Pratteln: Back to the roots – Schloss soll einen Weiher erhalten

Vision «Es liegt auf der Hand»: Prattler Schloss soll wieder einen Wassergraben erhalten Der Prattler Einwohnerrat Paul Dalcher will, dass das Schloss Pratteln wieder zu einem Weiherschloss wird. Der Parteilose kündigt eine Petition an. Der Gemeinderat hat sich bereits kritisch geäussert – kündigt aber ein Facelifting an. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 30.12.2021, 05.00 Uhr

Der Steg erinnert noch daran: Das Prattler Schloss stand ursprünglich im Wasser. Roland Schmid

In ein paar Jahren sollen die Prattlerinnen und Prattler an einem neuen Gewässer entlang spazieren können: am Schlossweiher. Geht es nach Paul Dalcher, wird das Prattler Schloss wieder zum Wasserschloss, ähnlich wie jenes in Bottmingen. «Es liegt auf der Hand», sagt der parteilose Einwohnerrat zur bz, «dass eine Weiheranlage beim Schloss unseren Dorfkern nachhaltig beleben würde und unserer Volksseele gut täte.» Dalcher kündigt eine Petition für den Schlossweiher an. Mit dem Sammeln von Unterschriften könne es schon bald losgehen.

Das Prattler Schloss wurde 1275 als Weiherschloss errichtet und nach dem Basler Beben neu aufgebaut. An den Wassergraben erinnert noch immer der Steg vor dem Eingangsportal. Der Wassergraben und Teile des Mauerrings verschwanden jedoch 1773 – im Jahr, als die Anlage von den damaligen Besitzern, Basler Bürgern, ins Eigentum der öffentlichen Hand überging.

Paul Dalcher stellte seine Forderung nach einem Weiher auch im Einwohnerrat. Sein Postulat mit dem Titel «Neu-Positionierung des Prattler Schlosses» wurde Ende November vom Gemeindeparlament überwiesen. Der Gemeinderat muss die Weiheridee nun prüfen. Die Vision stösst jedoch nicht nur auf Gegenliebe.

Fürs «Eidgenössische» wird das Schloss herausgeputzt

Die Gemeinde ist schon seit Jahren daran, die künftige Nutzung des Schlosses mit seinen zahlreichen – teilweise dunklen und verwinkelten – Räumlichkeiten neu zu definieren. Heute finden im Gebäude Ausstellungen und Veranstaltungen statt, ebenso Sitzungen des Gemeinderats und des Bürgerrats.

Da gabs den Graben noch: Aquarell von Emanuel Büchel, 18. Jh. zvg

Der Gemeinderat hat bereits ein Facelifting angekündigt, mit Ausblick auf das Eidgenössische Schwinger- und Älplerfest (Esaf), das vom 26. bis 28. August in Pratteln stattfindet. Die Fassade wird aufgefrischt und die Beleuchtung erneuert. Pratteln will sich als host city des Esaf im besten Licht präsentieren. Den Weiher auszuheben, dafür würde die Zeit bis zum «Eidgenössischen» jedoch nicht mehr reichen.

Paul Dalcher hält im Postulat fest, dass nicht nur die Fassade und das Innere des Schlosses aufgewertet werden sollten. Vielmehr könne es «zur zentralen Attraktion für die Bevölkerung und für die auswärtige Besucherschaft» umfunktioniert werden. Der «naturnahe Schlossweiher» könne die Aufenthaltsqualität steigern sowie Enten und Fischen einen Lebensraum bieten. Zudem hätten Wasserflächen an Hitzetagen, die es künftig häufiger gebe, einen kühlenden Effekt.

Angst vor Versumpfung und Absenkung

Das Schloss Binningen hatte ebenfalls einen Wassergraben. zvg

Die Weiheranlage würde zwar historisch zum Bau passen, sagte Gemeinderat Philipp Schoch (Unabhängige), zuständig fürs Departement Hochbau, bei der Behandlung von Dalchers Postulat im Einwohnerrat. «Aber die heutige Umgebung sieht mittlerweile etwas anders aus.» Auch möchte man nicht nur eine hübsche Kulisse haben, sondern sich auch ums Innenleben kümmern. Dazu gehöre nicht zuletzt die energetische Sanierung. Das Schloss besitze noch eine Gasheizung.

Grundsätzliche Kritik kam im November von Seiten der Bürgerlichen. FDP-Einwohnerrat Andreas Seiler sagte:

«So ein Teich, das tönt doch gut. Aber ich befürchte, dass ein stehendes Gewässer rasch zum Sumpf verkommen könnte, mit Mücken und so weiter.»

Andere Sprecher wiesen darauf hin, dass das Schloss heute von zwei Strassen umgeben sei. SVP-Vertreter Josef Bachmann verwies auf eine frühere Prüfung der Weiheridee, die ergeben habe, dass das Vorhaben viel Geld koste und risikoreich sei: «Es wurde befürchtet, dass sich das Gebäude senkt, wenn die Mauern im Dreck stehen.»

Bau diente jahrzehntelang als Armenhaus

Paul Dalcher betont auf Anfrage, dass der Weiher mit den heutigen baulich-technischen Möglichkeiten sicher realisierbar wäre. Das Ziel sei eine Machbarkeitsstudie. Der Gemeinderat solle abklären, ob so ein Gewässer auch zu einem verhältnismässigen Preis zu haben wäre. Dalcher:

«Die Studie müsste Fragen beantworten wie etwa: Braucht es eine Folie und eine Umzäunung? Funktioniert der Teich ohne Zufluss? Wie viel Pflege wäre notwendig?»

Das Schloss ging 1910 durch Schenkung von der Bürger- an die Einwohnergemeinde über. Zuvor hatten Bedürftige in den alten Gemäuern gelebt; die Nutzung als Armenhaus endete 1908. Die Gemeinde sanierte die Schlossanlage in den 1960er-Jahren für 1,1 Millionen Franken. Sie steht heute unter dem Schutz der Eidgenossenschaft.

Noch immer ist der Untergrund rund um das Schloss teilweise leicht abgesenkt. Dem Wassergraben im Weg stünde jedoch die Schlossstrasse, die bis an die Westfassade heranreicht. Weil sich jedoch das Land in der Umgebung des Schlosses im Eigentum der Gemeinde befindet, wäre zumindest die Umleitung der Strasse(n) kein unüberwindbares Hindernis.

Hier funktioniert’s: Schloss Bottmingen mit Wassergraben. Töngi/bz-Archiv

