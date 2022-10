Von März bis Oktober Bis der Himmel wieder blau ist: Wie sich eine Ukrainerin in der Region Basel ein neues Leben aufbaut Kenneth Nars Seit sieben Monaten ist Allschwil das neue Zuhause von Oksana und Nikita Adzhamko. Die Mutter flüchtete nach dem Kriegsausbruch mit ihrem Sohn aus der Ukraine. Hier sieht sie eine Chance, wie sie sagt, für sich und ihren Sohn. Die bz hat sie seit der Ankunft in der Schweiz begleitet. Nora Bader und Silvana Schreier Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Gemeinsam sitzen sie am Esstisch in der Küche und trinken Tee. Am Tag darauf hat Oksana Adzhamko ein Vorstellungsgespräch als Coiffeuse. Martin Burr hilft ihr beim Zusammenstellen der Bewerbungsunterlagen. Sie hat eigens für die neue Stelle ein professionelles Instagram-Profil erstellt. Die 40-Jährige ist mit ihrem Sohn Nikita aus der Ukraine geflüchtet. Seit zwei Wochen leben sie bei der Familie Burr in Allschwil.

«Du müsstest bald los», sagt Burr auf Englisch zu Oksana. An diesem Abend findet in der Schule von Nikita ein Informationsanlass statt. Oksana streicht sich die langen blonden Haare zurecht und verabschiedet sich strahlend. «Es freut mich, Sie kennen zu lernen», sagt sie in gebrochenem Englisch. Und: Man dürfe sie alles fragen. Doch dafür bleibt an diesem Abend keine Zeit mehr.

Die Chronologie des Ukrainekriegs: 24. Februar 2022 Russland will die ukrainische Regierung stürzen. Streitkräfte rücken von Belarus aus und marschieren in der Ukraine ein. Die Luftwaffe greift mehrere Städte an. Am ersten Tag sterben über 130 Menschen, mehr als 300 werden verletzt.

In den kommenden Wochen und Monaten wird die bz Oksana und Nikita zu Behördenterminen begleiten, Oksana wird von ihrem neuen Job erzählen und Nikita wird erste deutsche Wörter aufschnappen. Es ist die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter aus der Ukraine, die sich für ihre Kinder Sicherheit wünscht. Und sich auf ein neues Leben in der Schweiz einlässt.

1. März 2022 Der Angriffskrieg der russischen Armee wird ausgeweitet. Die Stadt Cherson und der Kiewer Fernsehturm sind unter Beschuss. Wenige Tage darauf scheitern sowohl eine Waffenruhe als auch die Evakuierung der Stadt Mariupol.

Zwei Wochen nach Kriegsausbruch in der Ukraine beschliesst Oksana, zu flüchten. Swaljawa, die Stadt im Westen des Landes, ist ihre Heimat. Hier betreibt sie einen Coiffeursalon, hier hat sie ihre Freundinnen und ihren Vater, der in der Ukraine bleiben will. Ihr jüngster Sohn Nikita (8) ist hier aufgewachsen. Der ältere, Maxim (17), lebt in der Slowakei im Internat. Er besucht eine Hotelfachschule. Von den Vätern der beiden Jungs hat sich Oksana getrennt.

Wo die Reise endet, weiss Oksana zum Zeitpunkt ihrer Flucht nicht. Die selbstständig erwerbende Coiffeuse und ihr Sohn Nikita machen sich bereit, sie steckt ein paar Utensilien aus dem Coiffeursalon, Kleidungsstücke und Habseligkeiten in einen Koffer. Mit dem Zug geht es an die polnische Grenze.

14. März 2022 Die Vereinten Nationen gehen von 2,8 Millionen Menschen aus, die seit Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 aus der Ukraine geflohen sind. Wenige Tage darauf verstärkt Russland die Luftangriffe auf ukrainische Gebiete.

