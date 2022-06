Verkehr Wo die wilden Kerle fahren: Die Motorräder donnern wieder über die Baselbieter Passstrassen Das Sommerwetter lockt Töfffahrerinnen und -fahrer auf die kurvigen Strecken zwischen dem Baselbiet und dem Kanton Solothurn. Der Ärger über den Lärm der Motoren hat abgenommen, ist aber nicht überall verschwunden. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 21.06.2022, 05.00 Uhr

Wo die Tour vieler Motorradfahrender der Region donnerstags endet: Beim wöchentlichen Töff-Treff im Trimbacher «Isebähnli». Juri Junkov (16. Juni 2022)

Bereits frühmorgens, die Temperaturen sind noch angenehm kühl, brummen die ersten Motoren zwischen Waldenburg und dem solothurnischen Balsthal über den Oberen Hauenstein. Noch sind es nur vereinzelte Motorräder, die hauptsächlich aus Richtung Balsthal kommend über den Pass fahren.

Es wird aber nicht lange dauern, bis sich die Passstrassen des Baselbiets an diesem Sommertag füllen: 29 Grad sind vorhergesagt, kein Wölklein verdirbt die Weitsicht und im Kanton Solothurn ist ein Feiertag.

Bei schönem Wetter ist die Anzahl Motorräder in Waldenburg gross – das bestätigt Gemeindepräsidentin Andrea Kaufmann auf Anfrage. Den Grossteil des Lärms bekämen die Anwohnenden im Stedtli ab. Beschwerden habe es aber schon lange keine mehr gegeben. Und: «Wenn man direkt an einer Hauptstrasse ein Haus kauft oder eine Wohnung bezieht, muss man sich auch darüber bewusst sein, dass der Verkehrslärm allgemein höher ist als in einem anderen Teil von Waldenburg.»

Kaufmann nennt sogar einen Vorteil, den die Beliebtheit der Strecke bietet: Die Gastronomie profitiere von den vielen Motorradfahrenden, die über den Oberen Hauenstein kurven.

Der Lärm ärgert nur die wenigsten

Bereits eine knappe Stunde später zeigt sich am Passwang, wie beliebt die kurvenreichen Strecken der Region sind: Der Pass im Schwarzbubenland nehmen bereits um 9 Uhr Dutzende Töffbegeisterte unter die Räder. Die Wandernden scheint das nicht zu stören: «Natürlich wollen Töfffahrer bei diesem Wetter auf die Strasse», meint eine junge Frau, die mit einer Freundin unterwegs ist.

«Der Motorenlärm stört mich nicht – ich finde, das gehört ein bisschen zur Jahreszeit.»

Viele Gemeinden in der Nähe von Passstrassen kennen es: Im Sommer sind die Dörfer voller Motorräder, so etwa in Läufelfingen. Juri Junkov

Während andernorts in der näheren und ferneren Umgebung der Töfflärm zu grösseren Problemen führt – im Aargau etwa am Benkerjoch – scheinen sich auf den Pässen zwischen dem Kanton Solothurn und dem Baselbiet die wenigsten zu stören. Von denjenigen Menschen, die bei der Tour über die Baselbieter Passstrassen angetroffen werden, ärgern sich die wenigsten.

Nur ein Ehepaar auf Wanderung sieht es anders: «Man hört den Vögel beim Zwitschern zu und plötzlich: Vrumm!», sagt der Mann. Seine Frau pflichtet ihm bei, findet aber: «Wir hätten ja auch einen Ort ohne kurvige Passstrasse aussuchen können.»

Seit der Senkung der Tempolimite ist es ruhiger

Am Gempen, den wir um die Mittagszeit erreichen und der zu dieser Zeit ein regelrechter Motorrad-Hotspot ist, war der Lärm vor einigen Jahren noch ein grösseres Thema: «Seit der Kanton auf der Strecke von Dornach zwischen Waldausgang und Dorfeingang das Tempo von 80 auf 60 gesenkt hat, hat die Lärmbelästigung spürbar abgenommen», erklärt die Gempner Gemeindepräsidentin Eleonora Grimbichler. Dies hätten auch Einwohnende bestätigt – um die Anpassung sei man sehr dankbar.

Reklamationen gebe es hauptsächlich, wenn Motorrad- oder auch Autofahrer «spätnachts genüsslich durch den Dorfkern brettern». Besonders ärgerlich seien diejenigen Fahrerinnen und Fahrer, die absichtlich Lärm machen. Denn wenn die Motoren nachts oder am Wochenende gut hörbar sind, liege das meist am Fahrstil als am Tempo, so Grimbichler.

«Hier wünsche ich mir manchmal mehr Respekt gegenüber den Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Natur und Umwelt.»

