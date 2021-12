Region Basel: Wegen Corona droht der Verkehrsinfarkt

Verkehrsüberlastung Steuert die Region Basel wegen Corona auf den Verkehrskollaps zu? Die Meinungen sind klar, die Fakten weniger Die offiziellen Verkehrszählungen sagen teilweise etwas anderes, aber die subjektiven Meinungen sind eindeutig. Noch nie gab es rund um Basel so viele Staus wie im zweiten Halbjahr 2021. Eine Spurensuche weist auf markante Verhaltensänderungen hin. Bojan Stula Jetzt kommentieren 09.12.2021, 05.00 Uhr

Die allabendliche Stosszeit auf der A2 bei Hagnau: Bevor er dieses Bild machen konnte, steckte der bz-Fotograf selber beinahe eine Stunde lang im Stau. Juri Junkov

Es dürfte mehr als bloss ein subjektiver, auf die täglichen Verkehrsmeldungen gestützter Eindruck sein: Seit den Sommerferien gibt es in der Region Basel keine Stosszeit ohne Staubildung mehr, was zu massenhaft Zeitverlust, blanken Nerven und vielen Unfällen führt. Blieben die Hauptverkehrsachsen während des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020 beinahe leer, scheint die Pandemielage jetzt - mehr denn je - den Strassenkollaps zu befeuern.

TCS-beider-Basel-Präsident Christophe Haller warnte bereits im Mai 2020 vor einer pandemiebedingten, dauerhaften Veränderung des Mobilitätsverhaltens, die den Idealmix aus motorisiertem und öffentlichem Verkehr (öV) aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Die massive allmorgendliche Verkehrsüberlastung zwischen Rheinfelden und Augst auf der A3 ist nicht der einzige Hinweis auf das Eintreffen dieser Prognose. Auch auf der Achse Gelterkinden-Sissach beobachtet FDP-Landrat Stefan Degen bisher nie da Gewesenes. Da fängt die tägliche Kolonne bereits kurz nach Ormalingen an und zieht sich via Chienbergtunnel bis zur Autobahnauffahrt in Sissach. «Und das nicht nur zu den eigentlichen Stosszeiten, sondern vormittags verteilt über mehrere Stunden und dann dasselbe in der Gegenrichtung am Abend», weiss Degen aus eigener leidvoller Stau-Erfahrung.

Ihm und anderen Anwohnerinnen und Anwohnern in Gelterkinden fällt dabei die ungewohnt hohe Anzahl an Autos und Lastwagen mit ortsfremden Nummernschildern auf. Degen vermutet, dass diese neuerdings bereits in Eiken von der A3 abgehen, um via Asp-Gelterkinden-Chienbergtunnel-Liestal-Pratteln den Knoten Augst zu umfahren.

Autofahren mit gutem Gewissen

Lukas Ott vom TCS beider Basel kann solche Beobachtungen nur bestätigen: «Rein gefühlsmässig ist die Verkehrssituation jetzt schlimmer als vor der Pandemie. Das sagen auch unsere Patrouillenfahrer, die für ihre Fahrten viel mehr Zeit benötigen.» Der TCS-Geschäftsführer wie der FDP-Landrat können sich die Zunahme nur so erklären: Die Automobilistinnen und Automobilisten fühlten sich alleine in ihrem Auto viel sicherer als in überfüllten Zügen und Bussen. Insofern scheint die Pandemie von den Pendlerinnen und Pendlern die über Jahrzehnte beworbene öV-Nutzung wie eine dünne Lackschicht abgekratzt zu haben. Die bequemere Autofahrt lässt sich jetzt mit Sorgen um die eigene Gesundheit rechtfertigen.

«Jene, die aus dem Homeoffice zurück sind, pendeln nicht mehr mit dem öV, sondern mit dem Auto», ist Ott überzeugt. Die massiven Einbrüche bei den Fahrgastzahlen im öffentlichen Verkehr zwischen phasenweise 30 und 50 Prozent reden hier eine deutliche Sprache. «Sollte wie gefordert die FFP2-Maskenpflicht im öV kommen, werden auch noch die letzten Pendlerinnen und Pendler auf die Strasse wechseln», befürchtet Verkehrspolitiker Stefan Degen.

