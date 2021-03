Verkehrte Welt Warum die Linken im Baselbieter Landrat rechts sitzen Der revolutionäre Jungkanton Baselland nahm sich bei seiner Gründung 1832 in vielerlei Hinsicht Frankreich zum Vorbild. So auch im Parlament. Roger Blum 11.03.2021, 05.00 Uhr

Nur wenn man von den Zuschauerrängen aus schaut, stimmt die Sitzordnung im Baselbieter Landrat: die Linken links, die Rechten rechts.

Bild: Nicole Nars-Zimmer

Für die Sitzordnung in Parlamenten gibt es in pluralistischen Demokratien weltweit zwei Grundmodelle: Entweder sind die Sitze in zwei gegenüberliegenden ansteigenden Reihen oder in einer Art «U» angeordnet. Auf der einen Seite sitzen die Abgeordneten des Regierungslagers, auf der anderen jene der Opposition.

Vorbild für zwei gegenüberliegende Lager: das britische Unterhaus. Die Regierungspartei mit ihrem Premierminister sitzt vom Speaker aus gesehen jeweils rechts. Jessica Taylor/ EPA UK

Vorbild ist das britische Unterhaus, wo die beiden Seiten durch einen Korridor getrennt sind, der genau zwei Schwertlängen breit ist. Nach diesem Vorbild sind auch die Parlamente Irlands, Maltas, der USA, Kanadas, Australiens, Neuseelands, Indiens, Malaysias oder Südafrikas organisiert. Wenn die Opposition die Wahlen gewinnt, tauschen die Abgeordneten die Seiten.

Das Halbrund der Assemblée Nationale in Paris: Trendsetter auch fürs Baselbiet. Ian Langsdon / EPA



Oder die Bänke und Sitzreihen bilden ein Halbrund, manchmal auch eine Art «Schulklasse». Die Parteien sitzen nebeneinander – Linke, Gemässigte, Rechte. Vorbild ist die französische Nationalversammlung, wo schon in der Revolution von 1789 im Halbrund links die jakobinischen Cordeliers und Girondisten und rechts die royalistischen Feuillants sassen, während sich in der Mitte der «Marais» ausbreitete – immer vom Präsidium aus gesehen. Nach diesem Vorbild sind auch die Parlamente Deutschlands, Italiens, Österreichs, Belgiens, der Niederlande, der Schweiz, Lettlands, Estlands oder der Ukraine gestaltet. Wenn die Wahlen stärkere Verschiebungen ergeben, macht sich die siegreiche Partei breiter, während die verlierenden Parteien Raum abgeben müssen. Sie bleiben aber im Prinzip am angestammten Ort.

Blick von vorne, Blick von hinten

In den Schweizer Kantonen wiederum kommen drei Schemata vor: In der Mehrheit sitzen die Parteien in der Links-rechts-Abfolge, dabei schaut man von vorn auf das Halbrund wie im Bund und im Ausland. Das gilt für die Kantone Zürich, Uri, Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Graubünden, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg, Genf und Jura. In einer zweiten Gruppe folgen sich die Parteien ebenfalls von links nach rechts, aber man schaut von hinten auf die Reihen, von dort, wo meist die Eingänge und die Tribünen sind. Das gilt für die Kantone Bern, Luzern, Schwyz, Schaffhausen, St. Gallen, Aargau und Baselland. In einer dritten Gruppe sitzen die Parlamentsmitglieder nach Wahlkreisen, so in Obwalden, Nidwalden, Basel-Stadt, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden.

Das Denkmal von Stephan Gutzwiller auf dem Kirchplatz in Therwil.

Kenneth Nars

Einer der «Gründerväter» des Baselbiets: Revolutionsführer Stephan Gutzwiller aus Therwil. ZVG / personenlexikon.bl.ch

Der Blick von hinten auf das Halbrund kann dem Publikum geschuldet sein. Es gibt aber gute Gründe anzunehmen, dass es in Baselland anders ist. 1832, als der Kanton Baselland gegründet wurde, sahen sich Stephan Gutzwiller und seine Mitstreiter als die «Patrioten» und damit als Linke. Die Rechten waren für sie die «Aristokraten» in Basel-Stadt und in der erzföderalistischen katholischen Innerschweiz.

