Sissacher Begegnungszone wird vorübergehend zur Einbahnstrasse

Verkehrsregime Sissacher «Strichcode» ist für zwei Monate eine Einbahnstrasse In der Begegnungszone im Bezirkshauptort soll mehr Raum für den Fuss- und Langsamverkehr geschaffen werden. Simon Tschopp 18.08.2022, 05.00 Uhr

Der Westeingang der Begegungszone von Sissach. Archiv bz

Ab Montag, 5. September, wird in der Sissacher Begegnungszone, auch «Strichcode» genannt, testweise bis 4. November ein Einbahnregime umgesetzt.

Vom Westeingang in die Begegnungszone (Sonnenkreuzung) bis zur Abzweigung Alleeweg (Zufahrt zum Coop-Parking) können Autos während dieser Zeit nur in Richtung Osten fahren. Ziel des Einbahnbetriebs ist, eine Verkehrsberuhigung in der Begegnungszone zu erreichen, indem insbesondere der Durchgangsverkehr reduziert und mehr Raum für den Fuss- und Langsamverkehr geschaffen wird.

Der Gemeinderat habe sich mit den Umsetzungsmöglichkeiten befasst und sehe in dieser Verkehrsführung mehrere Vorteile gegenüber einem Betrieb in der Gegenrichtung, schreibt die Sissacher Exekutive in einer Mitteilung.

So würden heute um die 60 bis 70 Prozent des Zielverkehrs von Westen her in die Begegnungszone hineinfahren. Dieser werde durch den Einbahnverkehr nicht gestört, aber der Durchgangsverkehr von Osten her eliminiert. Der Testbetrieb wurde von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Kanton ausgearbeitet.