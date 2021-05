vorstadttheater basel Familiäre Herdenwärme – oder: Ein Stück, das allen gefällt, ausser Einzelkindern «Oh Brüder, oh Schwestern!» vom Vorstadttheater Basel verbindet Slapstick mit einem Familienalbum, das sich von den Möglichkeiten begeistern lässt – und mit allerlei Skurrilitäten aufwartet.

Blut ist dicker als Wasser, und der Kindheit entkommt niemand: Alle, die Geschwister haben, werden sich in diesen Figuren wiedererkennen. Xenia Zezzi

Sanft erlebt man die Geburt dieser vier Geschwister, wie sie sich unter einer Plastikfolie – einer Art Ursuppe – hervorkämpfen und dem Publikum präsentieren. Vorerst ist es dunkelbraunes Perückenhaar, dichte Monobrauen und ein Faible für Schlaghosen, das die Bühnenfamilie in «Oh Brüder, oh Schwestern!» zusammenhält. Doch die Äusserlichkeiten werden zurückgelassen, wenn sich die zwei Schwestern und zwei Brüder erstmals und dann immer wieder neu begegnen. Mal im Alter von vier, mal im Alter von fünfzig. Mal sprechen sie Schwäbisch, mal schlechter Französisch als Adolf Ogi. Mal als bodenständige Sippe, die dem abwesenden Kind der Familie nie verzeihen wird, dass dieses sich, ohne zu fragen, die Leiter ausgeliehen hat.

Die Wechsel zwischen diesen Familienkonstellationen sind manchmal klar. Die Szenen eindeutig voneinander abgetrennt, etwa von einer Version des Songs «Born to be wild», in der eine Blockflöte den Gitarrenpart übernimmt. Oft ist der Übergang aber auch fliessend: Nach zwei Brocken Babysprache wird die Figur, die man gerade noch für voll nahm, wieder Kleinkind.

Ab und an, insbesondere in den Szenen, die auf Slapstickkomik setzen, ist an der Premierenvorstellung der Rhythmus verrutscht und damit die Pointe verfehlt worden. Dialoge wie «Ich würde an die Uniservität gehen.» – «Wohin?» – «An die Uniservität.» oder «…in einem grossen schwarzen Wald!» – «Im Schwarzwald?» können lustig sein. Aber nur, wenn sie als exaktes Pingpong kommen.

Wenn der Streit in der Familie liegt

Die vier auf der Bühne – Viviane Mösli, Gina Durler, Vlad Chiriac und Robert Baranowski – spielen ihre Geschwisterrollen immer im Konjunktiv, im Möglichkeitsraum. Wenn sie einander ihre neue Konstellation schildern, setzt das meist mit «Ich würde…» ein. Sie bewegen sich durch ein «Was wäre, wenn…»-Spiel. Teilweise entstehen in diesen erzählerischen Parts gar Parallelwelten: Der rücksichtslose Schussel Basti klingelt nach drei Jahren bei seinem Staatsanwaltsbruder Benny und einerseits ist die Freude gross, dessen Labrador beschlabbert ihn «wie aus der Waschmaschinenwerbung», andererseits schliesst er die Tür wieder ohne zu grüssen, dritterseits ist der Bruder Benny gar nicht zuhause.

In diesen Momenten, wo Raum und Zeit aufgespreizt und neu zusammengefaltet werden, ist diese Hausproduktion des Vorstadttheaters richtig stark. Das Stück zeigt, wie wenig es braucht, dass Geschwisterbeziehungen auch völlig anders gelagert sein können. Oder dass sich Familienstreits auch unter Erwachsenen noch entlang ähnlicher Frontlinien bewegen wie im Kleinkindalter. Wenn die Wut schliesslich gebrochen ist und eine innige Umarmung folgt, fühlt man sich auch im Publikum geborgen. Ohnehin steckt viel Herdenwärme in diesem Theaterabend. Und so viel Spontaneität! Nach Monaten, während denen Streamingdienste zwangsweise an die Stelle von Theaterabenden traten, wirkt «Oh Brüder, oh Schwestern!» richtiggehend heilsam.

Alle, die Geschwister haben, erkennen sich in diesen Figuren wieder. Ob in der selbstaufopfernden Schwester, die nie einen freien Abend hat oder im selbstmitleidigen Bruder, der aufzählt, was er alles zahlt.

Die einzigen, die mit diesem Stück nichts anfangen können, sind Einzelkinder.