Das Telefon des Baselbieter Vereins Terranea klingelt Sturm. Es ist Mitte März. Der Verein Terranea organisiert in Freiwilligenarbeit Bustransporte von der polnischen Grenze in die Schweiz. Die Geflüchteten sollen dann in der Region Basel bei Gastfamilien leben. Mit einem dieser Busse reisen Oksana und Nikita in die Schweiz.

Ein eisiger Wind fegt über den grossen Parkplatz in Augst, nahe der Autobahn. Eigentlich hätte der Bus mit den 72 Geflüchteten aus der Ukraine kurz nach 16 Uhr eintreffen sollen. Die Gastfamilien warten gespannt. «Sie haben Verspätung», sagt sagt eine Vertreterin des Vereins. Sie weist die Anwesenden an, sich ruhig zu verhalten und wenn sie aufgerufen würden, zum Bus zu kommen. Die Menschen aus der Ukraine könnten keine zusätzliche Aufregung gebrauchen. Sie fragt in die Runde: «Können die Männer beim Ausladen des Gepäcks helfen?»

Oksana und Nikita fahren in einem Bus von der polnischen Grenze in die Schweiz. Organisiert wird die Fahrt vom Verein Terranea. zvg

Endlich biegt der doppelstöckige Reisecar auf den Parkplatz ein. In der oberen Etage sitzen Kinder, sie winken. Ein Junge lächelt, anderen ist die Verunsicherung und Müdigkeit anzusehen. Unter den Geflüchteten ist auch ein zwei Monate altes Baby. Die junge Mutter trägt das Kind auf dem Arm aus dem Bus, dick eingewickelt in eine Decke. Eine Frau hat einen Rucksack mit Guckloch umgeschnallt. Dahinter sitzt eine Katze.

In kleinen Gruppen steigen die aufgerufenen Menschen aus dem Bus, fallen sich in die Arme, begrüssen schüchtern ihre Gastfamilie. Manche brechen in Tränen aus. Bevor sich die Wege der Ukrainerinnen und Ukrainer trennen, tauschen sie Telefonnummern aus. Nach und nach leert sich der Parkplatz.

Mehr als vier Millionen Menschen sind bis Mitte März aus der Ukraine geflohen. Auch in die Schweiz. Am 11. März aktiviert der Bundesrat zum ersten Mal überhaupt den Schutzstatus S. Bundesrätin Karin Keller-Sutter besucht am 24. März das Bundesasylzentrum in Basel. Unterdessen haben sich gegen 8000 Menschen in der Schweiz registriert. Ein Grossteil lebt bei Gastfamilien.

4. April 2022 Amnesty International untersucht mutmassliche Taten im ukrainischen Ort Butscha. Mehr als 400 Zivilistinnen und Zivilisten sollen von der russischen Armee getötet worden sein. Einige Tage später steigt die Zahl auf über 1200 Tote. Russland bestreitet jegliche Verantwortung.

Oksana und Nikita ziehen nach Allschwil. Die bz besucht sie am 7. April bei der siebenköpfigen Familie Burr im Dorfzentrum. Im gemütlichen Riegelhaus bewohnen Mutter und Sohn gemeinsam ein Zimmer im Obergeschoss. Nikita geht bereits zur Schule. Er versteht sich gut mit der gleichaltrigen Tochter Burrs. Die beiden sitzen auf dem Sofa, sie kichern. Auf dem Laptop läuft ein russischer Trickfilm.

Dass sich Oksana bereits auf eine Arbeitsstelle bewerben kann, verdankt sie dem Schutzstatus S. Dieser erlaubt es ukrainischen Geflüchteten, eine Arbeit aufzunehmen. Die Bewerbung für eine Stelle beim Friseursalon Kopfwerk in der Aeschenvorstadt in Basel machte Oksana nervös.

Doch fünf Tage nach dem Vorstellungsgespräch folgt die gute Nachricht per SMS: Oksana darf ein Praktikum beginnen. Im Anschluss wird ihr eine 50-Prozent-Stelle in Aussicht gestellt.

13. April 2022 Die Europäische Union sowie die USA sichern der Ukraine Waffenlieferungen über 1,2 Milliarden Euro zu. In Deutschland wird die Rüstungshilfe deshalb um zwei Milliarden Euro angehoben.