Es seien aber nicht nur die Motorräder, betont sie, sondern auch die «Sportwagen mit lauten Motoren und äusserst funktionsstarken Musikanlagen».

Künftig könnte der Lärm – jedenfalls der durch Motoren verursachte – in Gempen ein weiteres Stück abnehmen. Seit einem Postulat, das 2019 an der Gemeindeversammlung für erheblich erklärt wurde, setzt sich der Gemeinderat intensiv mit dem Thema Verkehrssicherheit auseinander.

Eine Arbeitsgruppe hat ein Konzept zur Erhöhung der Verkehrssicherheit erarbeitet, das an der Gemeindeversammlung vom kommenden Donnerstag vorgestellt wird. Die geprüften Massnahmen – zum Beispiel Verkehrsinseln auf der Kantonsstrasse oder Tempo 30 im Dorfkern – könnten auch positive Auswirkungen auf das Lärmaufkommen haben, ist Grimbichler sicher.

In Läufelfingen gehört der Lärm dazu

Die meisten Töfffahrenden sind an diesem Donnerstag am Unteren Hauenstein anzutreffen. Am Nachmittag donnern auf der Strasse zwischen Läufelfingen und dem solothurnischen Trimbach nicht nur Dutzende, sondern gar Hunderte Motorräder hin und her.

Probleme damit habe man in Läufelfingen nicht, wie Gemeindepräsidentin Sabine Bucher sagt: An der Hauptstrasse nehme man in der Gemeindeverwaltung während der Arbeitszeiten keine erhöhte Lärmbelastung wahr; die Lastwagen seien lauter. Reklamationen gebe es bei der Gemeinde kaum, in den vergangenen Jahren kann sie sich an eine einzige erinnern – diese betraf aber nicht die Hauenstein-, sondern die Eptingerstrasse.

«Die Leute, die den Lärm hören und auch wahrnehmen, scheinen sich daran gewöhnt zu haben», meint Bucher. Früher sei es störender gewesen, als häufig Krankenwagen oder gar Rega-Helikopter im Einsatz waren. Diesbezüglich habe sich die Situation in den letzten zehn Jahren stark verbessert. Bucher ergänzt:

«Am Donnerstagabend und an schönen Wochenenden gehört es zu Läufelfingen irgendwie dazu, dass mehr Motorräder unterwegs sind.»

Hunderte Töfffahrer am Unteren Hauenstein

Denn am Donnerstagabend findet im Restaurant Isebähnli in Trimbach der wöchentliche Töff-Treff statt. Nach eigener Aussage handelt es sich dabei um den grössten regelmässigen Motorrad-Treff in Europa.

Bereits am Nachmittag kommen die Fahrerinnen und Fahrer in Scharen beim Restaurant an, ein Security-Mitarbeiter lotst sie auf den Parkplatz: Vierräder sind hier donnerstags verboten. Gegen Abend füllt sich der Platz vor dem «Isebähnli», Hunderte Motorräder und ihre Besitzerinnen und Besitzer stehen auf der Fläche. Einige gehen umher und schauen sich die Fahrzeuge an.

Vierräder nicht erlaubt: Der Parkplatz des Isebähnli am unteren Hauenstein ist donnerstags voll mit Motorrädern. Juri Junkov Die Einfahrt wird von Security-Mitarbeitenden geregelt. Juri Junkov Das Restaurant ist schnell voll. Juri Junkov Auf dem Parkplatz sind Motorräder jedes Stils anzutreffen. Juri Junkov Die Töff-Fans reisen ausserdem aus der ganzen Schweiz an. Juri Junkov

«Es ist mein erstes Mal hier», sagt ein junger Mann aus dem Kanton Bern. An seinem Töff ist noch ein blaues L angebracht. «Einfach fantastisch», meint er. Er geht von Töff zu Töff, schaut sich die Modelle an – vom Motocross-ähnlichen Modell bis zum Chopper ist in Trimbach alles anzutreffen, mit Nummernschildern aus allen Regionen der Schweiz und dem benachbarten Ausland.

Andere Töff-Fans sind hier bekannte Gesichter, man geht zur Seite und macht Platz, wenn sie einfahren, sie werden von allen Seiten begrüsst, wenn sie von ihren Maschinen steigen. Einer von ihnen kommt aus dem benachbarten Olten. Er berichtet, dass er bereits seit 15 Jahren fast jede Woche zum Töfftreff kommt.

Über Lärmstörungen macht er sich keine Gedanken: Sein Auspuff sei zwar, wie auch viele andere, «schon eher laut – vielleicht ein bisschen zu laut», sagt er. «Aber ich glaube, wer hier wohnt, weiss, dass es am Donnerstagabend anständig dröhnt», sagt er und lacht.

