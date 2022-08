Volksabstimmung Baselbieter Volk entscheidet im November über Steuersenkungen Die Baselbieter Regierung hat vorsorglich den 27. November als Termin für kantonale Abstimmungen festgelegt: Dann könnten die Vermögenssteuerreform sowie zwei Vorlagen für neue Führungsstrukturen an den Schulen zur Abstimmung gelangen. Sicher ist das allerdings noch nicht. Hans-Martin Jermann 16.08.2022, 15.04 Uhr

Steuervorlagen sind im Baselbiet oft ein heisses Eisen: Nach der Abstimmung über die Senkung der Unternehmenssteuern 2019 (Bild) sollen nun Vermögende steuerlich entlastet werden. Kenneth Nars

Am 27. November gelangen im Kanton Baselland gewichtige Vorlagen zur Abstimmung: So entscheidet das Stimmvolk über eine Senkung der Vermögenssteuern und über neue Führungsstrukturen für die Baselbieter Schulen. Der Regierungsrat hat am Dienstag die Abstimmungstermine vorsorglich festgelegt. Eidgenössische Vorlagen sind für den 27. November keine geplant.