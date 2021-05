Via Surprise Der Wanderweg über Höhen und durch Täler des Juras ist voller Überraschungen Auf der Route durch den Baselbieter und Solothurner Jura gibt es viel Bekanntes und Unbekanntes zu entdecken. Hier werden Geschichte und Kultur lebendig. Simon Tschopp 21.05.2021, 05.00 Uhr

Auf der Klostertour wird auch das Kloster Beinwil angelaufen, wo man übernachten kann. zvg

Vor acht Jahren wurde sie ins Leben gerufen und im Kloster Mariastein präsentiert: die Via Surprise. Seither haben unzählige Wandervögel Teilstücke oder gar den ganzen Rundweg zwischen Gempenstollen, Wasserfallen, Hoher Winde und Mariastein bewältigt. Auf der Karte ähnelt der Umriss dieses Gebiets der Form eines Pentagons (siehe Grafik).

So verläuft die Via Surprise. Grafik: zvg

Nach ihrer Lancierung ist die Via Surprise regelmässig durch neue Projekte bereichert worden: 2015 folgten drei Thementouren zu Kraftorten, Klöstern, zu Örtlichkeiten der Industriegeschichte und Museen, vor zwei Jahren Audiostationen mit Infos zu Sehenswürdigkeiten. Derzeit wollen die Promotoren mit einem Fotowettbewerb und einer Verlosung von Hotelübernachtungen dem Wanderweg weiteren Schub verleihen.

«In den vergangenen zwei Jahren hat die Via Surprise einen Aufschwung erlebt. Wir hatten vermehrt Rückmeldungen von Leuten, die unterwegs sind. Derzeit wird die Route wieder so richtig entdeckt»,

freut sich Projektleiter Hans Weber. Im September erscheint eine 32-seitige Sonderausgabe des «Wandermagazin Schweiz» zur Via Surprise.

Vor allem die sechstägige Klostertour von Basel nach Solothurn hat es Weber angetan. In Dornach, Mariastein und Beinwil kann man im Kloster übernachten. «Es ist spannend zu erleben, wie sie ganz unterschiedlich funktionieren.» Schön seien Arlesheim und Dornach mit Dom, Ermitage und Goetheanum. Auch Langenbruck mit Belchenfluh und Kloster Schönthal, das auf der Kraftortetour angelaufen wird, sei immer eine Reise wert, wirbt der im höchstgelegenen Baselbieter Dorf und einstigen Kurort wohnhafte Weber. Auf der Via Surprise sind weitere viele Sehenswürdigkeiten und Leuchttürme zu bestaunen.

Segen und Fluch zugleich

Das Spezielle am Rundwanderweg für mehrere Tagesetappen erschwert den Betreibern zugleich die Kommunikation. Er hat mit Basel, Liestal, Olten, Balsthal und Solothurn mehrere Zubringer; von dort aus gelangt man zur Via Surprise, die keine bestimmten Ausgangspunkte und Zielorte kennt. Wegbeschreibungen auf der Website sind nur in die eine Richtung vorhanden; eine Finesse, die zu ergänzen wäre, damit jede Wanderung in beide Richtungen beschrieben ist. Denn vereinzelt finden Leute einen Weg nicht.

Hans Weber, Projektleiter der Via Surprise. zvg

Dies für alle verständlich darzustellen, ist eine grosse Herausforderung. «Ich übertreibe nicht, aber es gibt x Varianten», sagt Hans Weber. Zahlreiche Versionen von Wanderungen – von einem bis zwölf Tage.

Der Projektleiter sowie die kantonalen und regionalen Tourismusorganisationen erhalten oft Feedbacks von Wanderern. Meistens positive. Teils beklagen sich Leute auch, sie seien in einem Gastrobetrieb schlecht bewirtet worden. Auch Anregungen erhält Weber, um diverse Dinge zu verbessern.

Vorhaben vor zehn Jahren lanciert

Die Idee des Rundwanderwegs im Baselbieter und Solothurner Jura hat Hans Weber vor einem Jahrzehnt angestossen. Damals war der Oberbaselbieter Geschäftsführer des Naturparks Thal. «Dieser Park ist zu klein für Mehrtagesangebote. Deshalb fragte ich alle Partner rundum an, ob wir gemeinsam etwas machen wollten», blickt Weber zurück. Dessen Vorhaben fiel auf fruchtbaren Boden. Er holte unter anderem Baselland Tourismus und Solothurn Tourismus mit ins Boot.

«Wir möchten den Mehrtagestourismus fördern, was aber nicht so einfach ist»,

räumt der Projektleiter der Via Surprise ein. Er habe hier keine Tradition. Die Vielfalt an Übernachtungsmöglichkeiten ist dennoch respektabel – von der einfachen Jugendherberge über Klöster bis zum gepflegten Kulturhotel. Auch Baselland Tourismus arbeitet daran, damit die Region vom Ausflugsziel zur Ferienregion wird.