Der politisch versierte Jurist Gutzwiller kannte natürlich das französische Parlamentsvorbild. Er setzte sich daher im Verfassungsrat von 1832 und im ersten Landrat automatisch auf die – vom Präsidium aus betrachtet – linke Seite. Wobei anzumerken ist, dass die Plätze im Landrat 90 Jahre lang nicht fest zugeteilt waren. Die Abgeordneten setzten sich dorthin, wo frei war. Allerdings bildeten sich «Vorrechte» heraus: Die Meinungsführer und die jeweils Bisherigen nahmen stets möglichst die gleichen Plätze ein.

Die Sozialdemokraten trötzelten

Rasch entstanden zwei Parteilager: Jene, die die Revolution stabilisieren und technokratischen Fortschritt (Eisenbahnbau, Salzabbau, Bildung) durchsetzen wollten, formierten unter Gutzwiller die «Ordnungspartei»; in den 1860er-Jahren wurden sie dann die «Anti». Jene, die die Revolution weitertreiben, die Demokratie ausbauen und mehr Gerechtigkeit erreichen wollten, waren unter Dr. Emil Remigius Frey und später unter Christoph Rolle die «Bewegungspartei»; in den 1860er-Jahren mutierten sie zu den «Revi».

Die Anti, Vorläufer der FDP, sahen sich als «liberale Fortschrittsmänner». 1866, als 37 Revi und 30 Anti in den neugewählten Landrat einzogen, schrieb die «Basellandschaftliche Zeitung»: «Die Mitglieder haben sich nicht streng nach der politischen Farbe, z.B. die Anti links, die Revi rechts plaziert, sondern es hat etwelche Mischung stattgefunden; immerhin aber sitzen auf der Linken Seite die grössere Zahl Anti, auf der Rechten die Mehrheit der Revi; die meisten alten Mitglieder nehmen auch ihre alten Plätze wieder ein.»

1869, als sich wiederum der neugewählte Landrat konstituierte und als 44 bis 45 Anti und 21 bis 22 Revi einen Platz finden mussten, schrieb die bz: «Um halb 10 Uhr strömten auf den Ruf der Glocke vom Präsidentenstuhl die Landräthe aus den beiden Vorzimmern in den Landrathssaal hinein – fast Alle nach links, nach links, so dass die Sitze dort ‹borzedig› voll waren, während auf der Rechten noch viele Plätze hätten vergeben werden können, obgleich noch mehrere Mitglieder der Linken sich dort niedergelassen hatten. Vor drei Jahren war’s umgekehrt.»

1920 trat der erstmals im Proporzverfahren gewählte Landrat zusammen. Die Sozialdemokraten, die bisher nur über sechs Sitze verfügt hatten, rückten jetzt mit 28 Vertretern ein. Als aber das Glöcklein des Präsidenten läutete, trötzelten die SP-Leute und blieben im Vorzimmer. Sie wollten als Partei zusammen sitzen und sich nicht unter die Bürgerlichen mischen, die bereits die guten Plätze eingenommen hatten. Zunächst blieb ihnen allerdings nichts anderes übrig, als die restlichen Sitze zu belegen. Doch der Landrat leitete sofort eine Revision seines Geschäftsreglements ein; dadurch erhielten alle Parteien fest zugewiesene Plätze – die Freisinnigen auf der linken Seite, wo sie mehrheitlich immer schon sassen, die Sozialdemokraten auf der rechten. Und so ist es auch heute noch.



Der Autor Roger Blum ist Medienwissenschafter, Historiker und Journalist. Er sass 1971–78 im Landrat, als FDP-Vertreter auf der – vom Präsidium aus gesehen – linken Seite.