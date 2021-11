Von A bis Z Glühwein, Glocken und Gutzi: Die Weihnachtsmärkte im Baselbiet und Schwarzbubenland in der Übersicht In welchen Gemeinden Sie zur Adventszeit durch Märkte schlendern können – und wo Corona den Märkten einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren Aktualisiert 18.11.2021, 10.57 Uhr

Der Liestaler Weihnachtsmarkt findet statt – und er ist nicht der einzige. Nicole Nars-Zimmer



Glühwein um die kalten Hände aufzuwärmen, in Licht gehüllte Strassen und der Geruch von Zimt gemischt mit heisser Schokolade: Weihnachtsmärkte. Nachdem im vergangenen Jahr die pandemische Lage das Schlendern durch Märkte verhindert hat, ist es nun wieder an der Zeit.

Doch die Fallzahlen steigen weiter, und dennoch gilt zurzeit weder Masken- noch Zertifikatspflicht. Denn Weihnachtsmärkte gelten laut Bundesamt für Gesundheit in der Regel nicht als Veranstaltung. Das heisst, dass reine Märkte zwar Schutzkonzepte erstellen müssen, aber von einer Masken- oder Zertifikatspflicht absehen können. Finden zusätzliche Veranstaltungen statt, sind diese nach den Veranstaltungsregeln zu beurteilen.

Auch im Baselbiet wird die Vorweihnachtszeit in verschiedenen Gemeinden mit Märkten eingeläutet. Trotz coronabedingten Absagen ist die Auswahl an Möglichkeiten, im Kanton einen Markt zu besuchen, gross. Zu den bekanntesten dürften wohl der Christchindlimarkt in Laufen und der Weihnachtsmarkt in Liestal zählen.

Den geplanten Markt abzusagen, war in Laufen kein Thema. Dies bestätigt Koordinator Wolfgang Imhof auf Anfrage. Er sagt:

«Wir machen alles, damit wir den Christchindlimarkt durchführen können.»

Märkte seien eine Möglichkeit zu sozialisieren – etwas, das in den letzten Monaten aufgrund der Massnahmen oft zweitrangig war. Ob das mit den aktuell steigenden Zahlen kritisch ist? Imhof appelliert an die Eigenverantwortung der Besucherinnen und Besucher. Maskenpflicht sei seitens Organisatoren kein Thema mehr. Denn: «Draussen ist man selten 15 Minuten zusammen. Im Innenbereich gilt, wie vom BAG vorgeschrieben, Zertifikatspflicht», sagt er.

Ähnlich klingt es in Liestal: «Für uns war klar, dass wir den Weihnachtsmarkt dieses Jahr gerne in einer Form durchführen möchten», schreibt Irene Müller, Kommunikationsverantwortliche von KMU Liestal. Die Entscheidung sei jedoch von der aktuellen Situation abhängig gewesen. Sie ergänzt:

«Aufgrund der ungewissen Entwicklung der Pandemie war die Planungsphase zwangsläufig von Ungewissheit geprägt.»

Dennoch konnte der fünftägige Markt auf die Beine gestellt werden. Einzig der Anlass zum Einschalten der Beleuchtung findet aufgrund der Covid-Bestimmungen nicht statt. Glänzen wird die Stadt trotzdem.

Maskenpflicht ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht Teil des Schutzkonzeptes, ausser das Standpersonal kann den vorgegebenen Abstand zueinander während mehr als 15 Minuten nicht einhalten. Dies bestätigt ein Sprecher der Stadt.

Hier kann die Weihnachtszeit mit einem Marktbesuch eingeläutet werden:

Aesch

In der Gemeinde Aesch steht der Markt am 1. Advent-Wochenende vom 26. November bis 28. November an. Am Freitag von 18 Uhr bis 21 Uhr, Samstag von 12 Uhr bis 20 Uhr und am Sonntag 12 Uhr bis 18 Uhr ist der Markt für Besucherinnen und Besucher offen. Dieser bildet einen Rundgang von der Kirche über den Mühleplatz, durch die Klusstrasse und den Saalweg weiter in die Obere Kirchgasse und über den Pfarrhof-Platz zurück zum Kirchplatz.

Allschwil

Die Engel kommen auf den Allschwiler Dorfplatz : Am Samstag 27. November findet von 17 Uhr bis 22 Uhr der «Ängelimärt» statt.

Arlesheim

Auf dem Domplatz in Arlesheim wird Weihnachten eingeläutet. Am 27. November findet zwischen 12 Uhr und 20 Uhr der Adventsmarkt statt.

Bättwil

Die Gemeinde Bättwil lädt gleich an zwei Tagen zum Weihnachtsmarkt ein. Dieser findet am 20. November von 11 Uhr bis 19 Uhr und am 21. November von 11 Uhr bis 17 Uhr beim Oberstufenzentrum Leimental statt.

Biel-Benken

Weihnachtsstimmung nimmt den Dorfplatz in Biel-Benken am Samstag, 20. November ein. Der Adventsmarkt findet nämlich von 10.30 Uhr bis 17 Uhr statt.

