Verteilzentrum Das neue Herz der Paketpost in Pratteln: Sinnbild eines Strategiewechsels beim Gelben Riesen Ab März rollen die Pakete in der Basler Agglomeration übers Förderband. Bis zu 160'000 pro Tag werden im Spitzenbetrieb sortiert und vertrieben. Die Post spart mit dem neuen Zentrum lange Wege und reagiert zugleich auf den boomenden Onlinehandel. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Metallwirrwarr, das Ordnung schafft: Über die Rampen rutschen im Frühjahr die Pakete der Post. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Noch rattern die Anlagen nicht. Förderband an Förderband. Grosse Rutschen. Laser-Computer, welche die Etiketten auf den Paketen entziffern werden. Standortleiter Claudio Volken führt durch die Halle und jongliert mit Logistiker-Fachbegriffen. Erklärt im Bündnerdialekt, wie die Pakete von unten nach oben ins Triage-Labyrinth befördert werden, bevor die gigantische Anlage die Pakete punktgenau auf jener Rutsche wieder ausspuckt, die es zur richtigen Destination führt.

Im Industriequartier Lachmatt in Pratteln hat die Post im vergangenen Jahr den kleinen Bruder des national bedeutsamen Paketzentrums in Härkingen gebaut. Der Gelbe Riese begegnet so der Paketflut, die scheinbar unaufhaltsam zunimmt. Obwohl nach der Pandemie wieder mehr Menschen in Läden einkauften, rechnet die Post langfristig mit einem anhaltenden Wachstum. Im ersten Halbjahr 2022 war die Paketmenge 41 Prozent grösser als noch 2018.

«Wir entlasten künftig Härkingen und die schweizweite Sortierung der Post», sagt Claudio Volker. «Für Pakete, die durch die Paketboten in der Region Basel zugestellt werden, erfolgt die Sortierung hier.»

Claudio Volken erklärt im brandneuen Paketzentrum in Pratteln die komplexe Anlage. Bild: niz

Beispielsweise ein aus dem Baselbiet kommendes, nach Basel adressiertes Paket, wurde bisher nach Härkingen gebracht, dort sortiert und wieder auf die andere Seite des Juras befördert, um schliesslich ausgetragen zu werden. Für die Post war dies aufgrund der komplexen Anlagen trotz Umwegen wirtschaftlich rentabel.

Neue Technik erleichtert die Arbeit

Mitunter der stark wachsende Paketmarkt zwingt die Post nun dazu, von ihrer ursprünglichen Strategie wegzukommen. Um die Jahrtausendwende baute sie über die Schweiz verteilt drei grosse Paketverteilzentren. In Härkingen (SO), Frauenfeld (TG) und Daillens (VS). Der florierende Onlinehandel hat die grossen Zentren trotz modernster Logistik zusehends an den Anschlag gebracht. In Härkingen werden täglich 350'000 Pakete abgefertigt – der Tagesrekord liegt gar bei über einer halben Million.

Pratteln wird knapp die Hälfte der durchschnittlichen Kapazität in Härkingen leisten können und täglich bis zu 160'000 Pakete sortieren und verteilen. An 36 Toren docken die Lastwagen ihre Container an, um Pakete anzuliefern und weg zu transportieren – 24 Tore stehen für die Lieferwagen der Paketboten bereit.

Paketboten aus der Region laden neu die Pakete direkt ab Förderband in den Zulieferwagen, um sie auf der letzten Meile auszutragen. Bild: niz

Claudio Volken führt an den verschiedenen Stationen vorbei, an welchen die Pakete künftig auf die Sortieranlage geschickt werden. Seit die Post die grossen Zentren baute, hat sich die Technik noch einmal weiterentwickelt. Die Freude über die topmodernen Anlagen ist Volken anzumerken.

