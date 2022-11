Ortsdurchfahrt Birsfelden geht an die Regierung: Ausgang unklar

Verkehr Ortsdurchfahrt Birsfelden geht an die Regierung: Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen Eine sanierte Hauptstrasse soll Birsfelden vom Verkehr entlasten. Für eine IG gehen die Pläne des Kantons aber zu wenig weit. Die Landratskommission bestätigt nun deren Vorwürfe: Das Mitwirkungsverfahren zur Ortsdurchfahrt soll nicht optimal verlaufen sein. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Hauptstrasse Birsfelden. Nicole Nars-Zimmer

Eigentlich ist sich die Bevölkerung Birsfeldens einig. An der Hauptstrasse muss etwas gehen. Seit Jahrzehnten schon leidet die Agglomerationsgemeinde unter zunehmender Verkehrslast. «Wir haben ein riesiges Verkehrsproblem», sagt Nicolas Zeuggin. Er ist einer der Köpfe hinter einer Petition, welche die Interessensgemeinschaft Ortsdurchfahrt Birsfelden im Frühsommer beim Landrat einreichte.

Es mag paradox klingen: Die Petition will ein Kantonsprojekt stoppen, das die Situation an der Hauptverkehrsachse verbessern will. Im bereits weitfortgeschrittenen Projekt verspricht der Kanton bessere ÖV-Verbindungen, Lärmschutz und besseren Verkehrsfluss. Die IG befand jedoch das ausgearbeitete Projekt für ungenügend. Der Ausbau erfolge zu Lasten von Mensch und Lebensqualität, die Interessen von Verkehrstechnikern würden jenen von Stadtplanern vorangestellt, bemängeln sie.

Und: Der Kanton habe die Mitwirkungseingaben nur marginal berücksichtigt. Die Petitionskommission des Landrats bestätigt nun diesen Vorwurf, «weil kein Mitwirkungsbericht mit sämtlichen Anliegen erstellt und den Interessierten zugänglich gemacht worden war», wie sie in ihrem Bericht schreibt. Weil die Kommission für den Landrat keinen Handlungsspielraum sieht, überweist sie die Petition nun an die Regierung. «Wir wollen, dass sie noch einmal angeschaut wird», sagt deren Präsident Heinz Lerf (FDP). Der Regierungsrat solle auf Aspekte aus dem Mitwirkungsverfahren und die Forderungen der IG eingehen.

Der stetig steigende Leidensdruck in Birsfelden

Für die Birsfelder IG ist dies bereits ein Meilenstein. Sie hofft, das Strassenprojekt würde nun neu beurteilt. «Wir hoffen sehr, dass unsere Anliegen nicht schubladisiert werden», sagt Nicolas Zeuggin. Gut 200 Personen haben die Petition innert zwei Wochenenden unterschrieben und engagieren sich in der IG Ortsdurchfahrt – Leute aller Couleur seien dabei. Darunter finden sich auch politisch erfahrene Vertreter: etwa Roland Schacher (Bau- und Planungskommission Muttenz, FDP) und Christoph Rudin (Alt-SP-Landrat).

Zeuggin kennt die Situation an der Hauptstrasse nur zu gut. Er wuchs hier auf und lebt mit 50 Jahren noch immer an der Verkehrsachse. Entsprechend sei er verkehrsgeschädigt. Seit die Autobahn existiert, gäbe es immer Stau, die Zahl der Unfälle nimmt zu, gesetzliche Lärmgrenzwerte werden massiv überschritten. Für die Urheber der Petition beinhaltet die geplante Ortsdurchfahrt deshalb grundlegende Fehler. Es sei nach ihrem Empfinden das derzeit wichtigste Projekt der Gemeinde. Zeuggin sagt:

«Die Strasse wird breiter gemacht, obwohl es nicht notwendig ist.»

Mit einer Allee und kombiniertem Verkehr will Birsfelden das Zentrum aufwerten und das Gewerbe stärken. Die IG begrüsst dies, findet aber die Planung in vielen Punkten mangelhaft. Zeuggin fordert in Birsfelden einen sensibleren Umgang mit dem städtischen Raum. So kritisiert die IG auch die Grösse der geplanten Kreisel. Es gehe auch schlanker, argumentiert sie.

Kanton sieht wenig Spielraum

Andere Vorstellungen haben die Petenten auch für die Kreuzung, an welcher die Birseckstrasse auf die Hauptstrasse trifft. Ihr Vorschlag beweist, dass viel Städtebau-Know-how in der IG vertreten ist. Die Zufahrt zur Birseckstrasse, wie sie der Kanton plant, um Platz für ein Hochhaus vor dem Kulturzentrum Roxy zu schaffen, sei zu steil, kritisieren sie. Alternativ sähen sie eine Art Piazza vor dem «Roxy» und eine sanftere Zufahrt, mit einer freien Parzelle südlich.

In seiner Stellungnahme schreibt die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion, wegen technischer und sicherheitsrelevanter Gründe könne der Kanton auf die meisten Optimierungsvorschläge nicht eingehen. Zeuggin will dies nicht gelten lassen. Lösungen gäbe es immer. «Man darf auch mal das Komma stehen lassen und kluge Ideen finden.» Einzig einer wie von Gemeinde und IG geforderten Tempo-30-Einführung steht das Tiefbauamt positiv gegenüber. Nun ist zunächst der Regierungsrat gefragt. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.