Mitte April steht einer von unzähligen Behördengängen an, wie sie auch andere Geflüchtete tätigen müssen. Oksana und Nikita fahren nach Frenkendorf zum Baselbieter Amt für Migration. Sie haben sich zwar schon in Basel für den Schutzstatus S registriert. Jetzt geht es aber um den Ausweis in Kreditkartenformat. Den erhalten sie vom Kanton Baselland. Und dafür müssen sie sich auf dem Amt nochmals fotografieren lassen, Fingerabdrücke der Zeigefinger abgeben, eine Unterschrift auf dem Bildschirm hinterlassen. Martin Burr begleitet sie.

Schulterzuckend lassen sie alles über sich ergehen. Nikita trägt einen gelben Pullover mit passender Hose. «You are the change», steht in blauen Lettern auf dem Oberteil. Den Ausweis sollten sie innert fünf Tagen erhalten, erklärt die Mitarbeiterin am Schalter.

Nach dem Termin setzen sich Oksana und Martin Burr auf die Terrasse eines Restaurants. Nikita kundschaftet den kleinen Spielplatz im Innern des Lokals aus. Oksana berichtet von der neuen Arbeitsstelle. «Am 4. Mai geht es los.» Sie freue sich, sagt sie. Ein bisschen nervös sei sie zwar schon. Aber Haareschneiden sei ihre Leidenschaft.

Martin Burr erzählt, wie Oksana seinen Töchtern immer wieder schöne Frisuren mache. Oksana lächelt. Es gefalle ihr, mit ihrem Beruf anderen eine Freude bereiten zu können. In der Ukraine seien die Leute nicht nur zum Haareschneiden in ihren Salon gekommen. «Wir haben viel geredet und Zeit miteinander verbracht.» Fast täglich erhalte sie Nachrichten ihrer ehemaligen Kundinnen und Kunden. Sie fragen, ob Oksana im Land sei und ihnen die Haare machen könne. Schön, aber auch schwierig sei das für sie, sagt sie.

In der Schweiz sei sie glücklich, jeder Tag fühle sich gut an. Mit Nikita war sie schon im Museum, im Theater, an Konzerten, im Zoo und bei Fussballspielen. Sie kann es sich vorstellen, hierzubleiben. Für immer. Denn in der Schweiz sieht sie für ihre Söhne eine Chance auf ein besseres Leben und eine gute Ausbildung. Nikita geht in die Integrationsklasse in Allschwil. Oksana überlegt sich, den älteren Sohn Maxim nach seinem Abschluss in der Slowakei hierhin zu holen.

30. April 2022 Putin droht im russischen Fernsehen erneut mit Atomkrieg und zeigt auf, wie schnell die Raketen in London oder Berlin wären – es wären rund 100 Sekunden.

Anfang Mai können Oksana und Nikita eine Wohnung an der Baslerstrasse in Allschwil besichtigen – dank der Kontakte der Familie Burr. Am Tag darauf erreicht eine SMS von Martin Burr die bz: «Oksana und Nikita haben heute eine Wohnungszusage bekommen. Sie sind glücklich und ich damit auch. Liebe Grüsse, Martin.»

In den vergangenen zwei Monaten hätten sie mit Burrs eine neue Familie gefunden, sagt Oksana. Nun freue sie sich aber auch auf die eigenen vier Wände.

«Wenn wir umgezogen sind, lade

ich euch alle ein zu einer Party.»

Bei der Wohnungsbesichtigung: Kurz danach erhielten Oksana und Nikita die Zusage. zvg

Die Wohnung befindet sich im Dachgeschoss eines sanierten Mehrfamilienhauses. Es ist ein einziger Raum; Küche, Wohn- und Schlafzimmer. Dank der grossen Dachfenster dringt viel Tageslicht in die Einzimmerwohnung. Wenn Nikita schläft, zieht sich Oksana in die offene Küche zurück. Für jetzt passe es, sagt sie. Würde jedoch irgendwann der ältere Sohn zu ihnen ziehen, müssten sie sich nach etwas Neuem umsehen.