In Pratteln kann die Post die angelieferten Pakete auf drei Arten auf die Sortieranlage bringen. Mit dem sogenannten Parcel-Picker bringen Angestellte die Pakete direkt aus den Containern mit einem Stab aufs Förderband. «Neu spielt es keine Rolle mehr, wie die Päckchen liegen», erklärt Volken, «die Anlage kann die Etikette im 360-Grad-Radius entziffern.» An einer anderen Station werden ganze Rollboxen gekippt und direkt auf die Anlage geschickt. Für einen Teil der Ware ist noch immer Handarbeit gefragt: Mitarbeitende heben die Pakete einzeln aufs Förderband.

Das Tetrisspiel im dunklen Container

Beim Verlad der sortierten Pakete ist nach wie vor der Mensch gefragt. «Hier spielen wir Tetris», sagt Volken und lächelt. Um die Container bestmöglich auszulasten, werden die Pakete einzeln aufgestapelt. Was nicht für die Region Basel bestimmt ist, leitet Pratteln an die anderen Verteilzentren in allen Ecken der Schweiz weiter. Pakete an eine Adressatin im Grossraum Basel, laden die Paketboten auf, um sie auf der letzten Meile an die Kunden zu bringen.

Bald sind die Anlagen funktionstüchtig, schon im März rollen die Pakete über die Förderbänder. Pratteln wird dann zum siebten regionalen Verteilzentrum der Post. Insgesamt 75 Millionen Franken hat die Dienstleisterin in der 250 Meter lange Halle investiert, um die alte Pneufabrik in ein Logistikzentrum zu verwandeln. Sie musste zunächst das Gebäude der gemieteten Liegenschaft ertüchtigen, um etwa die schweren Anlagen einbauen zu können.

Die Anlage von oben: Hier wird die Destination der Pakete durch die Laser-Computer detektiert. Bild: niz

Pratteln ist eine langfristige Investition. «Wir rechnen in Dekaden», sagt Volken. «Irgendwann müssen wir die grossen Verteilzentren sanieren.» Das Baselbieter Verteilzentrum wird dann eine wichtige Rolle innehaben.

Von den oberen Stockwerken wird der Blick frei auf das grosse Förderband-Labyrinth. Trotz weit fortgeschrittener Automatisierung schafft die Post in Pratteln 50 neue Stellen vor Ort. Insgesamt werden 250 Angestellte im Verteilzentrum arbeiten. Erstmals seit dem Bau der grossen Paketzentren hat die Post in Pratteln zudem wieder eine computergesteuerte Hoflogistik aufgebaut: Auf zwei grossen Plätzen werden die Container zwischengelagert und abgefertigt.

Ein gemächlicher Start: Analog in die Weihnachtszeit

Das neue Verteilzentrum wird bis zu 400 Lastwagenfahrten verursachen. Denn sämtliche Pakete müssen über die Strasse hin- und weggeliefert werden. «Die Strassen können den Mehrverkehr schlucken und das Dorf ist vom Verkehr nicht betroffen», sagt Volken und verweist auf das durchgeführte Verkehrsgutachten.

Logistik-Ästhetik in der weiten Halle: Über die Rutschen gelangen die Pakete an ihren Bestimmungsort. Bild: niz

Die Post nutzt die Bahn primär auf der Hauptachse zwischen den grossen Standorten mit Terminal und für weite Strecken – etwa ins Tessin. «Bei unseren Mengen würde sich dies wirtschaftlich nicht rechnen», so der Standortleiter. Zudem biete das Gelände keinen Platz für den Güterumschlag auf die Bahn.

Die Feuertaufe im Prattler Verteilzentrum wird wie zu alten Zeiten ganz analog erfolgen. Bereits ab Anfang November startet die Post in den Lagerhallen mit einer klein anberaumten manuellen Sortierung. So soll der neue Betrieb Härkingen auf die Weihnachtszeit hin immerhin etwas entlasten. Erst im Frühjahr rollen dann die Förderbänder an.

