossert ausgesetzt waren; darunter Bosserts Ehemann Ulrich Fausch. Mit Kosten von 50'000 bis 60'000 Franken könnte laut Interpellationsantwort in Zusammenarbeit mit der Uni Basel ein breit angelegtes Forschungsprojekt finanziert werden, was vom Staatsarchiv ausdrücklich begrüsst würde.

Für Candreia beweist der Aufwand, den sich die Verwaltung mit der Beantwortung seiner Interpellation gemacht hat, dass der Regierung «bei diesem Thema irgendwie nicht ganz wohl» sei:

«Eine Geste der Anerkennung wäre für viel weniger Aufwand zu haben gewesen. Nicht für jede Geste braucht es eine gesetzliche Grundlage.»

Alternativ könnte sich die Regierung, schlägt Candreia vor, an den Bemühungen des Sissacher Gemeinderats beteiligen. Dieser will seinerseits Bossert in einem Themenweg verewigen, wie die «Volksstimme» vergangene Woche schrieb.

Mit dem NZZ-Vorwurf des falschen Personenkults kann Candreia nichts anfangen: «Bossert fuhr ganz bestimmt nicht nach Moskau, um anschliessend das Baselbiet mit kommunistischer Propaganda einzudecken.» Vielmehr stehe der Kanton ihr gegenüber in der Verantwortung, «und eine Wiedergutmachung würde auf fruchtbaren Boden fallen».

Für die Dichterin selber war der Fall ebenso klar, wie sie 1988 festhielt: «Man hat mit mir Weltpolitik gemacht, obwohl ich ein völlig apolitischer Mensch bin.»