1. Mai 2022 Das Asowstal-Werk im belagerten Mariupol wird laut ukrainischen Angaben weiter beschossen. Am Sonntag beginnt eine Evakuierungsaktion, bei der etwa 100 seit Wochen in festsitzende Zivilistinnen und Zivilisten aus dem Werk geholt werden. Eine Woche darauf sind Frauen, Kinder und ältere Personen evakuiert.

Es ist der 4. Mai, Oksana hat ihren ersten Arbeitstag im «Kopfwerk». Im Salon herrscht um 14 Uhr Hochbetrieb. Inmitten von Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden, Stühlen, Spiegeln und Sesseln steht Oksana und faltet schwarze, frisch gewaschene Handtücher zusammen. Sie spricht angeregt mit einer Frau Ukrainisch, trägt roten Lippenstift und grosse Ohrringe.

Die Inhaberinnen und Inhaber vom «Kopfwerk» übergeben Oksana ein Geschenk: zwei nigelnagelneue Scheren. «Meine eigenen konnte ich auf der Flucht nicht mitnehmen», sagt Oksana. Sie fällt ihrem neuen Chef Boris Brugger gerührt um den Hals. Es sei ihr manchmal nicht recht. «Zu Hause war ich mit meinem eigenen Geschäft selbstständig. Hier bin ich auf alle anderen angewiesen.» Aber sie sei dankbar.

Der erste Arbeitstag im Salon Kopfwerk: Oksana bekommt von ihrem neuen Chef Boris Brugger ein Geschenk überreicht. Viktoriya Gafforelli (Mitte) übersetzt hin und wieder für sie. Kenneth Nars

«Ich war so nervös», sagt Oksana etwas später. Ihre neue Kollegin eilt herbei und bietet an, zu übersetzen. Viktoriya Gafforelli lebt seit zehn Jahren in der Schweiz. Oksana sagt, sie fühle sich sehr wohl im neuen Team. Es sei «fast wie zu Hause». Und als sie diese Worte ausspricht, füllen sich ihre sonst so fröhlichen Augen mit Tränen.

«Es ist für mich sehr schwierig,

die Nachrichten zu schauen.»

17. Mai 2022 Russland und die Ukraine setzen die laufenden Verhandlungen über ein Ende der Angriffe aus. Fünf Tage darauf verlängert die Ukraine das Kriegsrecht, das seit Februar gilt.

Gerade gestern habe eine Rakete ihre Heimatstadt Swaljawa getroffen. Die Scheiben seien zerborsten, Scherben liegen jetzt auf den Strassen. «Ich habe Schuldgefühle, weil es mir hier gut geht, ich aber viele Leute zurücklassen musste», sagt Oksana. Aber so schwierig das sei, sie müsse jetzt versuchen, weiterzuleben, übersetzt Viktoryia Gafforelli und es ist nicht ganz klar, ob das ihre oder Oksanas Worte sind.

Ihre ersten Kundinnen und Kunden sind schon unterwegs in den Salon. Es ist ihre Gastfamilie, die Burrs, die sie gemeinsam mit Sohn Nikita abholt. Als Überraschung und um den ersten Arbeitstag zu feiern, besuchen sie das Benefiz-Spiel zwischen dem FC Basel und Dynamo Kiew im St. Jakobstadion.

15'000 Fans verfolgten das Freundschaftsspiel zwischen dem FC Basel und Dynamo Kiew. Darunter auch Oksana (Mitte), Nikita (rechts) und die neue Arbeitskollegin Viktoryia Gafforelli. zvg

5. Juni 2022 Russische Streitkräfte greifen erstmals seit April die ukrainische Hauptstadt Kiew an. Auch Ende des Monats sind Explosionen zu hören.

