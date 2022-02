Verkehrsüberlastung So sollen Staus im Ergolztal eingedämmt werden Zwischen Gelterkinden und Sissach kommt es immer wieder zu Staus. Die Baselbieter Regierung hat Ideen, wie sie dem starken Verkehr beikommen will. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 28.02.2022, 05.00 Uhr

Der Kreisel Sissach Ost soll ausgebaut werden. Kenneth Nars

(25. Februar 2022)

Die Verkehrsüberlastung auf der Achse zwischen Gelterkinden und dem Chienbergtunnel in Sissach lässt FDP-Landrat Stefan Degen keine Ruhe. Weil der Gelterkinder mit dem Bericht der Regierung und jenem der landrätlichen Bau- und Planungskommission auf sein Postulat von Ende Januar 2019 nicht zufrieden gewesen war, stiess er im vergangenen November mit einer Interpellation nach. Nun hat die Regierung eine weitere Landratsvorlage ausgearbeitet.

Sissach Ost: Zweistreifige Kreiselzufahrt

Sie schreibt, dass beim Kreisel Sissach Ost im Verlauf dieses Jahres die Machbarkeit einer zweistreifigen Kreiselzufahrt aus Richtung Chienbergtunnel geprüft wird. Damit könnten der zeitweise vorhandene Rückstau in den Tunnel verhindert und der Verkehrsfluss unter anderem in Fahrtrichtung Thürnen verbessert werden. In der Vorlage heisst es:

«Ob und wann die Massnahme umgesetzt wird, ist noch offen.»

Dies hängt massgeblich davon ab, ob Anpassungen an der bestehenden Velobrücke nötig werden und ob die jetzt existierende Durchfahrtsbreite zwischen den Stützen der Velobrücke ausreicht.

Bei der Schwarzen Brücke zwischen dem Kreisel Sissach Ost und Böckten sind eine Spur für Linksabbieger Richtung Gehrenstrasse in Thürnen sowie eine verbesserte Veloführung vorgesehen. Die Planung befindet sich laut Regierungsrat momentan in der Phase Bauprojekt. Heuer stehen Landerwerbsverhandlungen an. Anschliessend erfolgt die Planauflage. Der Baubeginn ist frühestens 2023 möglich, weil zuvor noch allfällige Einsprachen erledigt werden müssen und die Koordination mit einem Vorhaben der Elektra Baselland – EBL-Trassee vom Unterwerk Sissach bis Bündtenweg – erforderlich ist.

Mehr Pendler mit Zweirad unterwegs

Die Regierung geht auch auf Stefan Degens Frage ein, ob sie nach wie vor davon überzeugt sei, dass mehr Verkehr aufs Velo umgelagert werden könne. Sie erklärt, Auswertungen für die Agglomeration Basel und den Kanton Baselland hätten ergeben, dass in der hiesigen Region eine noch höhere Anzahl Wege und längere Distanzen mit dem Velo oder E-Bike zurückgelegt würden als im gesamtschweizerischen Durchschnitt. Gemäss Pendlerstatistik Schweiz werden mit Velo respektive E-Bike bis zu 20 Kilometer pro Arbeitshinweg gefahren, Distanzen unter 5 Kilometer werden häufig mit solchen Zweirädern zurückgelegt.

«Auswertungen mit dem Gesamtverkehrsmodell der Region Basel zeigen, dass 70 Prozent der Fahrten auf der Sissacherstrasse in Gelterkinden einen Zielort im Ergolztal oder Quellort in benachbarten Gemeinden – und umgekehrt – haben.»

Entsprechend seien dies Streckenlängen, die mit Velo und insbesondere E-Bikes gefahren werden könnten. Mit der aktuell starken Zunahme der E-Bike-Besitzquote werde der Anteil des Veloverkehrs bei Pendlerströmen in den kommenden Jahren steigen, ist die Baselbieter Regierung überzeugt.

Diese sieht derzeit davon ab, zwischen Gelterkinden und Sissach ein regionales Verkehrsmanagement zu prüfen. Hierfür müssten zuerst die Standortgemeinden ihren Willen bekunden mit einer klaren Vorstellung, welche Ziele mit einem Verkehrsmanagement erreicht werden sollen. Die Ziele eines regionalen Verkehrsmanagements könnten nach Ansicht des Regierungsrats beispielsweise eine höhere Fahrplanstabilität für den öffentlichen Verkehr oder das Vermeiden von Stau im Siedlungsgebiet sein.

