Volksabstimmung im Baselbiet Tramgegner ist nicht gleich Tramgegner: Wer gegen die Verlängerung des 14ers ist Gegen die Verlängerung der Tramlinie 14 von Pratteln nach Salina Raurica hat sich eine breite, lose Bewegung gebildet. Die Motivation der einzelnen Tramgegner ist höchst unterschiedlich. Michel Ecklin 15.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie hat es satt, dass immer mehr überbaut wird: Auch deshalb wehrt sich die ehemalige Prattler Gemeinderätin Denise Stöckli gegen das Tramprojekt. Kenneth Nars (12. Mai 2021)

Ein Zwingner Gemeinderat, ein ehemaliger Bauverwalter aus Münchenstein, ein Grüner Allschwiler Einwohnerrat, ein ehemaliger und ein aktueller SVP-Landrat, ein Biologe aus Birsfelden, ein abtrünniger Freisinniger, der alt Gemeindepräsident von Augst: Diese Leute hatten bisher kaum etwas miteinander zu tun.

Doch jetzt setzen sie sich alle gegen die Tramverlängerung nach Salina Raurica ein, zusammen mit Bauern, ehemaligen und aktuellen Politikern aus dem ganzen Kanton, aber auch mit vielen Menschen, die bisher nicht öffentlich in Erscheinung getreten sind. Die Gegner der Vorlage, über die das Baselbieter Stimmvolk am 13. Juni abstimmt, sind auffallend breit aufgestellt.



Landräte engagieren sich gegen ihre eigene Partei

Es sei von Anfang an nicht das Ziel gewesen, Gruppierungen, Parteien oder Prominente für sich zu gewinnen, sagt Denise Stöckli. Die parteilose ehemalige Prattler Gemeinderätin ist heute Sprecherin von «Aapacke Pratteln», der losen Gruppe, die rund um die kommunale Volksinitiative «Salina Raurica Ost bleibt grün» entstanden ist und jetzt das Referendum gegen den Projektierungskredit für das verlängerte Tram ergriffen hat. Sie sagt:

«Wir haben bewusst Leute gesucht, die so abstimmen, wie sie denken, nicht solche, die blind Parteiparolen wiedergeben.»



Alle Parteien haben sich für das Projekt ausgesprochen. Mit im Boot der Gegner sitzen aber einige Politiker von rechts und links, die sich nicht an die Parolen ihrer Parteien halten, so etwa die Landräte Linard Candreia (SP, Laufen) und Marco Agostini (Grüne, Pfeffingen). Candreia lässt sich auf der «Aapacke»-Website so zitieren:

«Die Bauvorhaben in der Rheinebene sind überdimensioniert. Die Bauwachstumseuphorie muss gebremst werden.»

Marco Agostini ist nicht grundsätzlich gegen eine Bebauung der Ebene zwischen Pratteln und Augst. «So nahe an der Autobahn, ist Salina Raurica prädestiniert für Gewerbe», betont er. Dass man aber dort, im Lärm der Autobahn, jemals hochwertig wohnen werde, wie das geplant ist, das kann er sich nicht vorstellen. «Und deshalb braucht es auch kein Tram dorthin.»



Ähnlich sieht das der ehemalige Prattler SVP-Einwohner und -Landrat Walter Biegger. Er befürchtet, es entstehe eine abgelegene Retortenstadt, man dürfe nicht denselben Fehler wiederholen wie mit dem Prattler Längi-Quartier.



Betroffene Bevölkerung soll ihre Meinung sagen

Andere erachten vor allem die Kosten für die neue Tramtrasse als zu hoch, halten die bereits bestehende S-Bahn-Haltestelle für ausreichend für ein zukünftiges Quartier oder plädieren für einen Bus anstatt neuen Schienen. Es wird auch die Meinung vertreten, man könne das Tram immer noch bauen, wenn man genauer wisse, was und wie viel genau gebaut wird.



Nochmals einen anderen Aspekt wirft Paul Dalcher ein, ehemaliger Landrat, jetzt Prattler Einwohnerrat, Ex-FDP. Er möchte, dass die Bevölkerung der beiden betroffenen Gemeinden Pratteln und Augst zur Tramverlängerung ihre Meinung abgeben kann. In einem Leserbrief an die bz schreibt er:

«Im Pro-Komitee sind prominente Behördenmitglieder aus beiden Gemeinden aufgeführt. Sie tun so, als habe sich ihre Wahlbasis für das Tram entschieden.»



Den Bauern wiederum geht es um den Erhalt von Kulturland, ein Grund für die Opposition aus der SVP. Und auch «Aapacke Pratteln» will die Grünfläche belassen, wie sie ist. «Unser Fernziel ist, dass Salina Raurica nicht überbaut wird», sagt Stöckli.

Im 53-köpfigen Nein-Komitee befinden sich einige prominente Köpfe, darunter die ehemalige Reinacher Gemeindepräsidentin Eva Chappuis, der ehemalige Landratspräsident Ernst Thöni, der SVP-Landrat Martin Karrer oder der ehemalige Augster Gemeindepräsident Walter Stutz.

Opposition bei weiteren Verdichtungsprojekten

Stöckli ist sich bewusst, dass nicht alle die Tramverlängerung nach Salina Raurica mit der gleichen Absicht bekämpfen. Sie findet aber: «In einem ersten Schritt geht es darum, dass alle am gleichen Strick ziehen und wir gemeinsam die unnötige Tramverlängerung verhindern.» Womöglich, so ihre Hoffnung, wird die vielfältige Bewegung, die jetzt entstanden ist, bei weiteren Verdichtungsprojekten im Kanton aktiv werden.

Denn: «Beim Sammeln der Unterschriften in allen Baselbieter Gemeinden haben wir gemerkt, dass es sehr viele Leute gibt, die es satthaben, dass immer mehr überbaut wird. Nur haben die Grünen das noch nicht gemerkt.»