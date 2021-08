Vorstösse Kreisverkehr, Velosicherheit, Sanierung: Einwohnerräte bringen neue Ideen für Liestals Strassen Der Einwohnerrat der Kantonshauptstadt kann bald über drei Verkehrsvorstösse abstimmen – eigentlich hätten es gar vier sein sollen. Kelly Spielmann 02.08.2021, 17.30 Uhr

Wegen der regen Bautätigkeit verlängert sich die Wartezeit an der Gestadeck-Kreuzung. Ein Kreisel soll her, finden zwei Einwohnerräte. Nicole Nars-Zimmer

Es soll sich etwas tun auf den Strassen Liestals – jedenfalls, wenn es nach den Einwohnerrätinnen und Einwohnerräten der Stadt geht. Über gleich drei Vorstösse zum Thema Verkehr wird bald abgestimmt.

Aktueller könnte der erste, ein Postulat von Yves Jenni (GLP) und Hanspeter Meyer (SVP), kaum sein. Denn wer derzeit durch Liestal fährt, radelt oder geht, weiss: An Baustellen kommt man nicht vorbei. So auch an der Kreuzung Gestadeckplatz, wo Gerber-, Bücheli- und Rosenstrasse aufeinandertreffen. Wegen Baustellen gilt dort derzeit ein Einbahnregime, was an der Kreuzung zu langen Wartezeiten führt. Doch selbst ohne die Baustellen ist der Ort für Auto- und Velofahrende sowie Fussgängerinnen und Fussgänger mit langem Warten an roten Ampeln verbunden.

«Die dortige Ampelanlage ist für viele Automobilisten und Velofahrerinnen ein altbekannter Ort, wo die meisten mehr Zeit an der roten Ampel verbringen, als sie sich wünschen»,

schreiben Jenni und Meyer. Sie fordern deshalb: Anstelle der Ampelanlage soll es einen Kreisel geben. Der Kreisverkehr werde vielerorts als Alternative zu Ampelanlagen angebracht, «und tatsächlich bietet er einige Vorteile»: Das langsamere Fahren führe zu mehr Sicherheit, die Lärm- und Umweltbelastung werde durch weniger häufiges Anfahren reduziert, und die Wartungskosten seien tief.

Ein weiteres Argument richten die beiden Einwohnerräte an den Stadtrat: Dieser möchte die Fahrtrichtung der Büchelistrasse, derzeit vom Törli nur in Richtung Gestadeck-Kreuzung befahrbar, umdrehen. So wäre es Autofahrenden möglich, direkt von der Kreuzung ins Stedtli zu gelangen. Dafür müssten neue Abbiegespuren erstellt werden. Der Kanton hat an diesem Plan jedoch kein Interesse gezeigt – die Stadt müsste die Kosten für die Abbiegespuren also selber tragen. «Dies ist bei einem Kreisverkehr nicht der Fall, da keine Abbiegestreifen nötig werden», heisst es im Postulat. «Insofern können so auch die Ziele des Stadtrats kostengünstig erreicht werden.»

Vom Stadtrat fordern die Politiker, in Absprache mit dem Kanton die ldee eines Kreisels an der Gestadeck-Kreuzung zu prüfen und der Variante mit einer Lichtsignalanlage gegenüberzustellen. Denn: Im verkehrsintensiven Liestal solle «jede Verbesserung genutzt werden».

Velowege sollen sicherer werden

Verbesserungen aufgrund aktueller Ereignisse wünscht sich auch Einwohnerrätin Pascale Meschberger (SP). Ihre Interpellation folgt auf einen schweren Unfall vom Juni zwischen einem Lastwagen und einem E-Bike-Fahrer, wobei Letzterer schwer verletzt wurde.

«Es fällt auf, dass es in den letzten zwei Jahren gleich zu mehreren tödlichen Unfällen mit Velo- respektive Mofafahrern und -fahrerinnen gekommen ist»,

schreibt Meschberger, die Gründe dafür seien unterschiedlich.

Es stelle sich aber die Frage, «ob wir in unserer Stadt die Strassensituation insgesamt neu beurteilen müssten und wie wir die Sicherheit für Velo- und Mofafahrende verbessern können». Vom Stadtrat will die Einwohnerrätin deshalb wissen, ob bestimmte Strassen in Liestal als Unfallschwerpunkte bekannt sind, ob es sich dabei um Gemeinde- oder Kantonsstrassen handelt und ob und in welchem Zeitrahmen der Kanton eine Verbesserung auf seinen Strassen vorsieht.

Weiter will sie wissen, welche Bemühungen der Stadtrat macht, um die Strassen für alle Verkehrsteilnehmenden sicherer zu machen. Konkret fragt Meschberger ausserdem, welche konkreten Verbesserungen in Planung oder bereits in Umsetzung sind und welche Massnahmen ergriffen werden könnten, um rasch sicheres Velofahren zu ermöglichen und alle Verkehrsteilnehmer zu mehr Vorsicht und Rücksicht zu bewegen.

Gesamtverkehrsstrategie zurückgezogen

Es ist denn auch Pascale Meschberger, die sich am dritten Vorstoss im Einwohnerrat beteiligt hat. Gemeinsam mit Peter Küng (SP) fordert sie in einem Postulat die Prüfung einer Sanierung und Neugestaltung des Fischmarkts und der Mühlegasse. Wie die beiden gegenüber der «Basler Zeitung» sagten, soll es beim Fischmarkt ums Leben, nicht ums Parkieren gehen. Nach Parkplätzen suchende Autofahrerinnen und Autofahrer sorgen beim Fischmarkt derzeit für viel Durchgangsverkehr.

Ebenfalls mit dem Liestaler Verkehr hätte sich ein Postulat des SVP-Einwohnerrats Hanspeter Meyer beschäftigt – und das im grossen Stil. Er hatte geplant, eine neue Gesamtverkehrsstrategie zu starten. Sie sollte alle Verkehrsträger einbinden und den unterschiedlichen Bedürfnissen dieser gerecht werden.

«Wir wissen, dass unser Vorschlag anspruchsvoll ist, meinen aber, das Thema ist für Liestal derart wichtig, dass es sich lohnt, Zeit und Geld zu investieren»,

schrieb Meyer. Das Postulat «zeitgemässe Verkehrspolitik in Liestal» hat der SVP-Einwohnerrat jedoch zurückgezogen. Weshalb, ist unklar: Für eine Stellungnahme war er am Montag nicht erreichbar.