Drei Birsstadt-Gemeinden wollen die Steuern erhöhen

Steuervogt Von wegen reiches Unterbaselbiet: Diese Birsstadt-Gemeinden wollen mehr Geld von ihren Einwohnern Wegen struktureller Defizite drohen Reinach, Arlesheim und Münchenstein in finanzielle Schieflagen zu geraten. Jetzt greifen sie zu einem unbeliebten Mittel: Steuererhöhungen. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 03.11.2021, 05.00 Uhr

Die Steuern in Arlesheim bleiben unter den tiefsten im Kanton, sollen aber um 2 Prozentpunkte steigen.

Bild: Kenneth Nars

Ein Gespenst geht um im Unterbaselbiet – das Gespenst der Steuererhöhungen. In den vergangenen Jahren mussten vor allem kleinere Orte im Oberbaselbiet die Steuern erhöhen. Doch jetzt sehen auch grosse Gemeinden der Birsstadt keinen anderen Ausweg. Die Vorhut machte Reinach, das schon für dieses Jahr den Steuersatz um 2 Prozent erhöhte. Und im Dezember soll der Einwohnerrat zusätzliche 2,5 Prozent absegnen. In der Tiefststeuergemeinde Arlesheim sind 2 Prozent angesagt, und womöglich kommt auch Münchenstein nicht um mehr Steuern herum.

Die Gründe für das Anziehen der Steuerschraube sind unterschiedlich. So fliessen in Reinach die Steuern immer üppiger – nur sind die Kosten, insbesondere in den Bereichen Bildung, Sozialhilfe und Alter, noch stärker gestiegen. «Wenn das Kostenwachstum über dem Wachstum der Steuereinnahmen liegt, ist eine ausgeglichene Rechnung nicht möglich», so die lapidare Erklärung des Gemeindepräsidenten Melchior Buchs. Das strukturelle Defizit sei schon seit einigen Jahren da. Nur habe man es mit Sondereffekten ausgleichen können. Buchs ist überzeugt:

«Aus meiner Sicht ist eine Steuererhöhung unvermeidlich.»

In Arlesheim bleibt man dem selber gesetzten Ziel, unter den fünf steuergünstigsten Gemeinden zu bleiben, treu, wie Gemeindepräsident Markus Eigenmann betont. Der Gemeinderat sieht ein strukturelles Defizit aufkommen, hauptsächlich weil einige gute Steuerzahler in den vergangenen Jahren weggefallen seien, so Eigenmann. Eigentlich wäre für eine ausgeglichene Rechnung eine Steuererhöhung um drei Prozent nötig. «Darauf haben wir aber bewusst verzichtet», sagt er.

Bevölkerung wird Einsparungen spüren

Stattdessen soll die Gemeindeversammlung im November eine Erhöhung um nur zwei auf 47 Prozent absegnen. Die Idee: nicht den Eindruck erwecken, dass mit mehr Steuereinnahmen Ausgaben im grossen Stil möglich wären. Stattdessen will man den Druck aufrechterhalten, die Leistungen der Gemeinde ständig zu überprüfen, wie in den vergangenen Jahren.

Trotz der massiven Steuererhöhung setzt auch Reinach aufs Sparen. 1,4 Millionen Franken will man im kommenden Jahr weniger ausgeben. Natürlich werde die Bevölkerung etwas spüren, wenn weniger Leistungen angeboten würden. Das spürt man auch in Münchenstein, etwa indem die Bestattungen weniger grosszügig gehandhabt werden. Denn die Gemeinde hat bisher versucht, das strukturelle Defizit von rund 4,5 Millionen Franken einzig mit einem Sparprogramm zu tilgen.

Auch Münchensteiner werden wohl mehr zahlen müssen

Entstanden ist das Minus vor allem, weil man sich verschätzt hat, wie stark und wie rasch die Steuereinnahmen dank neuer Überbauungen fliessen würden, wie Gemeinderat Andreas Knörzer erklärt. Daneben hätten wichtige Kostenblöcke wie die Bildung eine Steigerung erfahren. Jetzt hat der Gemeinderat mit der Verwaltung rund 100 Sparvorschläge zusammengestellt. Umgesetzt werden die ersten 37 bereits im kommenden Jahr. Über 1,5 Millionen Franken wird man so jährlich einsparen – nicht genug für einen ausgeglichenen Haushalt. Knörzer sagt:

«Aber man kann eine Steuererhöhung besser verständlich machen, wenn man vorher gezeigt hat, dass man alle anderen Möglichkeiten genutzt hat.»

Noch steht nicht fest, ob der Gemeindeversammlung im Dezember eine Steuererhöhung vorgeschlagen wird. Im Finanzplan hatte der Gemeinderat gewarnt, man werde den Satz von derzeit 59 auf 61 Prozent setzen müssen. «Damit sind wir nicht eine Steuerhölle, aber der Vorhof zur Hölle», sagt er.

Parallel zu Sparübungen und Steuererhöhungen laufen Anstrengungen auf anderen Ebenen. In allen drei Gemeinden ist die Hoffnung zu hören, der Kanton solle den Gemeinden weniger Aufgaben aufbürden und beim Finanzhaushalt die steuerkräftigen Gemeinden eher schonen. Buchs: «Diese Diskussion müssen wir führen.»