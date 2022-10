EVP Baselland tritt mit Thomi Jourdan zu Regierungsratswahlen an

Wahlen 2023 Überraschungscoup der Baselbieter EVP: Thomi Jourdan nimmt zweiten Anlauf, um Regierungsrat zu werden Die EVP kündigte heute Nachmittag an, zu den Regierungsratswahlen vom 12. Februar mit einem eigenen Kandidaten anzutreten. Richten soll es ein Altbekannter, der 2013 einen Achtungserfolg erzielt hatte. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 21.10.2022, 13.26 Uhr

Der Muttenzer Gemeinderat Thomi Jourdan hatte 2013 in einer Ersatzwahl mit 45 Prozent Wählerstimmen nur knapp den Kürzeren gezogen. Archiv

Damit rechneten wohl die Wenigsten: Das Kandidierendenfeld der Baselbieter Regierungsratswahlen 2023 ist um eine Person grösser geworden. Die EVP lud heute Freitag kurzfristig zu einer Pressekonferenz nach Liestal. Sie präsentierte ein bekanntes Gesicht: Der 48-jährige Muttenzer Gemeinderat Thomi Jourdan will am 12. Februar in die Kantonsregierung einziehen.

Das erstaunt auf den ersten Blick, denn Jourdan hat bereits eine Wahlniederlage erlitten. Im Frühling 2013 unterlag er bei der Ersatzwahl für den verstorbenen CVP-Regierungsrat Peter Zwick gegen den CVP-Kandidaten Anton Lauber. Doch für die 5-Prozent-Partei EVP und auch für Jourdan selbst war es ein Achtungserfolg. Er holte 45 Prozent der Stimmen und kam Lauber damit ziemlich nahe. «Lauber siegt - Jourdan gewinnt», lautete damals der Titel in der bz.

Nun möchte Jourdan es also nochmals wissen. Einen gewichtigen Unterschied zu 2013 gibt es allerdings: Dieses Mal tritt er zu Gesamterneuerungswahlen an. Er muss sich also nicht nur mit einem Gegner messen, sondern mittlerweile mit sieben. Neben den amtierenden Regierungsräten Anton Lauber (Mitte), Isaac Reber (Grüne), Kathrin Schweizer (SP) und Monica Gschwind (FDP) treten auch Sandra Sollberger (SVP), Thomas Noack (SP) sowie Manuel Ballmer (GLP) offiziell an, um einen der fünf Sitze zu erobern.