Binningen

Von 11 Uhr bis 18 Uhr wird es am 27. November in Binningen festlich – der Weihnachtsmarkt findet auf dem Dorfplatz statt.

Bottmingen

Der Wunder-Weihnachtsmarkt im Schlosspark der Gemeinde Bottmingen steht am 4. Dezember an. Besucherinnen und Besucher werden zwischen 16 Uhr und 22 Uhr empfangen.

Es ist wieder Glühwein-Zeit! Keystone/Matthias Waeckerlin

Bretzwil

Die Gemeinde Bretzwil läutet Weihnachten am 28. November mit einem Markt ein. Dieser findet von 11 Uhr bis 18 Uhr im und um das Baumgartenschulhaus statt.

Büsserach

Klein aber fein: In der Gemeinde Büsserach findet ein kleiner Markt mit etwa drei Ständen statt. Der «Adventsmarkt für Pfarrer Kobor Rumänien» findet am 20. November von 12 Uhr bis 19 Uhr und am 21. November von 11 Uhr bis 16 Uhr statt.

Diegten

Am 4. Dezember ist in Diegten Weihnachtsstimmung angesagt. Vom 11 Uhr bis 17 Uhr findet ein Weihnachtsmarkt statt.

Dornach

Dornach hat während zwei Tagen eine Weihnachtsmarkt. Dieser findet am 4. und 5. Dezember statt. Am Samstag können Besucherinnen und Besucher den Markt zwischen 11 Uhr und 20 Uhr besuchen. Am Sonntag von 11 Uhr bis 17 Uhr.

Frenkendorf

Auch in der Gemeinde Frenkendorf wird Weihnachten mit einem Markt eingeläutet. Dieser findet am Samstag, 4. Dezember von 11 Uhr bis 20 Uhr auf dem Dorfplatz statt.

Füllinsdorf

Auch Füllinsdorf setzt auf den Weihnachtsmarkt. Dieser findet am 20. November im Park des Seniorenzentrum Schönthal statt.

Gempen

Anstelle eines Marktes findet in der Gemeinde Gempen am 5. Dezember ein Weihnachtsrundgang mit Ständen statt. Der Anlass wird vom ortseigenen Kulturverein organisier und lädt zwischen 10 und 17 Uhr zu einem Spaziergang durch das Dorf ein.

Giebenach

Am Samstag, 20. November ist in Giebenach ein Marktbesuch angesagt. Zwischen 15 Uhr und 20 Uhr findet beim Schulhaus der Weihnachtsmarkt statt. Die Vorweihnachtszeit wird mit Guetzli, Glühwein und einer Weihnachtsgeschichte um 17.30 Uhr eingeläutet.

Grellingen

Am Wochenende vom 27. und 28. November findet der Weihnachtsmarkt in Grellingen statt. Empfangen werden interessierte im Dorfzentrum.

Hofstetten-Flüh

Der etwas andere Weihnachtsmarkt: In Hofstetten-Flüh findet am 28. November der Adventsspaziergang statt. Dieser ist über mehrere Strassen und zwei Routen, eine davon in Flüh und eine in Hofstetten, verteilt. Der Adventsspaziergang findet in den beiden Gemeindeteilen zeitlich versetzt statt. Den Start macht Hofstetten von 11 Uhr bis 17 Uhr, gefolgt von Flüh von 13 Uhr bis 19 Uhr. Ein Planwagen-Shuttle verbindet die beiden Routen zwischen 14 Uhr und 17 Uhr.

Itingen

Pünktlich zum 1. Advent wird in Itingen, mit dem traditionellen Markt, Weihnachten eingeläutet. Dieser findet am Sonntag, 28. November von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr in der Dorfstrasse statt.

Lampenberg

Weihnachtliche Stimmung wird am 20. November auch in Lampenberg herrschen. Zwischen 10 Uhr und 18 Uhr findet der Wald-Weihnachtsmarkt bei der ortseigenen Waldhütte zum 13. Mal statt.

Langenbruck

Am 20. November findet in der Gemeinde Langenbruck der Dorfweihnachtsmarkt statt. Zwischen 10 Uhr und 19.30 Uhr wird die Hintere Gasse weihnachtlich.

Laufen

Auch der traditionelle Christchindlimarkt in Laufen findet dieses Jahr statt. Er wird am 2. Adventswochenende, 4. Dezember und 5. Dezember, durchgeführt. Am Samstag sind die Stände von 12 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 Uhr bis 18 Uhr. Der Markt führt durch die Hauptstrasse und entlang der Amthausgasse durchgeführt. Nicht zu vergessen Samichlaus und Schmutzli, die durch das weihnachtliche Stedtli ziehen.

Lausen

Der Weihnachtsmarkt des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Lausen und der Weihnachtsbaumverkauf der Gemeinde Lausen finden am 18. Dezember statt. Der Verein lädt ab 10 Uhr auf dem Schulhausareal Mühlematt ein.

