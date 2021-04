Vorsorgliche Massnahmen Vogelgrippe: Die Region dürfte nicht zuletzt dank Corona mit einem blauen Auge davon kommen Jenseits des Rheins grassiert die für Geflügel hochansteckende Viruskrankheit. 13 Baselbieter Gemeinden bekommen das jetzt zu spüren. Andreas Hirsbrunner 13.04.2021, 05.00 Uhr

Die Hühner stehen in jenen Baselbieter Gemeinden, die nicht mehr als zehn Kilometer von einem deutschen Seuchenherd entfernt sind, unter erhöhter Beobachtung.

Bruno Kissling

Und jetzt auch noch die Vogelgrippe! Das dürfte für viele der erste Gedanke gewesen sein, als sie am Wochenende von Anordnungen von Schweizer Behörden im Grenzgebiet zu Deutschland hörten. Zwar waren bis Stand gestern nur Hühner ausserhalb der Schweiz betroffen, doch die nächsten Grippe-Herde sind bedrohlich nahe im Gebiet Badisch Rheinfelden-Schwörstadt-Laufenburg.

Deshalb hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen diverse Regionen zu Gebieten mit vorbeugenden Massnahmen erklärt. Neben verschiedenen Orten in den Kantonen Aargau und Schaffhausen gehören auch 13 Baselbieter Gemeinden von Arisdorf über Sissach bis Anwil dazu.

Alle betroffenen Gemeinden befinden sich in einem Gürtel von rund zehn Kilometern von einem deutschen Seuchenherd entfernt, wie die Baselbieter Kantonstierärztin Marie-Louise Bienfait sagt. Gleichzeitig entwarnt sie: «Es ist extrem unwahrscheinlich, dass sich Schweizer Geflügel angesteckt hat. Die Massnahmen sind rein präventiv.»

Der seltene Fall, bei dem sich Corona positiv auswirkt

Die neuste Vogelgrippewelle schwappte in den vergangenen Wochen von Paderborn in Nordrhein-Westfalen aus in Richtung Schweizer Grenze. Laut Bienfait hat dort ein Züchter unwissentlich kranke Junghennen, die noch keine Symptome zeigten, an Händler verkauft. Die Händler wiederum verkauften die Tiere an zahlreiche Hobbyhalter vor allem in Süddeutschland. Als dann am 22. März erste Tiere im Paderborner Betrieb erkrankten, begann für die deutschen Behörden eine mühsame und aufwendige Spurensuche.

Der Bund sei frühzeitig informiert worden und habe seinerseits die Kantone informiert, doch hätten vor dem Ergreifen der Massnahmen die deutschen Ermittlungen abgewartet werden müssen. Bienfait ergänzt: «Auch wenn es etwas makaber klingt, uns haben in diesem Fall die Coronamassnahmen geholfen. Wegen des erschwerten Grenzverkehrs kann davon ausgegangen werden, dass keine infizierten Tiere in die Schweiz verkauft wurden.»

Trotzdem gilt für die betroffenen Gebiete in Baselland, Aargau und Schaffhausen, dass Hausgeflügel (Hühner, Wachteln und ähnliches) nicht in andere Ställe verschoben werden darf. Zudem sind Märkte mit solchen Tieren verboten, und sie dürfen nur mit kantonaler Sonderbewilligung in ein Schlachthaus gebracht werden. Die Regeln gelten vorerst bis zum

30. April.

Erkranken oder sterben Hühner gehäuft, muss das gemeldet werden. In den 13 Baselbieter Gemeinden sind 230 Geflügelhalter von diesen Massnahmen betroffen. Die beiden Grössten hätten mehrere tausend Hühner, der kleinste deren drei, sagt Bienfait. Zudem gehe sie davon aus, dass sich einige Geflügelhalter gar nicht registriert hätten. Dies müssten sie nun zwingend nachholen.

Für Hühner oft tödlich, für Menschen ungefährlich

Zudem sind die Betriebe angehalten, ihre Hühner derzeit nicht ins Freie zu lassen. Denn für das Virus sind grundsätzlich alle Vögel empfänglich. Keinen Zusammenhang habe der jetzige Vogelgrippeausbruch mit den kürzlich aufgetretenen Fällen bei Wildvögeln in der Bodenseeregion, hält der Bund fest. Erleichternd kommt dazu, dass die saisonalen Vogelzüge für dieses Frühjahr weitgehend abgeschlossen sind. Somit entfällt das Risiko, dass die Zugvögel die Vogelgrippe zusätzlich grossflächig weiterverbreiten.

Die letzte grosse Vogelgrippewelle suchte die Schweiz im Jahr 2016 heim. Unter den Vögeln wird die Krankheit über die Atemwege übertragen. Betroffene Hühner haben Schwierigkeiten beim Atmen, legen weniger Eier, und die Eierschalen werden dünn oder fehlen ganz. Für viele Hühner endet die Vogelgrippe tödlich. Für den Menschen sei sie hingegen «nach heutigem Kenntnisstand» ungefährlich, versichern Bund und Kanton.