Und was ist mit Homeoffice?

So eindeutig die Einschätzungen von Direktbetroffenen und Verkehrsverbänden sind, so widersprüchlich sind die eigentlichen Verkehrszahlen. Im aktuellen Tagesvergleich zur Vor-Corona-Zeit weist das Bundesamt für Strassen Astra an der A2-Messstelle Basel-Schwarzwaldbrücke für den Monat Oktober Schwankungen beim Verkehrsaufkommen zwischen -5 und +10 Prozent aus. Ein Spitzentag war hierbei der Freitag, 15. Oktober 2021, an dem mit total 100'700 rund 9000 Fahrzeuge mehr die Messstelle passierten als am gleichen Freitag im 2019. Anderseits waren es am Donnerstag, 28. Oktober 2021, fast 4900 Fahrzeuge weniger.

Mitverantwortlich für die scheinbare Diskrepanz dürften die noch unklaren tatsächlichen Auswirkungen von Homeoffice auf das Mobilitätsverhalten sein. Einerseits stufen Untersuchungen aus Deutschland die künftige Abnahme der Arbeitswege dank Homeoffice um rund 12 Prozent als «realistisch» ein. Zudem würden viele Arbeitnehmende gerne dauerhaft zwei bis drei Tage pro Woche von Zuhause aus arbeiten, was eigentlich für ein markante Abnahme der Pendlerströme spräche.

Anderseits betont die Baselbieter Baudirektion in ihrer Antwort auf einen Vorstoss von Stefan Degen zur Verkehrssituation beim Chienbergtunnel, flexible Arbeitszeiten und der Trend zu Homeoffice könnten zwar «zu einer zeitlich besseren Verteilung der Spitzenbelastungen» führen. Ein wesentlicher Rückgang des Strassenverkehrs sei dagegen nicht zu erwarten, «da die dadurch gewonnene Zeit vermutlich wieder in die Freizeit investiert wird, was zu erneutem Verkehr führen wird».

Entsprechend vage stellt der jüngst erschienene Bericht der Baselbieter Regierung zum Verkehrsfluss 2020 fest: Derzeit sei es noch offen, wie sich vermehrtes Homeoffice langfristig auf den Verkehr auswirken wird. Eine der vielen offenen Fragen dabei sei, ob die Arbeitnehmenden den ganzen Tag zu Hause bleiben oder bloss die Morgenstosszeit umgehen, um danach doch an die Arbeitsstelle zu pendeln. Insofern hält es die Baselbieter Regierung durchaus für wahrscheinlich, «dass das Auto zukünftig zulasten des öffentlichen Verkehrs mehr genutzt wird und sich somit der Verkehrsfluss auf der Strasse nicht unbedingt reduziert.» Gleichzeitig zeichne sich ab, «dass sich der öffentliche Verkehr deutlich langsamer erholt als der Gesamtverkehr».

Junge wollen wieder vermehrt Auto fahren

TCS-Geschäftsführer Lukas Ott glaubt sogar einen regelrechten Mentalitätswechsel hin zum Auto feststellen zu können, gerade bei den Jungen: «Unsere Jugendfahrkurse für 18- bis 25-Jährige haben zuletzt deutlich mehr Anmeldungen verzeichnet als noch vor der Pandemie.» Zudem würden mit dem TCS assoziierte Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer von auffällig viel junger Kundschaft berichten. «Die langjährige Tendenz, dass unter 30-Jährige den Führerschein noch nicht machen wollen, kehrt sich jetzt ins Gegenteil», sagt Ott.

Bereits in den Sommerferien beobachtete der TCS Aussergewöhnliches. Trotz Wiederaufnahme des Ferienflugverkehrs habe eine deutliche Verschiebung hin zum Verreisen mit dem Auto stattgefunden. «Das gab es bei uns nie zuvor, dass die Viacard für die Autobahnmaut in Italien ausverkauft war», berichtet der TCS-Geschäftsführer, «zudem hatten wir Lieferprobleme beim Telepass für Frankreich, Spanien und Portugal.»

