Vodka 4 Peace Neue Baselbieter Wodka-Marke soll humanitäre Hilfe für die Ukraine finanzieren Seit einigen Tagen sorgt ein blau-gelb lackierter Ferrari für Aufsehen. Dahinter steckt eine Ukraine-Hilfsaktion des Baselbieter Unternehmers Tobias Reichmuth. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 25.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ging in den letzten Tagen viral: der blau-gelbe Ferrari des Baselbieter Unternehmers Tobias Reichmuth. Quelle: zvg

«Bis jetzt haben wir rund 5000 Flaschen verkauft», erzählt Tobias Reichmuth (43). Und langsam wachse die Nachfrage in der ganzen Welt: «Wir haben Bestellungen aus Georgien, England und Thailand.» Zusammen mit einer ukrainischen Freundin Anastasiia Rosinina (30) hat der Unternehmer, der aus der TV-Sendung «Höhle der Löwen» bekannt ist, die Firma Drink For Peace AG mit Sitz in Pratteln gegründet.

Es habe sich um eine spontane Idee von ihm und seiner Partnerin gehandelt, die aus der Ukraine geflüchtet ist und jetzt bei Reichmuth wohnt. «Als sie am 3. März nach sechs Tagen Flucht bei mir angekommen war, habe ich ihr zunächst einen Wodka angeboten. Der war aber russisch, weshalb sie ihn nicht wollte.» Da sei ihnen die Idee gekommen.

Auffälliges Autokennzeichen BL 10

Für Aufsehen sorgte in den Weiten des Internets und in der Region aber bisher nicht so sehr das Getränk selbst, sondern Reichmuths Sportbolide mit der Nummer BL 10. Dieser ist seit einigen Wochen in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb lackiert und wirbt für den neuen Wodka. «Das sollte der Aktion etwas Würze verleihen und gleichzeitig eine Solidaritätsbekundung sein», erklärt Reichmuth und ergänzt: «Das Kennzeichen BL 10 habe ich übrigens nicht gekauft, sondern von meiner Mutter erhalten, die ebenfalls schöne Autos mag.»

Der ganze Gewinn aus dem Wodka-Verkauf wird gemäss Reichmuth für humanitäre Hilfe in der Ukraine verwendet. Dafür, dass die Hilfsgelder auch dort ankommen, wo sie ankommen sollen, sorge Geschäftspartnerin Rosinina zusammen mit Walter Fust, dem ehemaligen Chef der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) des Bundes, so Reichmuth.

Die Ehefrau Selenskis hat die Aktion gutgeheissen

Noch wird der Wodka in der Schweiz und Deutschland hergestellt, doch schon bald soll die Produktion in die Ukraine verlagert werden. «Das grösste Problem dabei ist, dass es in der Ukraine aktuell kaum Flaschen gibt. Man müsste den Wodka also in Zisternen importieren, das ist aber aus unterschiedlichen Gründen nicht so einfach», erklärt der Unternehmer.

Die zweite Charge soll nicht mehr wie die erste nach dem ukrainischen Präsidenten «Vodka Zelensky» heissen, sondern «Vodka 4 Peace», erklärt Reichmuth. Grund dafür ist aber nicht etwa, dass der Staatschef damit nicht einverstanden gewesen wäre. Laut Reichmuth hat dessen Frau die Aktion nämlich gutgeheissen. Es handelt sich vielmehr um eine Reaktion auf Rückmeldungen aus der ukrainischen Diaspora in der Schweiz: «Es wurde kritisiert, dass es um das ganze Land und das ganze ukrainische Volk gehen sollte.»

Zurückhaltung bei Detailhändlern

Ob das Getränk, das es in der Schweiz bisher nur online zu kaufen gibt, auch bei den Schweizer Detailhändlern erhältlich sein wird, scheint derzeit eher fraglich.

«Sie befürchten, dass der Verkauf des Wodkas in ihren Filialen als politische Stellungnahme gewertet werden könnte»,

sagt Reichmuth. Das sei aber überhaupt nicht die Idee. «Wir wollen einfach helfen und würden uns freuen, wenn die Grossverteiler sich uns anschliessen würden. Schliesslich verkaufen sie ja auch russischen Wodka.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen