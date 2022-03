Mögliche Kandidaten der Baselbieter SP für die Regierungswahlen

Wahlen 2023 Das Karussell der Baselbieter SP dreht sich: Diese sechs Parteimitglieder wollen in die Regierung Wer hat die besten Chancen, um neben der amtierenden Magistratin Kathrin Schweizer aufs SP-Regierungswahlticket 2023 zu kommen? Die bz nennt Favoriten- und Aussenseiterkandidaturen. Bojan Stula und Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Frühjahr 2018 wurde Kathrin Schweizer zur SP-Regierungskandidatin nominiert und 2019 schliesslich gewählt. Nun fragt sich, wer neben ihr bei den Wahlen 2023 antreten soll. Martin Töngi

«Eine Druggede wie selten zuvor»: Mit diesem Bonmot umschrieb alt Regierungsrat Peter Schmid an der jüngsten Parteiversammlung das Luxusproblem der Baselbieter Sozialdemokratie. Wenn die SP-Delegierten am 15. Juni in Muttenz bestimmen, wer zusammen mit der Bisherigen Kathrin Schweizer aufs Ticket für die Regierungswahlen 2023 kommt, wird die SP-Basis aus einer Mehrzahl an valablen Kandidaturen auswählen können.

Geschlecht dürfte dieses Mal keine Rolle spielen - das Alter hingegen schon

Die unten stehende Übersicht der bz zeigt: Eine eindeutige Favoritin, einen eindeutigen Favoriten gibt es nicht. Alle wahrscheinlichen Kandidaturen weisen Stärken und Schwächen auf. Im Vorfeld der Kür sind sich befragte Parteimitglieder nur in einer Frage einig: Die Geschlechterfrage wird im Gegensatz zu früheren Wahlen diesmal kaum eine Rolle spielen. Da die SP bereits mit einer Frau in der Regierung vertreten ist, kann die zweite Kandidatur sowohl weiblich wie männlich sein.

Die Altersfrage wird schon eher eine Rolle spielen: So drängen beispielsweise die Juso auf eine junge, stramm linke Kandidatur. Wer in die parteiinterne Endauswahl am 15. Juni will, muss zuerst von einer Ortssektion nominiert werden. Hierbei gilt die Nominierung der amtierenden Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer durch die SP Muttenz am 26. April als sicher.

Von den Parteistatuten her wäre aber auch eine Doppelnominierung durch eine Ortspartei möglich, wie Parteisekretärin Yasmine Perrinjaquet bestätigt. Dies wäre beim Duo Kathrin Schweizer/Roman Brunner der Fall. Ebenso wenig gibt es eine Obergrenze für parteiinterne Regierungskandidaturen. Wer von einer Ortspartei nominiert wird, kann sich der Delegiertenversammlung zur Wahl stellen.

Mit dem Entscheid zur Doppelkandidatur hat die Baselbieter SP übrigens an eine alte Tradition angeknüpft: Seit 1932 trat die Partei zu Gesamterneuerungswahlen nur gerade 2019 mit bloss einer Kandidatur an.

Roman Brunner – Leitwolf im Parlament

Roman Brunner (41), Muttenz, Gymnasiallehrer, Landrat (Fraktionschef). Kenneth Nars

Stärken: Der Gymnasiallehrer ist seit anderthalb Jahren SP-Fraktionschef im Landrat. Der versierte Bildungspolitiker ist nicht «nur» in der SP bestens eingemittet, sondern geniesst mit seinem umsichtigen und doch klaren Stil auch überparteilich viel Kredit. Wäre mit 41 Lebens- und aktuell sieben Landratsjahren im besten Alter für eine Regierungskandidatur.

Schwächen: Wohnt in derselben Gemeinde wie die amtierende SP-Regierungsrätin Kathrin Schweizer. Ein Muttenzer SP-Doppelticket ist zwar nicht ausgeschlossen, aber wahltaktisch vermutlich nicht die beste Idee. Hat ausserhalb seiner Partei und seines Wahlkreises zudem noch nicht die Bekanntheit anderer Parteigranden wie etwa Adil Koller. Keine Exekutiverfahrung.

Prognose: Gemeinsam mit Adil Koller der aussichtsreichste Bewerber der Baselbieter SP.

Sabine Asprion – Laufens lokale Heldin

Sabine Asprion (51), Laufen, Advokatin, Gerichtspräsidentin und Stadträtin. Juri Junkov

Stärken: Die blitzgescheite promovierte Juristin kann inzwischen aus einer 14-jährigen Exekutiverfahrung schöpfen. Geniesst als Vizestadtpräsidentin von Laufen in ihren Fachbereichen Bau, Raumplanung und Verkehr hohes Ansehen, was ihre guten Wiederwahlresultate belegen. Ausserdem bewegt sich die 51-Jährige im idealen Alterssegment aller Kandidaturen, zwischen den jungen Wilden und den Silberrücken der Partei.

Schwächen: Alle bisherigen Anläufe für ein überkommunales politisches Amt sind gescheitert; 2019 bei den Nationalratswahlen als zweite Nachrückende. Als Laufentaler «Local Hero» und Nicht-Landrätin verfügt Asprion wohl über eine zu geringe gesamtkantonale Bekanntheit und eingeschränkte Wählerbasis.

Prognose: Wird in der Endausmarchung einer Männerkandidatur unterliegen.

Adil Koller – politisches Ausnahmetalent

Adil Koller (28), Münchenstein, Verbandsgeschäftsführer, Landrat, ehemaliger Kantonalparteipräsident. Kenneth Nars

Stärken: Als dynamischer und bei Wahlen erfolgreicher Kantonalpräsident hat es das Polit-Talent aus Münchenstein zu grosser Bekanntheit gebracht. Ist mit allen Finessen des Baselbieter Politbetriebs vertraut und weiss hinter den Kulissen die Fäden zu ziehen. Im Landrat anfänglich wegen angriffiger Voten ein rotes Tuch, hat sich Koller zum überparteilichen Kompromisse-Schmied gemausert.

Schwächen: Mit 28 trotz seiner grossen politischen Erfahrung noch etwas jung für ein Regierungsamt. Der Wirtschaftswissenschafter verfügt zudem über wenig Berufs- und Führungserfahrung. Mittel- bis langfristig wird in der Baselbieter SP aber kaum ein Weg an ihm vorbeiführen, wenn es um Kandidaturen für höhere politische Ämter geht.

Prognose: Neben Brunner aussichtsreichster Bewerber für das zweite SP-Ticket.

Tania Cucè – die Favoritin der Juso

Tania Cucè (32), Lausen, Juristin, Landrätin, Co-Präsidentin des VPOD Region Basel. Kenneth Nars

Stärken: Die 32-jährige Lausnerin verkörpert zugleich DNA und Zukunft der Baselbieter SP: Die Juristin und Co-Präsidentin der Gewerkschaft VPOD setzt sich im Landrat für eine weltoffene Asyl- und Ausländerpolitik, für Chancengleichheit und gegen Armut ein. Als junge Frau mit Migrationshintergrund und diesem geradezu klassischen SP-Profil ist sie die Lieblingskandidatin der Juso.

Schwächen: Kann mit dem Geschlecht intern für einmal nicht punkten, da dieses für das Ticket neben Regierungsrätin Schweizer kaum eine Rolle spielt. Cucè sitzt erst seit 2019 im Parlament und hat sich bisher noch nicht mit grossen Geschäften profiliert. Im Kanton kaum bekannt. Könnte in einigen Jahren zum Thema für höhere Ämter werden.

Prognose: Aktuell eine chancenlose Bewerbung. Läuft unter Versprechen für die Zukunft.

Thomas Noack – der Olaf Scholz des Baselbiets

Thomas Noack (60), Bubendorf, Liestaler Stadtbaumeister, Landrat. Kenneth Nars / BLZ

Stärken: Der 60-Jährige politisiert erst seit 2019 im Landrat, zählt aber bereits zu den wichtigsten Stützen der SP-Fraktion. Die Fachkompetenz des Präsidenten der Umweltschutz- und Energiekommission wird auch im bürgerlichen Lager geschätzt. Kennt die Verwaltungsarbeit aus dem Effeff: Ist als Stadtbaumeister Liestals tätig und war zehn Jahre Gemeinderat von Bubendorf. Bewahrt in aufgeheizter Stimmung Ruhe. Seiner sachlich-trockenen Art wegen «Olaf Scholz des Baselbiets» genannt.

Schwächen: Noack hat Jahrgang 1961 – wie die drei langjährigen Regierungsräte Lauber, Reber und Weber. Für ein solches Amt ein etwas gar zurückhaltender Charakter.

Prognose: Sein Alter im Kontext der Konstellation in der Gesamtregierung wird eine ansonsten hervorragende Kandidatur wohl verhindern.

Urs Kaufmann – prall gefüllter Rucksack

Urs Kaufmann (60), Frenkendorf, Elektroingenieur, Gemeindevizepräsident, Landrat. Roland Schmid

Stärken: Der 60-jährige Elektroingenieur politisiert seit 2015 im Landrat und ist Präsident der Bau- und Planungskommission. Bereits seit 2008 sitzt er im Gemeinderat von Frenkendorf, verfügt also über ein Mass an Exekutiverfahrung wie wenige andere. Mit seinen Positionen und seiner unaufgeregten Art in der SP bestens etabliert. Verfügt intern über ein hohes Standing.

Schwächen: Neben Kaufmanns offensichtlichstem Handicap, seinem Alter, ist Frenkendorfs Vizepräsident keiner, der in die politische Mitte ausstrahlt. Besonders in finanzpolitischen Fragen werden ihm von bürgerlicher Seite pointiert linke Positionen vorgeworfen. In Verkehrsfragen stellt er den Ausbau des Strassennetzes konsequent in Frage.

Prognose: Wird nicht auf das Regierungsticket kommen – nur schon deshalb, weil er selber gar nicht unbedingt will.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen