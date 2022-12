Wahlen Basel-Landschaft Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten für den Baselbieter Landrat – alle Namen auf einen Blick 618 Frauen und Männer kandidieren im Februar für einen Sitz im Kantonsparlament. Lernen Sie die Kandidatinnen und Kandidaten in unseren Steckbriefen kennen. bz Redaktion Jetzt kommentieren 21.12.2022, 14.47 Uhr

Am 12. Februar wählt der Kanton Basel-Landschaft einen neuen Landrat. Für die 90 Sitze interessieren sich 618 Personen. Sie treten auf neun Listen an, welche die Landeskanzlei am 21. Dezember veröffentlicht hat.

Als Teil ihrer umfassenden Wahlberichterstattung gibt die bz Basel den Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit, sich den Wählerinnen und Wähler vorzustellen. Sie können sich in einem Fragebogen zu ihren Zielen äussern, die sie im Falle einer Wahl verfolgen wollen.

In unserem Überblick unten listen wir alle Kandidatinnen und Kandidaten in den zwölf Wahlkreisen auf. Klicken Sie in den Tabellen auf die Namen, um mehr über die Person zu erfahren und ihre Antworten auf unsere Fragen zu lesen. Noch fehlen einige Antworten. Die Steckbriefe werden laufend ergänzt mit neu eingehenden Antworten. (trs)