Den Preis für die neu aufgeflammte Liebe zum motorisierten Individualverkehr bezahlen die Automobilistinnen und Automobilisten selbst: mit täglich langen Wartezeiten im Stau.

Milliardenschwere Projekte und «Quick Wins» Die Situationsanalyse ist das Eine, Gegenmassnahmen das Andere. Die Planungen für den Ausbau des regionalen Strassennetzes laufen schon seit Jahrzehnten, jeweils begleitet von lauten politischen Initiativen. So forderte jüngst ein bürgerliches Komitee den Ausbau der N 18 im Laufental und die Beseitigung der Engpässe zwischen Aesch und Delémont (bz berichtete). Im September 2020 nahm das Baselbieter Stimmvolk mit 60 Prozent Ja-Stimmen die formulierte Gesetzesinitiative «zum Ausbau des Hochleistungsstrassennetzes» an. Was die beiden grössten regionalen Strassenausbauprojekte angeht, so plant das Astra die Projektauflage für den A2/A3-Rheintunnel im kommenden Jahr, den Baubeginn per 2029. Das generelle Projekt für die Erweiterung der A2/A3 auf acht Spuren zwischen Augst und Hagnau soll ebenfalls 2022 fertig sein, mit Baubeginn nicht vor 2034. Bereits in den nächsten beiden Jahren stehen laut Verkehrsflussbericht der Baselbieter Regierung folgende Kapazitätserweiterungen bevor: A2/A3, Pannenstreifenumnutzung Rheinfelden-Augst: Wie die bz unlängst exklusiv berichtete, liegt die Baubewilligung nach jahrelangen Verzögerungen vor. Laut Astra beginnt 2023 der Umbau der beiden Pannenstreifen zu Fahrspuren. A18, Vollanschluss Aesch: Der Baubeginn ist Ende 2019 erfolgt, die Inbetriebnahme ist 2023 vorgesehen. Allschwil, Grabenring/Hegenheimermattweg: Der Umbaustart des Knotens in einen Kreisel ist im Januar 2021 erfolgt. Allschwil, Zubringer Bachgraben: Wie die bz mehrfach berichtete, ist das Vorprojekt abgeschlossen und der Baubeginn des Anschlusses an die Nordtangente 2022 geplant. Bubendorf, Kantons-/Hauensteinstrasse: Der Baubeginn zur Erweiterung der rechten Abbiegespur ist erfolgt, die Inbetriebnahme im 2022 vorgesehen. Die Gesamtkosten für all diese Projekte lassen sich noch nicht abschätzen, gehen aber inklusive Rheintunnel in die Milliarden. Für den Gelterkinder Land- und Gemeinderat Stefan Degen reichen diese Grossprojekte alleine aber nicht aus. Viel mehr fordert er von der Baselbieter Baudirektion so genannte «Quick Wins»: also kleine, aber den Verkehrsfluss fördernde Verbesserungen, die ohne grossen Aufwand rasch umgesetzt werden könnten. Als Beispiel nennt Degen den Einbau von weiteren Autobusbuchten, damit die Busse bei ihren Stopps die Fahrbahn freigeben, oder auch Fussgängerüberführungen. Der FDP-Politiker hat zur ständigen Verkehrsüberlastung auf der Achse Gelterkinden-Sissach zwei parlamentarische Vorstösse eingereicht. Mit den Antworten der Baudirektion und ihren Vorschlägen zur Lageverbesserung ist er nicht zufrieden, da sich diese in erster Linie auf die bessere Ausnützung des Verlagerungspotenzials von bestehenden Angeboten wie Park+Ride, Bike+Ride und Velo beschränken. Ein «Quick Win» ganz nach Degens Geschmack wäre dagegen das in der Kommissionsberatung vorgeschlagene Linksabbiegeverbot vor der Schwarzen Brücke in Richtung Thürnen, das im Zuge der Böcktener Hauptstrassensanierung ab 2023 umgesetzt werden könnte. Wie die ebenfalls vorgeschlagene zweispurige Kreiselzufahrt am Ostportal des Chienbergtunnels sind diese Massnahmen aber noch längst nicht beschlossene Sache. (bos)

