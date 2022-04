Baselbieter Regierung passt Gemeindegesetz an

Vernehmlassung Regierung passt Gemeindegesetz an – was sich im Baselbiet ändern soll Drei Vorstösse und Bedürfnisse in der Praxis haben zur Teilrevision des Gemeindegesetzes geführt, welche die Baselbieter Regierung nun in die Vernehmlassung gegeben hat. Kelly Spielmann 27.04.2022, 12.06 Uhr

Auch ablehnende Beschlüsse der Gemeindeversammlung sollen dem fakultativen Referendum unterliegen (Symbolbild). Roland Schmid

Der Baselbieter Regierungsrat hat eine Teilrevision des Gemeindegesetzes in die Vernehmlassung geschickt, wie er in einer Medienmitteilung schreibt. Die meisten Veränderungen gehen auf parlamentarische Vorstösse zurück, welche vom Landrat an die Regierung überwiesen wurden.

So sollen künftig auch ablehnende Beschlüsse einer Gemeindeversammlung dem fakultativen Referendum unterliegen. Bisher galt dies nur für Zustimmungsbeschlüsse. Ein weiterer Vorstoss verlangte die Möglichkeit einer Untersuchungskommission auf Gemeindeebene, um besondere Vorkommnisse abzuklären. Neu soll es kommunalen Geschäftsprüfungskommissionen deshalb möglich sein, für die Beurteilung komplexer Sachverhalte oder Fragen im Einzelfall externes Wissen einzuholen.

Die Forderung, dass die Einladungsfrist für Gemeindeversammlung von 10 auf 30 Tage erhöht werden soll, lehnt der Regierungsrat hingegen ab. «Bei der heute geltenden Frist handelt es sich nämlich um eine Minimalfrist, von welcher die Gemeinden in ihren Reglementen abweichen und somit auch längere Publikationsfristen vorsehen können», heisst es in der Mitteilung. An dieser Regelung halte man fest.

Angestellte dürfen in Behörden gewählt werden

Die weiteren Anpassungen im Gemeindegesetz entspringen Bedürfnissen aus der Praxis, so die Regierung. Neu sollen nebenbeschäftigte Gemeindeangestellte nicht nur in den Gemeinderat, sondern auch in andere Behörden gewählt werden können; konkret dürfen sie dem Schulrat, der Sozialhilfebehörde und der Baubewilligungsbehörde angehören. Bisher war dies nicht erlaubt, was es schwierig macht, Behördensitze zu belegen.