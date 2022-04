Vierspurausbau Der neue Liestaler Bahnhof nimmt langsam Form an Es geht vorwärts mit dem Vierspurausbau: Bald können Teile der neuen Gleise 3 und 4 in Betrieb gehen. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 19.04.2022, 05.00 Uhr

Die Baugrube für das zukünftige Wohn- und Geschäftshaus neben den Gleisen ist bereits sichtbar. Benjamin Wieland

Wer regelmässig an den oder vom Liestaler Bahnhof aus pendelt, kennt es: Fast täglich ändert sich die Situation um die Arbeiten am Vierspurausbau. Ein Bereich, in welchem der Bahnhof derzeit neue Formen annimmt, ist derjenige des Wohn- und Geschäftshauses. Dieses wird neben dem zukünftigen, ebenfalls neuen Bahnhofgebäude zu stehen kommen.

Die Arbeiten am neuen Gebäude schreiten wie geplant voran, sagt SBB-Mediensprecherin Jeannine Egi auf Anfrage. Die Arealvorbereitungsarbeiten haben im Februar begonnen, aktuell wird die Baugrube ausgehoben und anschliessend der Rohbau erstellt.

Im Mai beginnen ausserdem die Arbeiten am neuen Bahnhofsgebäude: Es werden in einem ersten Schritt der provisorische Bushof und das provisorische SBB-Reisezentrum erstellt, damit das Bahnhofsgebäude zurückgebaut werden kann, erklärt Egi. Das Reisezentrum öffnet Ende Juni am Emma-Herwegh-Platz, der provisorische Bushof wird voraussichtlich Ende September in Betrieb gehen.

Neben den neuen Gebäuden stehen in den kommenden Monaten weitere Meilensteine an. So sind aktuell Gleis-, Fahrleitungs- und Stellwerkarbeiten in Gang, damit am 25. Juli die Gleise 3 und 4 zwischen Bahnhof und Burggraben in Betrieb genommen werden können. Das Perron am Gleis 4 wird Ende Juli noch nicht komplett fertig sein, denn es handelt sich um ein Gemeinschaftsperron der SBB und der Waldenburgerbahn. Letztere nehme noch Arbeiten an «ihrer» Perronhälfte vor.

Damit die neuen Gleise, Weichen und Signale ferngesteuert werden können, nimmt gleichzeitig mit den Gleisen das neue SBB-Stellwerk seinen Dienst auf, sagt Egi. Parallel dazu gehen das Gleis 2 und dessen Hilfsperron ausser Betrieb.

Dies alles sei eine grosse Herausforderung. Egi: «Gleise, Signale, Fahrleitung sowie Kilometer von Draht und Kabel müssen rechtzeitig zwischen Adlertunnel und Frenkenbrücke bereitstehen.» Dafür müssen östlich des Bahnhofs teilweise laute Gleisarbeiten ausgeführt werden.

Lärmig kann es auch während der nächsten Intensivbauphase werden, die nachts stattfindet: Von heute Dienstag bis zum 2. Mai fallen zwischen dem ehemaligen Bahnübergang Schwieri und der Frenkenbrücke Nachtarbeiten an. Vom 23. April bis zum 2. Mai werden ausserdem bei der Strassenunterführung Spitalstrasse Abbruch- und Bauarbeiten ebenfalls nachts durchgeführt.

Gleisüberquerung bald wieder möglich

Doch man habe auch gute Nachrichten für die Anwohnenden, so Egi: Im Bereich des Bahnhofs geht heute Dienstag eine provisorisches Trottoir in der Strassenunterführung Oristal in Betrieb und bietet so eine bessere Verbindung zwischen Sichternquartier und Stedtli. Im Osten Liestals sind weiter ab 30. April die Wegunterführung Senfiweg und die Strassenunterführung Benzburweg wieder uneingeschränkt benutzbar.

«Ende Mai geht zudem die Wegunterführung Orisbach wieder in Betrieb. Damit können wir den Fussgängerinnen und Fussgängern wieder eine Gleisquerung auf dem Streckenabschnitt zwischen dem Bahnhof und dem ehemaligen Bahnübergang Schwieri anbieten.» Die Renaturierung des Orisbachs in diesem Bereich wird nächstes Jahr durchgeführt.