Der Liestaler Weihnachtsmarkt findet während fünf Tagen statt. Kenneth Nars



Liestal

Während fünf Tagen verwandelt sich die Liestaler Altstadt in ein Winterwunderland. Von Mittwoch, 8. Dezember bis Sonntag, 12. Dezember findet der Weihnachtsmarkt in der Rathausstrasse statt. Unter der Woche sind die Stände von 11 Uhr bis 21 Uhr geöffnet, am Samstag bereits um 9 Uhr bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 18 Uhr. Gute Nachrichten für Naschmäuler: Die Essens- und Getränkestände sind bis 22 Uhr offen. Glänzen wird es auch dieses Jahr – der Anlass zum Einschalten der Beleuchtung findet aufgrund der Covid-Bestimmungen aber nicht statt.

Oberwil

Am 21. November findet in Oberwil der Adventsmarkt statt. Von 10 Uhr bis 18 Uhr wird der Parkplatz Coop Oberwil Dorf in eine Adventslandschaft verwandelt.

Oltingen

Der Advent wird in der Gemeinde Oltingen ereignisreich. Am 27. November und 28. November, sowie am 4. Dezember, 5. Dezember, 11. Dezember und 12. Dezember findet eine Ausstellung und ein Verkauf von Handwerklichem statt. Dies jeweils an den Samstagen von 13 Uhr bis 19 Uhr und an den Sonntagen von 11 Uhr bis 17 Uhr. Am November-Wochenende findet zudem ein Kerzenziehen auf dem Ochsenplatz ab 13 Uhr statt. Wer komplett in die Adventszeit eintauchen möchte, hat am 27. November die Möglichkeit um 17 Uhr im Innenhof der Oberen Mühle eine Weihnachtsgeschichte zu hören.

Pratteln

In Pratteln weihnachtet es bereits am 20. und 21. November mit dem diesjährigen Weihnachtsmarkt. Der Markt findet rund um die reformierte Kirche statt. Am Samstag sind die Stände von 14 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 Uhr bis 16 Uhr.

Reigoldswil

Am Sonntag, 21. November findet in der Gemeinde Reigoldswil von 12 Uhr bis 18 Uhr ein Weihnachtsmarkt statt. Das Marktgeschehen ist im und um das Museum zum Feld geplant.

Reinach

In der Gemeinde Reinach finden dieses Jahr gleich zwei Weihnachtsmärkte statt. Im und um das Mischeli Zentrum veranstaltet der Quartier Verein Reinach Nord am 4. Dezember einen Markt. Dieser findet von 10 Uhr bis 17 Uhr statt. Am 8. Dezember folgt der Reinacher Weihnachtsmarkt. Das Ortszentrum steht Besucherinnen und Besuchern von 12 Uhr bis 20 Uhr offen. Verpflegungsstände verwöhnen die Besuchenden noch eine Stunde länger.

Schönenbuch

In der Gemeinde Schönenbuch wird Weihnachten auch bereits im November eingeläutet. Der Markt findet am 20. November statt.

Therwil

Am Freitag, 26. November ist in der Gemeinde Therwil Weihnachten angesagt. Von 10 Uhr bis 20 Uhr findet der Weihnachtsmarkt statt.

Wahlen

Der Familienverein Wahlen lädt am 11. Dezember zum diesjährigen Wintermarkt ein. Dieser findet von 16 Uhr bis 21 Uhr statt.

Zwingen

Das Datum scheint beliebt: Auch in der Gemeinde Zwingen findet der Weihnachtsmarkt im Schloss statt und zwar am 20. und 21. November. Die Stände sind am Samstag von 12 Uhr bis 20 Uhr geöffnet und am Sonntag von 11 Uhr bis 17 Uhr.

Diese Gemeinden verzichten coronabedingt auf einen Weihnachtsmarkt:

Bubendorf

Bereits zum zehnten Mal hätte der Weihnachtsmarkt auf dem Schloss Wildenstein stattfinden sollen. Aufgrund der aktuellen Situation rund um die Pandemie, musste dieser leider abgesagt werden.

Auch der Markt auf dem Schulhausplatz in Bubendorf wurde jetzt abgesagt. Dieser hätte am 4. Dezember stattfinden sollen.

Ettingen

Die Dorfweihnacht in der Gemeinde Ettingen wurde aufgrund des zu hohen Risikos erneuter Einschränkungen durch Bund oder Kanton abgesagt. Auch der Weihnachtsmarkt im Guggerhuus in Ettingen fällt dieses Jahr aus.

Nuglar-St. Pantaleon

Auch der Weihnachtsmarkt in St. Pantaleon wurde abgesagt. Dieser hätte am 27. November stattfinden sollen.

Pfeffingen

Abgesagt werden musste auch der Weihnachtsmarkt in der Gemeinde Pfeffingen. Dieser wäre für den 20. November geplant gewesen.

Waldenburg

Auch der geplante Weihnachtsmarkt in der Gemeinde Waldenburg musste abgesagt werden. Er hätte am 27. November stattfinden sollen.

Hier besteht noch Unsicherheit:

Metzerlen-Mariastein

Ob der Adventsmarkt in Mariastein durchgeführt werden kann ist derzeit noch unklar. Im Verlauf der Woche wird der Entscheid gefällt.