Im Juli ist Oksanas kleine Familie für sechs Wochen komplett. Ihr ältester Sohn Maxim, der in der Slowakei im Internat lebt, ist zu Besuch. Zu dritt leben sie in der kleinen Dachgeschosswohnung in Allschwil. Besonders Nikita geniesst die Zeit mit dem grossen Bruder. Während Oksana arbeitet, gehen die Brüder Fussball spielen oder auf den Spielplatz.

1. Juli 2022 Laut ukrainischen Informationen wird ein Wohnhaus in Odessa von Raketen getroffen, es soll Tote und Verletzte geben. Zehn Tage später wird ein Raketenangriff auf ein Haus in der Ostukraine gemeldet. 15 Menschen sollen getötet worden sein.

Oksana (Mitte) hat für sich und Nikita (links) eine Einzimmerwohnung in Allschwil gefunden. Während des Sommers lebte auch ihr ältester Sohn Maxim (rechts) einige Wochen bei ihr. Silvana Schreier

Oksana würde Maxim am liebsten nicht mehr gehen lassen. Da er im November sein 18. Lebensjahr erreicht und darum in der Ukraine ins Militär müsste, will er die Ferienzeit für einen Besuch in der Heimat nutzen – trotz der unsicheren Lage. Danach könne er vermutlich für mehrere Jahre nicht mehr einreisen, sagt er. Bevor er jedoch definitiv in die Schweiz kommen kann, will Maxim die Hotelfachschule in der Slowakei abschliessen. Ein Jahr fehlt ihm noch dafür. Oksana hofft, dass er sich danach für ihr neues Zuhause entscheidet.

11. September 2022 Weitere Gebiete im Osten und im Süden werden von der ukrainischen Armee zurückerobert. Russische Streitkräfte verlassen die Gebiete.

Anfang Oktober, über ein halbes Jahr leben Oksana und Nikita schon in der Schweiz. Den Kontakt mit der Familie Burr halten sie aufrecht. Besonders Nikita ist immer wieder zu Gast, sei es zum Mittagessen oder an den Nachmittagen, wenn Oksana arbeitet.

Martin Burr sagt, er sei froh über die Erfahrung. «Die Begegnung mit Oksana und Nikita hat unsere Perspektive erweitert und wir kamen in Berührung mit der Weltgeschichte.» Gleichzeitig hätten sie als Familie konkret helfen und unterstützen können. Ob die Burrs ihr Haus so bald wieder für Geflüchtete öffnen werden, wissen sie noch nicht. Burr sagt:

«Wir suchen nicht aktiv, aber

wir bleiben eine offene Familie.»

Nikita habe sich unterdessen gut in der Schule eingelebt, sagt Oksana. «Er geniesst es, hier hat er viel weniger Hausaufgaben als in der Ukraine.» Nikita nickt eifrig. Vor den Sommerferien war er mit seiner Klasse in einem Schullager. Für Oksana eine ungewohnte Situation, den Sohn nicht bei sich zu haben. Die Lehrerinnen hätten ihr jedoch fast täglich bestätigt, dass Nikita die Zeit mit den anderen Kindern geniesse.

4. Oktober 2022 Der ukrainische Präsident Selenski unterzeichnet ein Dekret, das Verhandlungen mit Russland ausschliesst, solange Putin Präsident ist. In den Tagen zuvor kündigte Russland die Annexion mehrerer Gebiete im Osten der Ukraine an.

Oksana besucht seit einigen Wochen einen Deutschkurs in Reinach. Hochdeutsch könne sie unterdessen meist verstehen, nur das Schweizerdeutsch bereite ihr noch Mühe, sagt sie. Sie zeigt eine SMS eines Elternteils eines Klassenkameraden von Nikita. «Ich habe gar nichts verstanden.» Gemeinsam mit der Deutschlehrerin habe sie schliesslich herausgefunden, worum es darin ging.

Oksana sagt: «Ich bin in die Schweiz gekommen, damit mein kleiner Sohn eine Zukunftsperspektive hat.» Gleichzeitig wünscht sie allen in der Ukraine, dass «der Himmel über ihnen bald wieder blau ist». «Das sagt man bei uns so.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen