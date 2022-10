Volksabstimmung Stimmzettel kamen zu spät an – doch Ettingen ist kein Einzelfall im Baselbiet In Ettingen sind 104 Abstimmungscouverts zu spät auf der Verwaltung eingetroffen. Damit ist die Gemeinde kein Einzelfall. Ein noch grösseres Problem sind aber ungültige Stimmzettel. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.00 Uhr

Immer wieder kommen in den Baselbieter Gemeinden Wahlzettel zu spät an und können darum nicht mehr ausgezählt werden. Archivbild: Pius Amrein (Oktober 2019)

Ettingen sorgte nach dem vergangenen Abstimmungswochenende für Aufsehen. Die Gemeinde gab bekannt, dass beim Urnengang vom 25. September 104 Abstimmungsunterlagen zu spät eingetroffen sind. Folglich konnten sie nicht rechtzeitig ausgezählt werden. In Ettingen, wo insgesamt gut 2000 Stimmen abgegeben worden sind, wurden also rund fünf Prozent der eingegangenen Wahlzettel nicht ausgewertet.

Jede Stimmbürgerin und jeder Stimmbürger in der Region weiss: Bis am Dienstag muss das Abstimmungscouvert in einen der gelben Postbriefkästen eingeworfen werden. Ansonsten kommt die Stimme nicht rechtzeitig bei der Gemeindeverwaltung an. Danach bleibt nur die Möglichkeit, den Umschlag direkt bei der Gemeinde vorbeizubringen. Die Recherche der bz zeigt, dass längst nicht alle Wahlzettel rechtzeitig im Wahllokal eintreffen.

Ungültige Wahlzettel in der Mehrheit

In der Nachbargemeinde Pfeffingen zeigt sich ein ähnliches Bild wie in Ettingen – wenn auch nicht ganz so schlimm. «Zu spät eintreffende Abstimmungscouverts sind leider ein Phänomen, dass wir immer wieder beobachten», sagt Gemeindeverwalter Walter Speranza. Bei der jüngsten Volksabstimmung kamen etwa 0,7 Prozent der Stimmzettel, die die Gemeinde verschickt hat, zu spät zurück. Bei einer Wahlbeteiligung von rund 50 Prozent bedeutet das, dass einer von 150 Stimmzetteln nicht rechtzeitig ankam.

Addiert man die ungültigen Stimmen dazu, die noch einmal etwas mehr als ein Prozent ausmachen, so wird jede 50. Stimme nicht gezählt. Bei engen Abstimmungen kann das durchaus gewichtig sein.

Ungültige Wahlzettel fallen in der Regel mehr ins Gewicht als verspätete. Die Zahlen des Kantons Baselland zeigen, dass zwischen 1,5 bis 2 Prozent aller Wahlzettel ungültig sind. In den meisten Fällen vergessen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, ihr Abstimmungscouvert zu unterschreiben. Für zu spät eingereichte Couverts führt der Kanton keine Statistik, da diese Zahlen nur den jeweiligen Gemeinden vorliegen.

Wenige Stimmen können grossen Einfluss haben

Auch die Stadt Laufen bestätigt auf Anfrage, dass sie immer wieder Probleme mit ungültigen und verspäteten Stimmzetteln hat. Genaue Zahlen nennt sie aber keine. Sie verweist jedoch darauf, dass sie ihre Bevölkerung mit einer Publikation im kommenden Wochenblatt noch einmal über das korrekte Abstimmen informieren wird.

Dass nur wenige Stimmen ein Wahlresultat beeinflussen können, hat am gleichen Abstimmungswochenende eine Episode in Oberdorf gezeigt. Dort wurde eine Bewohnerin mit lediglich 21 Stimmen in den Gemeinderat gewählt.

In den kleinsten Gemeinden des Baselbiets scheinen verspätete Abstimmungscouverts aber kein Problem zu sein. In Schönenbuch beispielsweise betreffe dies maximal zwei Stimmzettel pro Abstimmung. Oft werden die Wahlzettel in solchen Gemeinden aber auch direkt beim Wahllokal vorbeigebracht.

