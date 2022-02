Leimental: Oberwil setzt Tempo 30 auf Ortsdurchfahrt um

Verkehr «Massnahme eigenmächtig beantragt»: Leimental uneinig über Tempo 30 Baselland erlaubt neu auch auf Hauptstrassen Tempo 30. Oberwil will die Massnahme bald umsetzen – Binningen eigentlich auch. Doch dort könnte es zur Volksabstimmung kommen. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 23.02.2022, 05.00 Uhr

Gelterkinden stimmte 2021 über Tempo 30 flächendeckend ab. In Binningen regt sich Widerstand gegen die Massnahme auf der Hauptstrasse. K. Nars/bz-Archiv

Im Schnitt 14 Sekunden länger dauert künftig die Fahrt über die Oberwiler Hauptstrasse. Das haben die Berechnungen eines Ingenieurbüros ergeben. Es war von der kantonalen Baudirektion damit beauftragt worden, die Umsetzbarkeit von Tempo 30 auf der Strasse, die dem Kanton gehört, zu prüfen.

Das Fazit der externen Gutachter: Der Lärm wird vermindert, die Sicherheit verbessert. Die Reduktion der Höchstgeschwindigkeit, teilt die Gemeinde mit, sei somit «zweckmässig».

Auswirkungen für 2er-Tram noch unklar

Während es in Oberwil, aber auch in Bottmingen und Therwil vorwärtsgeht, stockt der Tempo-30-Zug in Binningen. Dabei hatten die genannten vier Gemeinden 2019 gemeinsam die Reduktion der Höchstgeschwindigkeit auf ihren Ortsdurchfahrten beim Kanton Baselland beantragt.

Der Binninger Gemeinderat teilte Anfang Februar mit, für seinen Abschnitt brauche es noch weitere Abklärungen, weil dort auch das Tram verkehre. Es handelt sich um den Abschnitt zwischen dem Kronenplatz und dem Dorenbachkreisel bei der Grenze zu Basel-Stadt.

Binningen steht heisse Debatte bevor

Das Vorgehen des Binninger Gemeinderats hat bei SVP und FDP für Stirnrunzeln gesorgt. Gleich vier Vorstösse zum Thema gingen im Einwohnerrat ein. Unter anderem verlangt FDP-Vertreter Sven Inäbnit in einer Motion, dass Tempo-Reduktionen nur beantragt und umgesetzt werden dürfen, wenn zuvor auch das Ortsparlament und allenfalls das Volk ihren Segen dazu gegeben haben.

An der jüngsten Einwohnerratssitzung am vergangenen Montagabend wurde jedoch bei Inäbnits Motion die Dringlichkeit abgelehnt. Sie wird zu einem späteren Zeitpunkt behandelt.

Eine Anfrage hat der Gemeinderat jedoch bereits schriftlich beantwortet. Roman Oberli (SVP) stellte zur Hauptstrasse unter anderem die Frage:

«Warum hat der Gemeinderat wieder einmal ohne vorher Feedback des Einwohnerrates und damit die politische Legitimation einzuholen, Tempo 30 eigenmächtig beim Kanton beantragt?»

Der Gemeinderat stellt sich auf den Standpunkt, noch lägen die Verkehrsplanung und die Geschwindigkeitslimiten sehr wohl in der Kompetenz des Gemeinderats.

Im Oberwiler Zentrum gilt zwar bald Tempo 30, aber nicht überall. Die Massnahme sei zwischen Postkreisel und Mühlegasse sinnvoll, befand das Planungsbüro, jedoch nicht für den Abschnitt östlich des Postkreisels, also auf der Bottmingerstrasse. Dort bleibt Tempo 50 bestehen.

Umsetzen wird Oberwil die neue Signalisation nach der Behandlung von diversen Beschwerden. Bauliche Massnahmen braucht es gemäss Mitteilung keine.

