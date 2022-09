Verkehrsführung Allschwiler Dorfkern umfahren: Baselland holt altes Strassenprojekt aus der Schublade Im Richtplanentwurf taucht die Spange Oberwilerstrasse wieder auf. Die Idee, den Allschwiler Dorfkern südlich zu umfahren, ist uralt. Im Ortsparlament gibt es schon jetzt kritische Stimmen. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nächste Ausfahrt: Oberwil. Hier soll die angedachte Umfahrung des Allschwiler Zentrums an die Binningerstrasse anknüpfen. Kenneth Nars

Im historisch wertvollen Allschwiler Dorfkern staut sich regelmässig der Verkehr. Der Kanton Baselland will den Knoten lösen – und hat einen alten Plan hervorgeholt: Eine Zubringerstrasse, die Oberwilerstrasse, soll im Süden der Gemeinde einen Abzweiger erhalten. Der Durchgangsverkehr würde dann neu via Binningerstrasse geführt (siehe Karte unten). Doch das Vorhaben könnte neue Probleme schaffen. Und war zumindest in der Vergangenheit umstritten.

Zunächst geht es dem Kanton erst um die Trasseesicherung. Die Allschwiler Südumfahrung taucht im Entwurf für die Anpassung des kantonalen Richtplans (Krip) 2021 als «Spange Oberwilerstrasse» auf.

Kommen sich Tram und Strasse in die Quere?

Die öffentliche Vernehmlassung zum Richtplanentwurf 2021 endete im vergangenen Mai. In den Unterlagen heisst es:

«Für das Vorhaben, welches den Dorfkern von Allschwil entlastet, wurde ein Variantenstudium durchgeführt.»

Technisch sei die Strasse machbar. Die geschätzten Kosten: 25 Millionen Franken. Möglicher Baubeginn: frühestens in 15 Jahren.

Im Allschwiler Einwohnerrat wird die Spange bereits zum Thema, wegen eines Vorstosses von GLP-Vertreter Matthias Häuptli. Darin heisst es, die Realisierung einer solchen Spange werfe «zwangsläufig Fragen auf», und zwar hinsichtlich der technischen, finanziellen und politischen Machbarkeit. Das habe mit der hügeligen Topografie des Gebiets zu tun. Aber auch mit der beschlossenen Transformation der Binningerstrasse.

Der Kanton Baselland plant, die Linie 8 zu verlängern. Die Trams sollen nicht mehr an der Stadtgrenze von Basel wenden, sondern nach Allschwil weiter fahren, durch die dann nicht mehr wiederzuerkennende Binningerstrasse. Doch die Platzverhältnisse sind beengt. Der Baustart für die Tramverlängerung ist 2024 vorgesehen.

Kanton plant ohne Tunnel, aber mit Brücke

Die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) schreibt auf Anfrage, auf gewissen Abschnitten der Binningerstrasse sei mit der Spange zwar mit einer Verkehrszunahme zu rechnen, sie bewege sich jedoch «im tiefen zweistelligen Prozentbereich». Zudem sei der Platz für Anschlüsse gesichert.

In früheren Plänen für eine Südumfahrung des Dorfkerns war von einem Tunnel die Rede. Laut Richtplanentwurf wird nun eine Linienführung an der Oberfläche angestrebt: Die Abzweigung von der Oberwilerstrasse würde im Gebiet des Restaurants Spitzwald erfolgen, die Spange folgt dann dem Herrenweg, später könnte die Strasse in die Ofenstrasse übergehen.

Der Anschluss an die Binningerstrasse käme auf der Höhe Spitzwaldstrasse und Paradiesrain zu stehen, wo sich heute ein McDonalds Drive-in befindet.

Früherer Vorschlag: «Ziegelei-Tunnel»

Bei dieser Variante würde die Spange auf einer Länge von rund einem Kilometer rund 70 Höhenmeter überwinden. Um die Topografie zu meistern, hält die BUD fest, brauche es «eine Brückenkonstruktion sowie einen Hangeinschnitt.» Nach Inbetriebnahme der Spange würde der untere Teil der Oberwilerstrasse zurückgebaut.

Planspiele für eine solche Verbindung gibt es seit Jahrzehnten. In den 1990er-Jahren forcierte eine IG den «Ziegelei-Tunnel». Im Rahmen der Entwicklungsplanung Leimantal-Allschwil (Elba) war mal vorgesehen, den Herrenweg bis Basel auszubauen.

Gemeinderat will sich alle Optionen offen halten

Der Gemeinderat hält in seiner schriftlichen Antwort zu Häuptlis Vorstoss fest: «Nach Abwägung aller Argumente ist er – trotz vieler kritischer Aspekte – zu der Haltung gelangt, dass man sich der geplanten Korridorverankerung nicht entgegenstellen möchte.» Man unterstütze eine vorausschauende Infrastrukturplanung und möchte «die Option einer Entlastung des Raums Dorfkern erhalten wissen». Allschwil will den Dorplatz vom Verkehr befreien. Da käme die Spange gelegen.

Derselben Meinung wie der Gemeinderat ist Matthias Häuptli. Er befürchtet jedoch, dass das Projekt kaum mehr machbar wäre, sobald der Masterplan Binningerstrasse erst einmal umgesetzt ist: «Dort entsteht ein neues Quartier mit hunderten neuen Wohnungen. Wenn die neuen Bewohner da sind, ist die Realisierung der Spange quasi aussichtslos.» Seine Empfehlung: «Die Planungen der Spange müssten parallel zum Masterplan Binningerstrasse vorangetrieben werden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen