Vorstoss FDP-Landrat verlangt Steuersolidarität von Teilzeitarbeitenden Stefan Degen will, dass Leute zu höheren Arbeitspensen motiviert werden und fordert ein «gerechteres» Steuersystem.

Mit einer Motion, die der Gelterkinder Landrat Stefan Degen (FDP) zusammen mit drei Parteikollegen am vergangenen Donnerstag an der Sitzung des Kantonsparlaments eingereicht hat, will der Oberbaselbieter mehr Steuersolidarität erreichen.

Viele Personen arbeiten Teilzeit

Händeringend suchten Unternehmen und öffentliche Hand nach Arbeitnehmenden. Gleichzeitig seien die Löhne heute so hoch, dass sich viele Personen für Teilzeitarbeit entschieden, schreibt Degen.

«Damit werden einerseits dem Arbeitsmarkt Ressourcen entzogen, andererseits ergibt sich daraus eine bis heute kaum diskutierte Ungerechtigkeit.»

Denn: Wechselt jemand von einem höheren in ein tieferes Pensum, sinkt er oder sie dadurch in der Regel auch in der Steuerprogression. Damit werde faktisch der Frankenbetrag pro gearbeitete Stunde tiefer besteuert, was einem höheren Stundenlohn nach Steuern entspreche – «wovon natürlich in erster Linie hohe Einkommen profitieren», meint Stefan Degen.

Gesucht seien entsprechende Modelle, die sich am Potenzial der Arbeitnehmenden orientierten und entsprechende Anreize schafften, diese Leistungsfähigkeit voll auszunutzen – unter Berücksichtigung von Betreuungspflichten und weiteren Einschränkungen.

Mit einer festgelegten Soll-Arbeitszeit

Der FDP-Landrat und Vizepräsident der Finanzkommission erwähnt ein aktuell diskutiertes Modell: Dass der Staat eine Soll-Arbeitszeit vorschlägt, beispielsweise 70 Prozent des heutigen Vollzeitpensums. Bis zu diesem Pensum wird das Einkommen normal besteuert, für jede Stunde darüber hinaus kann ein Fixbetrag in Abzug gebracht werden.

Hohe Einkommen stiegen dadurch weiterhin in der Progression, tiefe Einkünfte – unterhalb des abzugsfähigen Stundensatzes – sänken in der Progression sogar leicht. Ein derartiges Modell empfiehlt Reiner Eichenberger, Professor für Theorie der Finanz- und Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg. Es soll zu einer höheren Steuersolidarität beitragen.

Stefan Degen will von der Baselbieter Regierung wissen, wie das Steuersystem, unter Berücksichtigung des Steuerharmonisierungsgesetzes, gemäss seinen Vorstellungen «gerechter» ausgestaltet werden kann. Und wie die Motivation zu mehr Arbeitstätigkeit angekurbelt werden könnte. Degen fordert die Regierung ebenfalls auf zu prüfen, ob und wie ein solches Modell für den Kanton einnahmenneutral sein kann.

